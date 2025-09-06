La Capital | Ovación | Franco Colapinto

Franco Colapinto ratificó en Monza un gran momento para aferrarse al segundo asiento de Alpine

Alpine confirm´po en Monza a Pierre Gasly hasta 2028 y Flavio Briatore dijo que Franco Colapinto puede ser el segundo piloto. En Monza confirmó porqué

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

6 de septiembre 2025 · 12:46hs
El Alpine de Franco Colapinto

AP

El Alpine de Franco Colapinto, con las tribunas repletas de Monza de fondo.

Franco Colapinto es un tipo transparente. Se le nota en la mirada, en el semblante y las palabras sus estados de ánimo, que suelen ser un reflejo perfecto para sacar conclusiones acerca de un trabajo suyo. Y si esa es la guía, aplicada al análisis del sábado, no hubo ninguna duda de fue todo positivo, más allá de que largará 18° el GP de Italia en Monza.

Y no era para menos. En el día en que el equipo Alpine anunció con bombos y platillos la extensión del contrato de Pierre Gasly, de diciembre de 2026 a diciembre de 2028, Colapinto lo superó claramente en la pista en su décima carrera con el team francés. Ya lo viene haciendo regularmente y lo confirmó en un momento ideal.

Después de un viernes donde terminó último pero solo hizo una práctica libre, ya que le cedió el auto en la FP1 a Paul Aron, el piloto de reserva, Colapinto fue bravísimo para finalizar 14° la FP3, sacándole 213 milésimas a Gasly.

Superó regularmente a Pierre Gasly

Y en la Q1 donde ambos autos no pudieron pasar el corte, el argentino fue 111 milésimas más veloz. Siempre el sábado, en cada comparación del vuelta a vuelta, Colapinto no solo estuvo a la par sino que lo superó regularmente.

>>Leer más: Buena para Franco Colapinto en la Q1

Todo lo que pasó entonces en pista se dejó ver en el rostro del argentino cuando enfrentó a los micrófonos. Si hasta se permitió, con esos chistes que a veces quieren decir muchas cosas, decir que el auto no se lo dejaron a punto en la FP1. Traducido: que Aron no está a la altura por si alguna piensa que puede ser una opción en el futuro inmediato para reemplazarlo.

Tal vez Colapinto haya escuchado también a Flavio Briatore, que a la cadena Sky respondió que el segundo asiento de Alpine para 2026 sea para él, “veremos”, expresó enigmático.

Lo que dijo Flavio Briatore

“No, no está decidido aún, pero por el momento creo que Franco está haciendo un buen trabajo”, diría ante la cadena británica. “Colapinto pagó un poco con la inexperiencia al comienzo, como muchos de los pilotos novatos, los pilotos jóvenes. Ahora en la últimas tres o cuatro carreras ha sido mucho más consistente, sin errores. Así que, para el segundo asiento, quizás sea Franco, vamos a ver. Tenemos otras cuatro o cinco carreras para juzgar y luego vamos a ver”.

El mismo Briatore que después del estreno de Colapinto en Imola dijera que por primera vez tenía a sus dos pilotos en el mismo ritmo de carrera, ahora sí ve como su ¿todavía? niño mimado le compite de tú a tú a Gasly.

>>Leer más: Una gran FP3 de Franco Colapinto

No fueron casualidad lo de Hungría, menos lo de Zandvoort y ahora este sábado de Monza, un circuito que al fin Colapinto conoce con un Fórmula 1 y del que confía poder extraerle “unas decimitas”, tal el lenguaje suelto que usó ante la prensa.

Un Alpine al que se va adaptando

Además, parece ya claro que Colapinto entiende perfectamente todas las limitaciones que tiene el auto y que se viene adaptando a ellas para extraerle lo mejor, tal como ha hecho Gasly en sus tres en Alpine, un equipo que viene en baja desde hace dos por lo menos.

El año pasado, en su fantástico debut en la Fórmula 1 con Williams, Colapinto tambi´pen largo 18° y llegó 12°, superando cuatro autos en pista, entre ellos el de Gasly, y sin ser superado.

Marcando además su mejor vuelta en la última de la carrera, que fue más rápido que el de su entonces compañero Alex Albon. A las 10 de este domingo se largará el nuevo GP de Italia. Todo por conquistar de acá a fin de temporada.

