Buena para Franco Colapinto: largará adelante de Pierre Gasly el GP de Italia en Monza

Franco Colapinto hizo una buena qualy teniendo en cuenta la falta de motor y lo importante fue que largará delante de su compañero Pierre Gasly, confirmado hasta 2028. Verstappen, la pole

6 de septiembre 2025 · 11:21hs
El Alpine de Franco Colapinto

AP

El Alpine de Franco Colapinto, con las gomas blandas de clasificación, acelera en Monza.

Franco Colapinto largará 18° en Monza, el mismo lugar de clasificación donde hace un año debutó en la Fórmula 1 con Williams. Lo bueno fue que será adelante de su compañero Pierre Gasly, confirmado hasta 2028. El GP de Italia se largará a las 10 de este domingo, por Disney+, con Max Verstappen en la pole position.

Al empezar el sábado en Monza, Alpine confirmó a Gasly como piloto titular hasta 2028, extendiéndole dos años el vínculo que finalizaba en diciembre de 2026.

Y en la primera tanda pos anuncio, en la FP3, Colapinto pisó fuerte, fue 14° y le sacó 2 décimas al francés. Por entonces, Flavio Briatore expresaba a la televisión Sky que Franco podía ser el segundo piloto del equipo.

>>Leer más: La superación a Pierre Gasly, un símbolo a un año del debut

Ya en clasificación, tuvo tres intentos y fue más veloz que el francés en el primero y el último, donde finalmente le sacó 111 milésimas. Además, los Alpine estuvieron razonablemente bien teniendo en cuenta el déficit del motor Renault, ya que Colapinto finalizó a 0,578s de Geroge Russell, el mejor de la Q1, y a 0,155s del último que pasó, Alex Albon.

En ese último intento, Colapinto bajaría por primera vez en el fin de semana el 1m 20s: 1m 19,992s, algo que no pudo conseguir el francés.

A Colapinto se lo vio distendido ante la prensa, dijo que ahora vienen carreras en que conocen los circuitos con Fórmula 1 "y me pueden dar una decimita más".

También tiró un palito para Paul Aron, que usó su auto en la FP1. "No me lo dejaron bien a punto", dijo con una sonrisa pícara. Señaló además que pudo ponerlo a punto para la FP3 y que perdió un poco de feeling en la Q1, sobre todo por la leca en pista.

La Q3 del GP de Italia

En el primer intento de cada uno, Verstappen clavó un tiempazo de 1m 18,923s, el único en bajar el 1m 19s, mientras que Charles Leclerc se colocó segundo, delante de Oscar Piastri.

Lando Norris, con problemas evidentes, apenas quedaba 7° detrás de una gran Gabriel Bortoletto, quien a su vez quedóatrás de Lewis Hamilton y George Russell. Cerraron el top ten Kimi Antonelli, Yuki Tsunoda y Fernando Alonso, estos tres últimos muy lejos del segundo McLaren.

En el segundo intento, Norris logró ponerse primero, pero enseguida Verstappen le bajó el tiempo con un Red Bull hiper descargado.

El líder Piastri no pudo pelear y fue 3°, con las Ferrari detrás. Pero Hamilton, que fue 5°, penaliza 5 lugares por la sanción que trae de Zandvoort y partirá 10°.

Por lo tanto subieron Russell al 5° lugr, Antonelli al 6°, Bortoletto en un impresionante 7° puesto, Alonso en el 8° y Tsunoda en el 9°.

La Q2 del GP de Italia

Solo los Williams salieron de entrada y clasificar con goma blanda usada y no consiguieron buenos tiempos. Max Verstappen marcaría lo mejor de todo el fin de semana hasta ahí, con 1m 19,140s.

Mientras, Lando Norris siguió de largo en la curva 1 y quedaba afuera luego de que todos marcaran, lo mismo que Esteban Ocon, Carlos Sainz, Nico Hulkenberg y Alex Albon.

Norris marcó un tiempo que apenas lo dejó 7° antes que el resto haga el segundo tiempo, por lo que quedó el riesgo pero tendría otra chance. Y sufrió, porque fue el último en cerrar cuando estaba 11°, pero logró ir a a Q3.

Los Haas, los Williams y Hulkenberg, afuera. Gabriel Bortoletto y Yuki Tsunoda pasaron.

>>Leer más: Una gran carrera pero sin poder sumar

La Q1 del GP de Italia

Apenas habilitada la pista, los Alpine salieron a pista con la mayoria. En el primer intento de ambos, Colapinto fue más rápido que Gasly por 40 milésimas: |m 20,670 contra 1m 20,710s del francés, por delante además de los Haas y Lance Stroll. También de Carlos Sainz, al que le sacaron el registro, por excederse de los límites.

Los dos fueron a boxes y les pusieron gomas blandas nuevas. Ahí los McLaren se colocaron 1-2.

En el segundo tiempo esta vez Gasly fue apenas más rápido, por apenas 43 milésimas pese a que los dos mejoraron 5 décimas promedio: 1m 20,138s contra 1m 20,181s. Después que todos completaron, estaban ambos afuera: 16° y 18°, a 0,724s y 0,767s de George Russell, el mejor entonces con gomas medias.

Las Ferrari fueron las primeras en salir para el último intento a 4 minutos y medio del final, donde todo el mundo se puso en la calle de boxes. Los Alpine con el tercer juego de blandas nuevas.

Colapinto y Gasly tuvieron un mal segundo sector porque se encontraron con leca y polvo levantado por otro auto en la curva Lembo2, pero así y todo el argentino recuperó mucho como para superar a su compañero.

En el primer sector de ese último giro Colapinto fue 81 milésimas más rápido, después perdió 55 y en el último le sacó 85.

>>Leer más: Franco Colapinto ya está en los escapes de Gasly

Los tiempos de la FP3

Los tiempos de la FP2

Los tiempos de la FP1

