Violencia de género: golpeó, amenazó a su pareja y fue detenido con más de cien de balas

Un joven de 25 años agredió a su novia en barrio Belgrano. En su casa encontraron dos cajas con municiones. Horas más tarde entregaron más proyectiles y un arma

6 de septiembre 2025 · 13:24hs
La seccional 12

La seccional 12, donde fue trasladado el detenido y el botín de balas

El barrio Belgrano de Rosario se vio alterado este viernes por la noche por un episodio de violencia de género. “ Te voy a hacer cagar a vos y a tu mamá”, denunció la joven de 22 años que le dijo su pareja de 25 años tras golpearla. Horas más tarde fue detenido con cientos de balas.

La policía recibió un llamado pasadas las 21 sobre desorden familiar en una casa de Provincias Unidas al 1100, a metros de las Cuatro Plazas. Al llegar al lugar, los uniformados se encontraron con Luciana Abril M., de 22 años, quien relató insultos, golpes y una fuerte amenaza: “Vas a ver lo que te va a pasar, te voy a hacer cagar a vos y a tu mamá”.

Tras sus dichos, el hombre, identificado como Pablo Gastón A., de 25 años, se retiró en su VW Gol gris hacia White al 7000, a unos 400 metros del hecho violento. La mujer radicó la denuncia, advirtió que el agresor podía tener un arma de fuego y entregó una caja de cartuchos de calibre 22.

Cargado de balas

Hasta allí fueron los uniformados y dieron con el vehículo y el joven, el cual fue sometido a un cacheo y registro del auto, dando resultados negativos en la búsqueda del arma.

Sin embargo, la policía pidió autorización al titular de la vivienda, padre del agresor, para revisarla y con el aval de éste ingresaron. En una de las habitaciones se toparon con un tarro de plástico que estaba repleto de balas: dos cajas con 150 cartuchos calibre 22, algunas con la inscripción Super X, otras con identificadas con la C, todas de bronce y punta hueca.

WhatsApp Image 2025-09-06 at 13.11.34

En un frasco de vidrio se hallaron 21 cartuchos de calibre 22 largo, con inscripción OA, con punta de plomo hueca; una vaina de calibre 22, con inscripción OA; un cartucho calibre 11,25 x 23 de marca FLB 77; tres cartuchos de calibre 14 de marca Orbea; y uno de calibre 12 de escopeta de la misma marca. Además, una cartuchera de arma de fuego, tipo muslera de color negra.

Ante tamaño botín, trasladaron a Pablo Gastón A. y todo lo secuestrado a la Comisaría 12°, pero, cerca de la 1.30 del sábado, mientras estaban realizando el acta del procedimiento, llegaron dos móviles con armas y municiones relacionadas al hecho.

Fue Leandro Adrián L., de 38 años, quien llamó a la policía desde Colombia al 1100, a pasos de la vivienda de calle White, e hizo entrega de un revólver calibre 22, con marca y numeración limada, con siete cartuchos intactos en su tambor, cinco de estas balas tenían la inscripción OA (similares a las secuestradas minutos antes) y otras dos se podía leer FM. La causa fue informada al fiscal Marcelo Vitola, el cual ordenó medidas de rigor.

