Boca le hizo el famoso "pasillo" a Estudiantes y Verón reanimó la polémica con Central

El presidente del Pincha apuntó contra la actitud de los xeneizes, que no aplaudieron en el pasillo, y revivió los tensos cruces por el "espaldazo" en Arroyito

29 de enero 2026 · 14:17hs
Juan Sebastián Verón volvió a expresarse sobre el polémico espaldazo de Estudiantes a Central.

Juan Sebastián Verón volvió a expresarse sobre el polémico "espaldazo" de Estudiantes a Central.

La tensión entre Estudiantes y Rosario Central continúa viva luego de “espaldazo” del conjunto platense en los octavos de final del torneo Clausura 2025 en el Gigante de Arroyito. Este miércoles, Boca realizó un pasillo al saltar a la cancha para enfrentar al Pincha, pero Juan Sebastián Verón reavivó la polémica.

Los jugadores del Xeneize se pararon para recibir a los locales, que fueron recientes ganadores del Clausura y del Trofeo de Campeones en medio de las intensas disputas con las autoridades de la AFA, el presidente Claudio “Chiqui” Tapia y el tesorero Pablo Toviggino. No obstante, los futbolistas se pararon mirando a sus rivales sin aplaudir, quietos y con los brazos detrás de la espalda.

“¿No salió nadie a pedir que aplaudan fuerte?, tampoco a pedir que cumplan ‘el reglamento’… raro”, comentó Verón, presidente de Estudiantes, en un posteo picante en su cuenta personal de Instagram.

Historia Veron pasillo Estudiantes

El mandatario pincharrata no mencionó a ninguno de los protagonistas ni a Central, pero revivió la polémica que lo enfrentó con Toviggino a través de las redes sociales y los micrófonos de los medios.

Victoria de Estudiantes, sin dejar de lado la tensión

Estudiantes venció 2-1 a Boca por la segunda fecha del Apertura, pero el ídolo del León no dejó pasar la actitud de los jugadores xeneizes y lanzar una indirecta por la sanción que recibió su club tras el “espaldazo” en cancha de Central.

La Brujita saltó con los tapones de punta para hacer su descargo, habitual en su cuenta de Instagram cuando protagoniza alguna tensión.

A su vez, no dejó pasar la controversial salida de Santiago Ascacíbar, quien fue capitán del equipo pincharrata campeón y optó por irse a Boca, que compró parte de su pase. “Hablo poco. Soy dueño de mi silencio y esclavo de mis palabras”, escribió Verón junto a una foto suya con Alejandro Sabella, con el recuerdo indirecto de las declaraciones del Rusito, que había asegurado que “en Argentina solo jugaría en Estudiantes”.

El presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, fue sancionado por la AFA por ordenarle a sus jugadores darle la espada a los futbolistas de Central.

La Brujita Verón consiguió un "indulto provisorio" tras el pasillo de espaldas a Central campeón

Central celebraba el título de la tabla anual y Estudiantes le dio vuelta la cara.

La AFA indultó a los jugadores de Estudiantes sancionados por el "espaldarazo" a Central

Todos los integrantes de la nueva comisión directiva de Newell’s, el día de la asunción en el césped del Coloso: Agustín Baclini, Pablo Cerra, Valeria March, Javier Rebori, Leonel Larrauri, Juan Costa, Hernán Botta, Ignacio Boero, Juan Manuel Medina, Camilo Cristiá, Román Guajardo, Carlos Altieri, Maximiliano Barrionuevo, Rubén Failá, Santiago Daulon y Damián Ruggiero. 

La comisión directiva de Newell's dio respuestas sobre el crítico presente institucional

Franco Colapinto mantiene la ilusión de hacer una buena temporada con Alpine en la Fórmula 1.

"Todo va muy bien": Franco Colapinto está en Barcelona y enfocado en progresar en la Fórmula 1

¿Qué se sabe de la visita de Milei al acto por el Combate de San Lorenzo?
Política

¿Qué se sabe de la visita de Milei al acto por el Combate de San Lorenzo?

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía
Policiales

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales: a quiénes alcanza el beneficio
La Ciudad

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales: a quiénes alcanza el beneficio

La respuesta de Banco Santander ante el temor del sindicato por el cierre de sucursales
LA CIUDAD

La respuesta de Banco Santander ante el temor del sindicato por el cierre de sucursales

Encontraron al adolescente que era buscado en San Lorenzo
La Región

Encontraron al adolescente que era buscado en San Lorenzo

