Facundo Buonanotte, cada vez más cerca de la despedida de Central

Que el final de un muy mal torneo haya puesto a Central en la necesidad de cambiar la imagen en 2023, teniendo en claro la necesidad de conformar un buen plantel, no cambiaría el plan que está en marcha sobre la venta de Facundo Buonanotte. Está claro, todavía no hay informaciones oficiales que confirmen la transferencia del joven volante al fútbol inglés, pero parece ser solo cuestión de tiempo para que el anuncio se haga oficial. Debiera pasar algo extraordinario para que la venta de Buonanotte a Brighton no se concrete, sobre todo después de lo actuado en estas últimas semanas, donde no sólo se reactivaron las charlas después de esa fallida primera venta, sino que esos nuevos contactos se dieron para pulir los detalles de una operación que, parece, está al caer. La diferencia entre este nuevo acuerdo y aquel al que se había llegado en su momento es el incremento en el dinero que percibirá Central cuando se firme la operación. Y hay algunas otras diferencias que aún se pueden estar puliendo, pero la génesis de la operación es similar, sobre la base al cumplimiento de ciertos objetivos.