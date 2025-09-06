Violencia de género: golpeó, amenazó a su pareja y fue detenido con más de cien de balas

Un joven de 25 años agredió a su novia en barrio Belgrano. En su casa encontraron dos cajas con municiones. Horas más tarde entregaron más proyectiles y un arma

El barrio Belgrano de Rosario se vio alterado este viernes por la noche por un episodio de violencia de género . “ Te voy a hacer cagar a vos y a tu mamá ”, denunció la joven de 22 años que le dijo su pareja de 25 años tras golpearla. Horas más tarde fue detenido con cientos de balas .

La policía recibió un llamado pasadas las 21 sobre desorden familiar en una casa de Provincias Unidas al 1100 , a metros de las Cuatro Plazas. Al llegar al lugar, los uniformados se encontraron con Luciana Abril M., de 22 años , quien relató insultos, golpes y una fuerte amenaza: “Vas a ver lo que te va a pasar, te voy a hacer cagar a vos y a tu mamá”.

Tras sus dichos, el hombre, identificado como Pablo Gastón A., de 25 años , se retiró en su VW Gol gris hacia White al 7000 , a unos 400 metros del hecho violento. La mujer radicó la denuncia, advirtió que el agresor podía tener un arma de fuego y entregó una caja de cartuchos de calibre 22.

Hasta allí fueron los uniformados y dieron con el vehículo y el joven, el cual fue sometido a un cacheo y registro del auto, dando resultados negativos en la búsqueda del arma.

Sin embargo, la policía pidió autorización al titular de la vivienda, padre del agresor, para revisarla y con el aval de éste ingresaron. En una de las habitaciones se toparon con un tarro de plástico que estaba repleto de balas: dos cajas con 150 cartuchos calibre 22, algunas con la inscripción Super X, otras con identificadas con la C, todas de bronce y punta hueca.

WhatsApp Image 2025-09-06 at 13.11.34

En un frasco de vidrio se hallaron 21 cartuchos de calibre 22 largo, con inscripción OA, con punta de plomo hueca; una vaina de calibre 22, con inscripción OA; un cartucho calibre 11,25 x 23 de marca FLB 77; tres cartuchos de calibre 14 de marca Orbea; y uno de calibre 12 de escopeta de la misma marca. Además, una cartuchera de arma de fuego, tipo muslera de color negra.

Ante tamaño botín, trasladaron a Pablo Gastón A. y todo lo secuestrado a la Comisaría 12°, pero, cerca de la 1.30 del sábado, mientras estaban realizando el acta del procedimiento, llegaron dos móviles con armas y municiones relacionadas al hecho.

Fue Leandro Adrián L., de 38 años, quien llamó a la policía desde Colombia al 1100, a pasos de la vivienda de calle White, e hizo entrega de un revólver calibre 22, con marca y numeración limada, con siete cartuchos intactos en su tambor, cinco de estas balas tenían la inscripción OA (similares a las secuestradas minutos antes) y otras dos se podía leer FM. La causa fue informada al fiscal Marcelo Vitola, el cual ordenó medidas de rigor.