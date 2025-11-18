La Capital | Ovación | Newell's

Leprosos cara a cara: se enfrentaron dos campeones con Newell's y el alumno goleó al maestro

En un amistoso, Estados Unidos goleó 5 a 1 a Uruguay, con cruce de técnicos que son glorias en Newell's. Al final Bielsa estaba fastidioso y Pochettino lo abrazó

18 de noviembre 2025 · 23:30hs
Mauricio Pochettino y Marcelo Bielsa

Mauricio Pochettino y Marcelo Bielsa, símbolos de una época dorada de Newell's.

Son dos nombres fuertes en la historia de Newell's. Ambos fueron multicampeones en el club del Parque. Uno como DT: Marcelo Bielsa. El otro como jugador: Mauricio Pochettino. En la noche del martes se enfrentaron en un amistoso internacional en la fecha Fifa y el alumno derrotó maestro, ahora ambos como entrenadores.

Porque la selección estadounidense, dirigida por el exzaguero rojinegro, vapuleó 5 a 1 a la Celeste del Loco. El partido se disputó en el Raymond James Stadium (Tampa). El resultado fue sorpresivo por lo abultado y porque hubo cinco goles en la primera mitad del duelo.

En la etapa inicial facturaron para Estados Unidos: Sebastian Berhalter a los 17'; Alex Freeman a los 20' y 31'; y Diego Luna a los 42'. Mientras que descontó para los de Bielsa, a los 45', Giorgian de Arrascaeta.

En tanto, en el complemento a los 64' se fue expulsado Rodrigo Bentacur en Uruguay y amplió la cuenta para los de Pochettino Tanner Tessmann, a los 68'.

El saludo afectuoso de Pochettino y Bielsa, ambos ex-Newell's

El partido fue preparatorio para el Mundial de 2026, donde Estados Unidos, uno de los anfitriones junto a Canadá y México, ya estaba clasificado de antemano y Uruguay será uno de los representantes de Sudamérica por la Conmebol.

Bielsa y Pochettino coincidieron en los inicios de los 90' en Newell's y fueron campeones con la camiseta rojinegra. Por entonces el Loco era el DT y Poche un destacado zaguero central.

Hoy ambos cumplen el rol de entrenador y se tienen el máximo respecto y aprecio, producto de las gloriosas épocas compartidas en Newell's.

Para Bielsa el amistoso le generará más cuestionamientos en los hinchas uruguayos de cara al próximo Mundial.

Central-Estudiantes: las dos bajas sensibles con las que el Pincha vendrá al Gigante

Cocoliso González y su futuro en Newells: Mi contrato termina en diciembre, me voy en paz

Volvió Billetera Santa Fe: qué locales de Rosario ofrecen el reintegro

Un médico rosarino salvó a una pasajera que sufrió un síncope en pleno vuelo

