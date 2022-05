Central: Benítez hizo autocrítica y dijo que "hoy la sensación es de dolor"

“La sensación es de dolor porque sabíamos que con algunos puntos más podríamos haber peleado arriba, pero la realidad marca que terminamos últimos y que las cosas no se hicieron bien. Hubo una mejoría en el último tiempo, pero los resultados no ayudaron, sobre todo de visitante. Hay que seguir trabajando y corrigiendo porque se viene un torneo largo que va a ser duro. Ahora se viene la Copa Argentina , que es tan dura como el torneo local, con rivales de distintas categorías que se hacen complicados”, destacó Benítez en la previa del choque ante Sol de Mayo .

En medio del análisis sobre las cosas que, a su criterio, no se hicieron bien, el zurdo destacó que “la autocrítica queda para nosotros, pero sí hubo partidos que tuvimos que cerrarlos antes y no supimos hacerlo. Son circunstancias de partidos que no supimos entender lo que el juego nos pedía. Todo eso nos pasó factura, por eso quedamos en esa posición”.

Seguramente otro de los puntos negativos es que Central muy pocas veces logró mantener el arco en cero. “Intentamos empezar a defender con nuestros delanteros y en algo fallamos. Es más fácil corregir cuando ganás que cuando perdés, pero esta semana estamos trabajando tranquilos, tratando de corregir esos errores que tanto nos están costando”, apuntó Benítez.

Benitez.jpg Benítez considera que Central no debe confiarse de la diferencia de categoría entre un equipo y otro. Leonardo Vincenti / La Capital

También hizo referencia a su presente en el club. “Me siento bien, contento de estar acá, de jugar y representar a Central. Cuando llegué, pensé que iba a arrancar jugando, que iba a tener más continuidad y no la tuve, por eso se me hizo cuesta arriba, porque no es lo mismo jugar un partido entero que hacerlo 15 minutos. Con la llegada de Somoza me tocó jugar de entrada y ahí pude empezar a demostrar lo que vine a hacer a Central. Creo que en lo personal las cosas me están saliendo bien”, dijo el ex Defensa. Y agregó: “Yo estaba bien, pero fue decisión del técnico. Venía con la pretemporada de Defensa y Justicia y me sentía bien, pero me tocaba entrar algunas veces en el segundo tiempo”.

¿Qué le pide Somoza? “Que juegue de interno, pero más a las espaldas de los 5. Lo que le digo es que cuando juego más arriba no me llega tanto la pelota, por eso trato de ir a buscarla más abajo, porque me gusta hacer jugar al equipo”.

Más allá de eso, Benítez sabe que lo que se viene es un partido importante para todos. Sobre el rival de turno consideró: “Lo estamos trabajando bien al partido, sabemos que va a ser un partido difícil, sobre todo porque la vez que a Central le tocó contra Sol de Mayo le costó y quedo eliminado. Por eso sabemos que no podemos entrar relajado sino concentrados al ciento por ciento y las ocasiones de gol que tengamos las tenemos que convertir para intentar cerrar el partido. Ellos tienen su equipo, su táctica, pero nosotros tenemos lo nuestro y en base a eso deberemos salir a ganar el partido”.

“La verdad que hasta aquí no vi nada del equipo que nos toca enfrentar y no sé muy bien cómo juega, pero lo importante para nosotros será tener la pelota, moverla de un lado a otro y buscar a los delanteros para que puedan triangular con el Pupi, además de que pasen los laterales. Nuestra idea va a ser esa, pero después veremos cómo se planta el rival y qué tipo de partido nos propone. Cuando tengamos eso en claro sabremos de qué manera jugarle”, agregó.