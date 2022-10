Gonzalo Belloso: "Hay gente que está secuestrando a Central"

Estamos tranquilos porque siempre cumplimos con los pasos correspondientes a lo que es una elección normal. Participamos en la conformación de la comisión electoral, hasta que la Inspección General de Personas Jurídicas, por errores de la comisión directiva, dictaminó que se comience un nuevo proceso y lo hicimos nuevamente. Acá hay gente que está secuestrando a Central, que está intentando de cualquier manera quedarse en el club para continuar haciendo lo que hizo durante mucho tiempo: devastando el club, fundiéndolo y todo a espaldas del socio.

¿Y qué creés que piensa el socio de Central hoy?

El socio quiere votar sí o sí ahora en diciembre y seguramente están viendo que hay gente que quiere vaciar a Central. Pero lo más tremendo es que ahora están vaciando los derechos del socio, lo están manoseando. Las autoridades de hoy, que de por sí ya son precarias porque quedan muy pocos de aquellos que fueron elegidos hace cuatro años, deberían estar garantizando las elecciones. Están queriendo ganar tiempo, pero acá el árbitro ya pitó hace rato porque el partido de esta gente ya está terminado y ellos saben que ese partido lo perdieron.

¿Estás convencido de que todas estas dilaciones en el proceso eleccionario son obra del oficialismo?

Del oficialismo y de un montón de grupos que tienen de títere a esta comisión directiva y que hicieron negocios y ganaron poder a través de Central. Mucha gente puso plata y hoy esa gente, más un montón de errores administrativos, tiene a Central de rodillas. Nosotros creemos que Central es un club viable y posible, siempre y cuando haya una administración de excelencia, pero nos quieren convencer de que tenemos que estar arrastrados y abiertos a que vengan salvadores, algunos con préstamos con intereses imposibles de pagar, otros trayéndonos sus jugadores, otros sus técnicos, pero está claro que esa gente viene, pone uno y se llevan dos. Lo que hay hoy es una plataforma para un montón de vivos que se están riendo de Central y nosotros no lo vamos a permitir.

Belloso3.jpg Belloso consideró que es necesario un plan a cuatro años, pero con protagonismo ya desde enero. Celina Mutti Lovera / La Capital

Te preguntaba esto porque desde el oficialismo dicen bien claro que quieren que las elecciones sean cuanto antes.

Si hay algo que tengo en claro es que yo no soy el foco de atención porque no me están perjudicando a mí ni a la oposición, sino que están perjudicando al club y ya nadie les cree. Todos los errores cometidos fueron de ellos y hoy están golpeando las puertas de todo el mundo para seguir. Acá tiene que haber elecciones el 18 de diciembre, no importa que haya una maratón, que sea el cumpleaños del club, como tampoco importa que esté el libro de pases abierto. Entiendo la situación de Carlos Tevez, pero acá hay algo superior a él y que tiene que ver con la elección de autoridades para los próximos cuatro años. Hoy no está en discusión el libro de pases, sino la intención de los socios de cambiar un modelo de club porque este modelo está terminado.

Eso de que el modelo está terminado es algo que determinará el socio.

Por supuesto, pero te doy un ejemplo, este año por una mala administración Central perdió cinco millones de dólares y si hace un mes se vendía al Brighton a Facundo Buonanotte iban a entrar tres millones limpios. Es decir, no alcanza vender a uno de los mejores jugadores de las inferiores para pagar el déficit que esta gente generó en apenas un año. Esta gente se tiene que ir urgente del club.

¿Estás en contacto con el resto de la oposición respecto a estos rumores sobre que las elecciones se aplazarían?

Me apena decirlo porque tengo muchos amigos, pero a varios los veo de brazos cruzados. Yo en su momento me senté con el gobernador, golpeé puertas con todas las autoridades, me expongo en los medios y todo lo hago para contarle al socio el real problema. Pero veo que otros no dicen una palabra respecto a que hay un abuso enorme contra el derecho del socio y noto que la posición de complicidad ante el atropello que está sufriendo el socio es inaudita. Si piensan que haciendo todo esto perjudican a Gonzalo Belloso o a alguien en particular, se equivocan, porque con esto perjudican al socio de Rosario Central y de esa forma es como estamos poniendo en riesgo nuestro futuro. Las elecciones tienen que ser el 18 de diciembre porque si no, nos expondremos al riesgo de seguir bajo este modelo.

Imaginate el peor escenario, que las elecciones pasan para el año que viene, ¿qué pierde Central con eso?

No me puedo imaginar ese escenario porque confío en la Justicia, de hecho, en esta causa Raza Canalla se presentó como parte interesada. Ahora, si algo de eso sucede el riesgo es enorme porque seguiremos con esto de tener que vender a los mejores jugadores que tenemos para poder traer refuerzos que ni siquiera juegan.

Belloso2.jpg El referente de Raza Canalla considera que de no haber elecciones no se perjudica a un candidato en particular, sino a Central. Celina Mutti Lovera / La Capital

Entre tantos rumores, también se habla de que Buonanotte podría ser vendido.

Mientras dure este mandato tienen la libertad de hacerlo, pero en lo personal me parece algo amoral. Vender jugadores en el minuto 98 de un partido que saben que ya lo perdieron por goleada es lo más amoral que pueden hacer. Pero bueno, cada uno camina por la vereda que quiere.

Como oposición y a más de un mes de las elecciones, ¿hay algún trabajo desde lo futbolístico que ya estén haciendo?

Por supuesto que estamos viendo un montón de cosas del mercado, de jugadores que podrían venir, pero todo esto se habla con un entrenador. Sería irresponsable de nuestra parte no hablarlo con el director técnico, por eso estamos dispuestos, si Carlos Tevez quiere continuar, a sentarnos con él para escucharlo y apoyarlo en todo hasta que lleguen las elecciones. Pero insisto, hoy el mercado de pases no es lo más importante, lo trascendental es que se van a elegir autoridades para gobernar los próximos cuatro años. Lo más importante es comenzar con un plan que arrancará ahora pero que en cuatro años nos tiene que llevar allá arriba, por supuesto teniendo en claro que Rosario Central merece protagonismo a partir de enero.