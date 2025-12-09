La Capital | Ovación | Mundial

Polémica en el Mundial 2026: dos selecciones rechazan jugar el "Partido del Orgullo LGBTQ+"

Egipto e Irán, que penalizan la homosexualidad, se enfrentarán en Seattle en un encuentro que contará con acciones simbólicas de inclusión

9 de diciembre 2025 · 15:05hs
En el Mundial de Qatar 2022, un hombre ingresó al campo de juego en reclamo por "respeto a las mujeres iraníes".

A falta de medio año para el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, se conoció la noticia de que un encuentro de la fase de grupos fue designado por las autoridades de Seattle, una de las sedes, como el “Partido del Orgullo LGBTQ+”, lo que generó polémica por las dos selecciones que estarán involucradas.

El duelo entre Egipto e Irán, compartirán el grupo G junto a Bélgica y Nueva Zelanda, está programado para el próximo 26 de junio en el Lumen Field de Seattle, mismo día en el que se dará inicio al fin de semana del Orgullo en la ciudad.

Antes del sorteo de los grupos y la confirmación del cronograma de partidos, el comité organizador local había determinado que ese encuentro tendría una acción simbólica de inclusión que nada tenía que ver con los equipos participantes.

Copa del Mundo
El Mundial 2026 ya cuenta con polémicas sobre la organización.

Una fuerte polémica para el Mundial 2026

La polémica se generó debido a que tanto en Egipto como en Irán la homosexualidad está penalizada, por lo que ambos equipos rechazaron públicamente participar en un evento asociado al movimiento LGBTQ+ y el conflicto recaerá sobre la Fifa.

El medio francés RMC Sport confirmó que “no se está considerando una reprogramación” del evento que “ya estaba en marcha antes del sorteo de la fase de grupos del Mundial” y aclaró que “en Irán la homosexualidad se castiga con la muerte, mientras que en Egipto las leyes morales se utilizan con frecuencia para reprimir los derechos y las relaciones de las personas LGBTQ+”.

La organización del “Partido del Orgullo LGBTQ+”

La celebración fue impulsada por el Estado de Washington y las autoridades de Seattle, con aceptación de la Fifa. Aunque el caso simboliza una polémica internacional en puerta, la decisión se mantiene en pie según lo planificado, siempre y cuando no traiga posibles problemas diplomáticos para el ente madre del fútbol internacional.

Desde el Comité Asesor de Partidos del Orgullo de Seattle, que no tienen relación directa con la Fifa, adelantaron que la situación no alterará los planes de la celebración.

