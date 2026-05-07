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En la previa al Hot Sale 2026: cuáles son los productos más buscados por los argentinos

Un informe de Google mostró que los consumidores priorizan promociones, cuotas y herramientas de inteligencia artificial antes de comprar

7 de mayo 2026 · 10:08hs
Los productos que más crecieron en búsquedas están vinculados con la tecnología

Los productos que más crecieron en búsquedas están vinculados con la tecnología, el hogar y el fútbol

En la antesala del Hot Sale 2026, que se realizará del 11 al 13 de mayo, Google difundió un informe sobre los hábitos de consumo de los argentinos y las tendencias que marcarán una de las fechas más importantes del comercio electrónico.

El estudio detectó un cambio en el comportamiento de los consumidores, que ahora muestran una actitud más racional y analítica antes de concretar una compra. La búsqueda de precios, la comparación entre productos y las promociones disponibles ganaron peso en la decisión final.

Según el relevamiento, el 43% de los usuarios ya definió qué productos comprará durante el evento, mientras que un 42% aseguró que solo avanzará si encuentra una oportunidad conveniente. En tanto, un 11% decidirá en el momento según las ofertas disponibles.

Google también advirtió que el recorrido de compra se volvió cada vez más complejo y atraviesa múltiples plataformas. El 69% de las personas que descubre productos en redes sociales luego recurre al buscador para ampliar información, revisar características y comparar precios antes de avanzar con el pago.

En ese contexto, la inteligencia artificial empezó a ocupar un rol central. El informe indicó que el 76% de quienes utilizan herramientas impulsadas por IA, como los resúmenes automáticos de información, consideran que pueden resolver dudas y tomar decisiones más rápido.

>> Leer más: Hot Sale 2026: más de 800 marcas participarán en un evento clave en un contexto de consumo contenido

A la hora de concretar una compra, los argentinos siguen priorizando algunos factores clave: las cuotas sin interés, las promociones bancarias acumulables y el envío gratis aparecen entre las variables más importantes para definir una operación.

El informe también marcó diferencias generacionales. Los Millennials muestran un comportamiento más planificado y suelen organizar sus compras entre tres y ocho semanas antes del evento. Este segmento investiga productos, compara precios, analiza reseñas y presta especial atención a la financiación disponible.

La Generación Z, en cambio, mantiene un perfil más dinámico e impulsivo. Sus búsquedas arrancan pocos días antes del Hot Sale y se apoyan principalmente en videos, redes sociales y recomendaciones de creadores de contenido. Además, este grupo busca descuentos reales y valida productos a partir de experiencias compartidas por otros usuarios.

Los productos de mayor interés según Google

Entre los artículos que más crecieron en búsquedas aparecen categorías vinculadas con tecnología, hogar y fútbol. Ellos son:

  • “Lego Messi” (+10.000%)
  • “Mochilas transparentes” (+2.500%)
  • “Televisor 98 pulgadas” (+800%)
  • “Relojes en Argentina” (+800%)
  • “Edredón” (+500%)
  • “Fundas para laptop” (+400%)
  • “Pintura de caucho” (+79%)
  • “Camiseta original de Argentina" (43%)

El turismo volverá a ser otro de los rubros más demandados durante el evento. Según el informe, gran parte de las búsquedas y reservas se concentra en el primer día del Hot Sale, especialmente en vuelos y paquetes turísticos.

En cuanto a las preferencias de viaje, el 50% de los argentinos elige vacaciones en familia y el 35% prioriza escapadas en pareja. Al mismo tiempo, Google detectó un crecimiento del 30% por los viajes en solitario.

Respecto a los destinos, el interés se mantiene equilibrado entre opciones nacionales e internacionales. El 46% de los usuarios busca viajes dentro de Argentina, mientras que el 43% apunta a destinos del exterior, principalmente Brasil, Estados Unidos y Europa.

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