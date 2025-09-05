La Capital | Política | Javier Milei

Nelson Castro aseguró que Milei tiene "un problema psíquico importante"

El periodista y médico aseguró que esos rasgos afectan directamente en su gestión y generan fragilidad en el gobierno

5 de septiembre 2025 · 16:43hs
Milei atacó mediante X a Ian Moche

Milei atacó mediante X a Ian Moche, un niño de 12 años

El periodista y médico Nelson Castro aseguró que el presidente Javier Milei tiene un "problema psíquico importante", que se manifiesta en "comportamientos ilógicos y patológicos" y afectan directamente su gestión y generan una "fragilidad" en el Gobierno.

En declaraciones radiales Castro afirmó con contundencia: "Estamos frente a un presidente, digo con toda responsabilidad, con un problema psíquico importante de comportamiento en cuanto a conducta".

Javier Milei y sus comportamientos ilógicos

El periodista argumentó que la negativa del presidente a buscar acuerdos a pesar de gobernar en minoría es una muestra de estos comportamientos "ilógicos". Sostuvo que esta actitud tiene una consecuencia política directa.

"Un gobierno que vive peleándose todo el tiempo y no tiene ninguna mayoría, es un gobierno con una fragilidad y una pérdida de poder político fenomenal", evaluó en Radio Rivadavia.

Milei y la relación con su hermana

Castro trazó un paralelismo con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al señalar que "así como esto lo vivimos con Cristina, lo estamos viviendo hoy", y agregó que existe una "relación patológica entre el presidente de la República y su hermana" que también pesa en la gestión.

Finalmente, el conductor evocó la figura de Winston Churchill y las revelaciones que hizo su médico tras su muerte, para advertir sobre los riesgos de la situación actual y la posibilidad de que en el futuro la sociedad se pregunte: "¿en manos de quién estuvimos?".

Además, advirtió que esta preocupación ya comienza a instalarse "en el mundo de los negocios y en el mundo de las finanzas".

