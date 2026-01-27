La Capital | Ovación | Central

Cancha en terapia intensiva: Central jugará con Racing en un Cilindro detonado

Imágenes viralizadas y un comunicado oficial de Racing confirmaron el mal estado del campo de juego de Avellaneda, que recibirá mañana a Central en pleno proceso de recambio del césped.

27 de enero 2026 · 13:59hs
El estadio de Racing presenta malas condiciones a un día del partido frente a Central.

Foto: @Sacostaracing

El estadio de Racing presenta malas condiciones a un día del partido frente a Central.

Rosario Central tendrá su segundo partido de este torneo Apertura y buscará recuperarse de la derrota como local frente a Belgrano, pero su visita a Racing tendrá un particular obstáculo, ya que el césped del Cilindro de Avellaneda se encuentra en mal estado.

A falta de un día para el encuentro, se viralizaron imágenes de la cancha a través de redes sociales, donde se puede ver el campo de juego de la Academia en malas condiciones, lo que representará un problema para los futbolistas.

“El campo de juego presentará, este miércoles en el debut de Racing como local, condiciones de un proceso todavía en evolución”, comunicaron desde Racing y explicaron que este caso se debe al “cambio del césped que comenzó en el inicio de 2025 con modificaciones de fondo”.

Al respecto, detallaron que “en los primeros días de 2026 se procedió a la remoción del piso de invierno mediante el uso de sustancias químicas y, luego, al sembrado de una nueva carpeta vegetal rye grass”. El Canalla deberá enfrentarse al equipo de Gustavo Costas en un terreno poco habitual para la primera división del fútbol argentino, más allá de los inconvenientes que se observaron con el césped de otros estadios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Sacostaracing/status/2016019018881069234?s=20&partner=&hide_thread=false

La justificación de Racing

En relación a los motivos que llevaron a que el campo de juego se deteriore, desde Racing justificaron: “La fecha elegida se debió a que la temporada de primera finalizó avanzado diciembre, lo que demoró el inicio de los trabajos. Por otro lado, la falta de lluvias influyó drásticamente en los tiempos de desarrollo porque representa un aspecto clave para el crecimiento de un césped joven”.

Desde la institución de Avellaneda aseguraron que “en las próximas dos semanas” se espera que “con un clima más adecuado” se logre “una mejora de forma sostenida”. En los primeros días de enero se había difundido una imagen que encendió las alarmas, pero que en estas horas ya es una realidad.

>> Leer más: Central tiene que recuperarse y romper una racha negativa contra Racing

Al referirse al trabajo realizado para remover la carpeta vegetal previa, agregaron: “Se aplicó herbicida y se realizaron diferentes trabajos mecánicos, como cortes bajos a 10 milímetros, cortes verticales para eliminar restos del pasto instalado luego de haber sido quemado y también materia orgánica muerta, aireaciones con sacabocado, dressing de arena, riego y plan de fertilización”.

Este plan de cambio del césped fue una de las prioridades de la dirigencia encabezada por Diego Milito al tomar las riendas de Racing, ya que durante 2024 padecieron un campo de juego en malas condiciones que trajo serias consecuencias para la institución, como mudar la localía para uno de sus partidos.

Central visita a Racing en el Cilindro

Racing y Central chocarán este miércoles 28 de enero, desde las 19, en el estadio Presidente Perón, conocido como el Cilindro de Avellaneda, con el arbitraje principal de Fernando Echenique, mientras que Lucas Novelli estará en el VAR.

La transmisión del encuentro será a través de ESPN Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

