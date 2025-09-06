La Capital | Ovación | Gigante

En el Gigante de Arroyito se juega un partido que define un título en el fútbol argentino

Se define al ganador de la Supercopa Argentina. Desde las 16, con arbitraje de Facundo Tello y transmisión de ESPN y Disney+

6 de septiembre 2025 · 14:17hs
Vélez y Central Córdoba definirán en el Gigante la Supercopa Argentina. 

Vélez y Central Córdoba definirán en el Gigante la Supercopa Argentina. 

Vélez, protagonista en el torneo Clausura y la Copa Libertadores, enfrentará este sábado a Central Córdoba en la final de la Supercopa Argentina en el Gigante de Arroyito, desde las 16, con el arbitraje de Facundo Tello. La transmisión será de ESPN y Disney +.

El equipo del entrenador Guillermo Barros Schelotto viene de ganarle 3-0 a Lanús, el pasado sábado, en el marco de la séptima fecha del Grupo B del Torneo Clausura. El Fortín vive un gran presente siendo escolta a un punto del líder River en el certamen doméstico y en cuartos de final de la Copa Libertadores donde enfrentará a Racing a mediados de septiembre.

Será la segunda vez que Vélez dispute la final de la Supercopa Argentina siendo la primera en 2013 cuando le ganó 1-0 a Arsenal de Sarandí en Catamarca con el gol de Héctor Canteros. Aquel partido se disputó el 31 de enero de 2014 y los de Liniers conquistaron la segunda edición del certamen.

Por su parte, el equipo de Omar De Felippe viene de ganarle 2-0 a Estudiantes La Plata, el pasado sábado en condición de local, en el marco de la séptima fecha del Grupo A del Torneo Clausura. Eliminado de la Copa Sudamericana por Lanús en octavos de final, el Ferroviario es escolta a un punto del líder Barracas Central.

Probables formaciones de Vélez y Central Córdoba

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallán, Aáron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván; Maher Carrizo, Braian Romero e Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Fernando Martínez, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; Matías Perello, Matías Vera, José Florentín, Matías Godoy; Leonardo Heredia y Gastón Verón. DT: Omar De Felippe.

Horario: 16.

Árbitro: Facundo Tello.

VAR: Héctor Paletta.

Estadio: Rosario Central.

TV: ESPN / Disney+.

El Gigante de Arroyito podría ser el escenario del choque entre River y Racing por la Copa Argentina. 

El Gigante podría ser el escenario de un choque picante de la Copa Argentina: River vs Racing

Di María, Quintana, Veliz y el resto. Todos en Central festejaron el gran triunfo en el clásico.

Cómo le fue a Central en los últimos años tras ganar el clásico como local

David Sotelo ya había sufrido una lesión grave y se recuperó muy bien, al punto que era una opción para el Newells de Fabbiani.

En una semana sin fútbol para Newell's, la peor noticia fue la grave lesión de David Sotelo

Miguel Russo recibió un mensaje de su colega Gustavo Alfaro desde Paraguay.

Un técnico argentino que irá al Mundial 2026 se acordó de Miguel Russo: "Esto también es para vos"

Reforma constitucional: declaran obligatorias las escuelas primarias y secundarias en Santa Fe

La Convención alcanzó este sábado un amplio consenso político en torno a cambios clave para el capítulo de la educación en la nueva Carta Magna provincial

Reforma constitucional: declaran obligatorias las escuelas primarias y secundarias en Santa Fe
Fentanilo contaminado: piden celeridad a un diputado santafesino para que el Congreso investigue
Política

Fentanilo contaminado: piden celeridad a un diputado santafesino para que el Congreso investigue

Parto en la ruta: con la ayuda de una policía, una mujer dio a luz camino al hospital
La Región

Parto en la ruta: con la ayuda de una policía, una mujer dio a luz camino al hospital

Violencia de género: golpeó, amenazó a su pareja y fue detenido con más de cien de balas
Policiales

Violencia de género: golpeó, amenazó a su pareja y fue detenido con más de cien de balas

Con lágrimas en los ojos: la despedida de los fiscales del MPA a Gisela Paolicelli
La Ciudad

"Con lágrimas en los ojos": la despedida de los fiscales del MPA a Gisela Paolicelli

Un cronista a la caza de fantasmas, extraterrestres y demonios

Por Miguel Pisano
Crónicas marcianas

Un cronista a la caza de fantasmas, extraterrestres y demonios

