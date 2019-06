Caruzzo confía en que Central pueda armar un "lindo equipo"

El defensor de Central Matías Caruzzo salió al cruce a las versiones circularon, ni bien comenzó la licencia del plantel canalla, y que aseguraban que se quería ir del club de Arroyito y ratificó que volvió a los entrenamientos con "las mismas ganas de siempre" y con la confianza de que, con las nuevas incorporaciones, se pueda armar un equipo competitivo.

"A mí me gustan que las cosas queden claras, en lo futbolístico uno puede decir juega bien o juega mal, está dentro de los parámetros. Cuando se habla de lo extrafutbolístico me gusta que las cosas queden claras. No me gusta aclarar cosas que no dije", comentó Caruzzo hoy en conferencia de prensa en Arroyo Seco.

"Yo tengo las mismas ganas de siempre", enfatizó el zaguero auriazul, y agregó: "Nosotros debemos aprender todos que hay momentos y momentos en el fútbol y en la vida y el semestre pasado fue malo. Hay que agachar la cabeza y a partir de eso mirar para adelante y poder salir".

Asimismo, afirmó: "Siempre uno pelea por algo, uno siempre quiere prepararse de la mejor manera para ganar. En lo personal me gusta ganar y que las cosas salgan bien. No podemos estar pensando todo el tiempo en lo que puede llegar a pasar. No considero que sea lo necesario".

"Personalmente siempre estoy con las mismas ganas, eso me deja tranquilo. Pasan 20 días sin venir y uno tiene esas ganas de volver a entrenar, lo necesito. Estoy contento y tranquilo por las ganas que tengo", insistió Caruzzo, y comentó: "La realidad es que me queda un año más de contrato con el club. Estoy cerca de cumplir 35 años y uno nunca sabe, veremos qué es lo mejor y qué es lo que sucede".

Con respeto a las perspectivas con vistas a la Superliga, se entusiasmó: "No estoy muy pendiente del mercado de pases, pero lo que escuché de los jugadores que pueden llegar a venir son todos muy buenos jugadores. Si te busca Central, algo tenés que tener. Ojalá que con los que se quedan y los que vienen se arme algo lindo".

Finalmente, admitió que lo entusiasmó haber sido convocado a la selección para los Juegos Panamericanos. "Me hace muy bien, me da tranquilidad que me tengan en cuenta", confesó el defensor, y concluyó: "Eso es lo más lindo que hay. Mi cabeza hoy está en trabajar bien y más adelante veremos".