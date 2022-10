Carloni: "Si alguien secuestró a Central fue Belloso, durante tres años en la B"

Ricardo Carloni recogió el guante tras las declaraciones que hizo Gonzalo Belloso , quien dijo que en Central “hay gente que tiene secuestrado a Central”. El presidente en ejercicio se mostró “preocupado por las falacias” que leyó y redobló la apuesta. “Si alguien secuestró a Central fue Belloso durante tres años en la B , recorriendo todos los estadios del conurbano bonaerense. Ahí estuvimos secuestrados”, disparó Carloni. Y agregó: “Me preocupó verlo no en sus cabales, declarando cosas que no son ciertas. Cuando habla de los derechos del socio hay que mencionar que en las asambleas nunca hubo incidentes y cuando él estuvo en la gestión ir a una asamblea era un deporte de alto riesgo, de hecho yo fui agredido. Cuando habla de oficialismo me siento ofendido porque quien inicia los reclamos por el padrón es el socio Criscenti, que fue colaborador directo de la gestión de Belloso entre 2010 y 2014. Habló de amoralidad y para mí amoral es ser representante y querer ser dirigente; amoral es vivir en otro país y querer ser dirigente de Central; y hasta es amoral, en un club de fútbol como el nuestro, tener una mala relación con AFA y con Conmebol”.

Mirá, cuando se habló de la venta de Buonanotte yo vi el mensaje que él le mandó al representante del jugador diciéndole que era una muy buena operación. ¿Cómo es entonces? ¿Dice una cosa y hace otra? Por eso digo que son declaraciones que me preocupan y tengo que salir a contestar.

¿Por qué pensás que Belloso piensan que las elecciones se están aplazando por decisión del oficialismo?

No lo entiendo porque como oficialismo hicimos lo correcto para que las elecciones sean el 30 de octubre. Tampoco entiendo porque cuando todas las agrupaciones fueron a la reunión en la IGPJ fue alguien de la agrupación a la que adhiero y no lo dejaron entrar. Ni siquiera me convocaron como presidente en ejercicio. Si había algún error lo íbamos a enmendar. Pero esto se inicia desde un sector de la oposición, no del oficialismo.

¿Vas a tomar alguna medida desde lo personal contra las declaraciones de Belloso?

Le voy a enviar una carta documento para que ratifique o rectifique algunas declaraciones que consideramos injuriosas hacia los miembros de comisión directiva.

Carloni2.jpg Carloni dijo que teme que se ejecuten las elecciones con este padrón y que cualquier socio pueda impugnarlas. Virginia Benedetto / La Capital

¿Y desde qué parte de la oposición decís que hay responsabilidad de que las elecciones no se hayan hecho el 30 de octubre?

Porque el socio que inicia con estas demandas no está ligado a esta gestión, en absoluto.

Pero cuando IGPJ aplazó las elecciones fue por errores en actas de reuniones de comisión directiva.

Nosotros hicimos el descargo pertinente, con la revocatoria en la cual nuestros abogados explicaron claro que eran cuestiones que se podían enmendar con las actas volantes.

¿El resto de la oposición nunca te hizo saber que el aplazamiento de las elecciones fue por responsabilidad de la dirigencia?

A mí nadie me expresó nada ni escuché o leí que se hayan expresado como sí lo hizo Belloso. Y esto que dijo Belloso lo tomo como un daño a la comisión directiva.

¿Y en la calle qué notás, cuál es la sensación del socio de por qué no hay elecciones?

Lo que veo en el hincha es el desazón de que en el último tiempo no nos fue bien desde lo deportivo, pero lo veo conforme en el perfil que tiene esta dirigencia porque es una dirigencia que escucha las críticas. Lógicamente que está triste por lo deportivo y a veces lo manifiesta en la cancha, pero hay muchísimos socios que no se expresan a los gritos, pero que viven el día a día en el club y después va y vota. Y ese socio está conforme.

Carloni3.jpeg Carloni aseguró que hay muchísimos socios que viven el día a día del club y que están conformes con esta dirigencia. Leonardo Vincenti / La Capital

Como presidente en ejercicio, ¿le podés asegurar al socio que el 18 de diciembre va a haber elecciones?

El temor como presidente es que se ejecuten las elecciones y que cualquier socio pueda impugnarlas porque justo la resolución de la IGPJ hablaba de padrones defectuosos.

Pero la IGPJ confirmó que con este padrón se podía votar.

Un día dijo una cosa y después dijo otra. Cuidar el derecho del socio es que el socio pueda venir a votar de manera transparente y honesta.

¿Entonces la única forma de garantizar las elecciones es mediante un reempadronamiento?

No, se puede con una reestructuración del padrón sin la necesidad de llegar a un reempadronamiento. Pero es lo que nosotros creemos como oficialismo, pero si tenemos la orden de que hay que votar con este padrón votaremos con este padrón. Más democrática que esta gestión no hubo.