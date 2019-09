Cacciabue: "La presión de no saber si jugás es todos los días"

Trajinó la cancha sin parar. Quitó una y otra vez. La corrida de 50 metros con pelota al pie y la gran habilitación para el gol de Mauro Formica fue su obra cumbre frente a Huracán. Jerónimo Cacciabue sobresalió en el Coloso y en 90' hizo olvidar rápido que su presencia había estado en duda. Es probable que Frank Kudelka siempre haya tenido en claro que jugaba. Pero no los futbolistas ni los hinchas ni el periodismo. "La presión de no saber si jugás la tenemos todos los días", declaró el mediocampista.

La intriga de si seguía de titular, después de un flojo desempeño con Vélez, o si lo reemplazaba Lucas Villarruel se mantuvo hasta unos minutos después que el plantel llegó al Coloso. Dos fechas atrás, para el partido ante Unión, había sucedido lo mismo. Jugó ambos desde el inicio y aprobó con creces. "La presión de no saber si jugás la tenemos todos los días. Sabemos que ninguno tiene el lugar asegurado y así, con cada compañero metiendo siempre, es mejor para el equipo", dijo.

No le preocupó la incertidumbre de no saber si estaba entre los titulares. "Lo vivo tranquilo porque sé que todos los días, todas las semanas, no sabemos si jugamos o no. Siempre estamos peleando el puesto y eso está bien porque así nos mejoramos unos con otros", agregó sobre la modalidad de Kudelka de mantener la incertidumbre, probar variantes en la semana y de esa manera mantener el espíritu competitivo en el plantel.

Cacciabue sabe que en la cancha también tiene que demostrar que está para seguir de titular. "Me gusta jugar con un poco de esa presión", aseguró.

El mediocampista habló además de cómo se complementan con Julián Fernández en la mitad de la cancha. "Con Julián nos estamos entendiendo cada vez mejor. Vimos muchos videos sobre el doble cinco y tratamos de ubicarnos cada vez mejor en la cancha", contó.

Acerca del partido con Huracán, comentó: "El partido se abrió con el primer gol. Después nos empataron y lo fuimos a buscar con valentía y juego. Se nos dio el 2 a 1 y después fuimos protagonistas el resto del partido".

"Huracán nos sorprendió a último momento con la formación, pero lo pudimos resolver", añadió.

"En nuestra casa somos muy fuertes. Lo venimos demostrando hace tiempo. Tenemos esa cuenta pendiente de visitante, pero la vamos a revertir. No tengo dudas", sostuvo.

La primera oportunidad de torcer el rumbo afuera del Coloso será en el Gigante. "Vamos a tratar de ganar, de la manera en la que nosotros sabemos jugar", dijo.

"Quieras o no ya se piensa en el clásico. Pero estamos tranquilos. Vamos a entrenar con tranquilidad y tratar de jugar de la mejor manera", manifestó.