Boca le hizo el famoso "pasillo" a Estudiantes y Verón reanimó la polémica con Central

El presidente del Pincha apuntó contra la actitud de los xeneizes, que no aplaudieron en el pasillo, y revivió los tensos cruces por el "espaldazo" en Arroyito

La tensión entre Estudiantes y Rosario Central continúa viva luego de “espaldazo” del conjunto platense en los octavos de final del torneo Clausura 2025 en el Gigante de Arroyito. Este miércoles, Boca realizó un pasillo al saltar a la cancha para enfrentar al Pincha , pero Juan Sebastián Verón reavivó la polémica .

Los jugadores del Xeneize se pararon para recibir a los locales, que fueron recientes ganadores del Clausura y del Trofeo de Campeones en medio de las intensas disputas con las autoridades de la AFA, el presidente Claudio “Chiqui” Tapia y el tesorero Pablo Toviggino. No obstante, los futbolistas se pararon mirando a sus rivales sin aplaudir, quietos y con los brazos detrás de la espalda .

“¿No salió nadie a pedir que aplaudan fuerte?, tampoco a pedir que cumplan ‘el reglamento’… raro” , comentó Verón, presidente de Estudiantes, en un posteo picante en su cuenta personal de Instagram.

El mandatario pincharrata no mencionó a ninguno de los protagonistas ni a Central, pero revivió la polémica que lo enfrentó con Toviggino a través de las redes sociales y los micrófonos de los medios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/2016684923344527455?s=20&partner=&hide_thread=false El pasillo de campeón para el Pincha pic.twitter.com/1vo3dE3dej — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) January 29, 2026

Victoria de Estudiantes, sin dejar de lado la tensión

Estudiantes venció 2-1 a Boca por la segunda fecha del Apertura, pero el ídolo del León no dejó pasar la actitud de los jugadores xeneizes y lanzar una indirecta por la sanción que recibió su club tras el “espaldazo” en cancha de Central.

La Brujita saltó con los tapones de punta para hacer su descargo, habitual en su cuenta de Instagram cuando protagoniza alguna tensión.

A su vez, no dejó pasar la controversial salida de Santiago Ascacíbar, quien fue capitán del equipo pincharrata campeón y optó por irse a Boca, que compró parte de su pase. “Hablo poco. Soy dueño de mi silencio y esclavo de mis palabras”, escribió Verón junto a una foto suya con Alejandro Sabella, con el recuerdo indirecto de las declaraciones del Rusito, que había asegurado que “en Argentina solo jugaría en Estudiantes”.