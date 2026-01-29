La Capital | Policiales | detenido

Un hombre detenido tras atacar a su hija y apuñar a su yerno en Villa Gobernador Gálvez

El hecho sucedió este jueves por la mañana en Pueyrredón al 100 tras una discusión entre padre e hija

29 de enero 2026 · 15:26hs
La policía detuvo a un hombre por intento de homicidio. 

Archivo

La policía detuvo a un hombre por intento de homicidio. 

Un hombre de 39 años fue detenido este jueves por la mañana en Villa Gobernador Gálvez tras atacar a su hija y apuñalar a su yerno. El joven herido fue trasladado al hospital Anselmo Gamen y se encuentra fuera de peligro.

El hecho ocurrió en un domicilio de Pueyrredón al 100, cuando Darío Daniel V. de 39 años mantuvo una discusión con su hija de 19 años. La víctima relató que, en ese contexto, su padre la amenazó con prenderla fuego y, acto seguido, intentó asfixiarla tomándola del cuello con fuerza. Al intervenir, el novio de la joven. de 23 años, recibió una herida de arma blanca en la espalda.

Tras el ataque, el hombre escapó. Con la descripción de la vestimenta del atacante y sus características, la policía lo detuvo en un domicilio de Pueyrredón y Chubut. Además, secuestraron el cuchillo con el que atacó a su yerno.

Darío Daniel V. fue trasladado a la comisaría 26º donde quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación. Por su parte, el joven que recibió el puntazo fue trasladado al hospital Anselmo Gamen y se encuentra fuera de peligro.

Noticias relacionadas
El hombre acusado de atacar con un machete a su pareja fue derivado a la seccional 32ª

Hirió a su pareja con un machete y en el forcejeo su pequeño hijo sufrió golpes

El ataque a balazos fue cometido desde una moto en un pasillo cercano a 27 de Febrero y Circunvalación. 

Quedaron presos dos acusados de una balacera con tres heridos en zona oeste

Un hombre fue asesinado en barrio La Carne.

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía

El Ministerio de Seguridad dio detalles de los homicidios en el Departamento Rosario.

Santa Fe tuvo en enero la cifra más baja de homicidios desde que se tienen registros de la criminalidad

Ver comentarios

Las más leídas

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales en la región

Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales en la región

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Central fue contundente y sumó sus primeros tres puntos en la era Almirón

Central fue contundente y sumó sus primeros tres puntos en la era Almirón

Lo último

Quedaron presos dos acusados de una balacera con tres heridos en zona oeste

Quedaron presos dos acusados de una balacera con tres heridos en zona oeste

¿Qué se sabe de la visita de Milei al acto por el Combate de San Lorenzo?

¿Qué se sabe de la visita de Milei al acto por el Combate de San Lorenzo?

Un hombre detenido tras atacar a su hija y apuñar a su yerno en Villa Gobernador Gálvez

Un hombre detenido tras atacar a su hija y apuñar a su yerno en Villa Gobernador Gálvez

Quedaron presos dos acusados de una balacera con tres heridos en zona oeste

El ataque, con 28 balazos, alcanzó a un hombre y a dos jóvenes en un pasillo de 27 de Febrero y Circunvalación, a una semana del crimen de una mujer en la zona

Quedaron presos dos acusados de una balacera con tres heridos en zona oeste
¿Qué se sabe de la visita de Milei al acto por el Combate de San Lorenzo?
Política

¿Qué se sabe de la visita de Milei al acto por el Combate de San Lorenzo?

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía
Policiales

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales: a quiénes alcanza el beneficio
La Ciudad

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales: a quiénes alcanza el beneficio

La respuesta de Banco Santander ante el temor del sindicato por el cierre de sucursales
LA CIUDAD

La respuesta de Banco Santander ante el temor del sindicato por el cierre de sucursales

Encontraron al adolescente que era buscado en San Lorenzo
La Región

Encontraron al adolescente que era buscado en San Lorenzo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales en la región

Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales en la región

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Central fue contundente y sumó sus primeros tres puntos en la era Almirón

Central fue contundente y sumó sus primeros tres puntos en la era Almirón

De cara al choque con Boca por la tercera fecha, Newells tendrá dos bajas por lesión

De cara al choque con Boca por la tercera fecha, Newell's tendrá dos bajas por lesión

Ovación
Todo va muy bien: Franco Colapinto está en Barcelona y enfocado en progresar en la Fórmula 1
Ovación

"Todo va muy bien": Franco Colapinto está en Barcelona y enfocado en progresar en la Fórmula 1

Todo va muy bien: Franco Colapinto está en Barcelona y enfocado en progresar en la Fórmula 1

"Todo va muy bien": Franco Colapinto está en Barcelona y enfocado en progresar en la Fórmula 1

Boca le hizo el famoso pasillo a Estudiantes y Verón reanimó la polémica con Central

Boca le hizo el famoso "pasillo" a Estudiantes y Verón reanimó la polémica con Central

Newells o Central: cuál de los clubes rosarinos tiene más socios según la AFA

Newell's o Central: cuál de los clubes rosarinos tiene más socios según la AFA

Policiales
Quedaron presos dos acusados de una balacera con tres heridos en zona oeste
Policiales

Quedaron presos dos acusados de una balacera con tres heridos en zona oeste

Un hombre detenido tras atacar a su hija y apuñar a su yerno en Villa Gobernador Gálvez

Un hombre detenido tras atacar a su hija y apuñar a su yerno en Villa Gobernador Gálvez

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía

Santa Fe tuvo en enero la cifra más baja de homicidios desde que se tienen registros de la criminalidad

Santa Fe tuvo en enero la cifra más baja de homicidios desde que se tienen registros de la criminalidad

La Ciudad
Rosario hizo más de 50 mil controles de alcoholemia durante 2025: cuál es el índice de positividad
La Ciudad

Rosario hizo más de 50 mil controles de alcoholemia durante 2025: cuál es el índice de positividad

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales: a quiénes alcanza el beneficio

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales: a quiénes alcanza el beneficio

La respuesta de Banco Santander ante el temor del sindicato por el cierre de sucursales

La respuesta de Banco Santander ante el temor del sindicato por el cierre de sucursales

Cococcioni y el caso Luna: Lo peor que podemos hacer es revolear conjeturas

Cococcioni y el caso Luna: "Lo peor que podemos hacer es revolear conjeturas"

Los jóvenes quedaron solos: la Iglesia rosarina quiere debatir la baja de imputabilidad
La Ciudad

"Los jóvenes quedaron solos": la Iglesia rosarina quiere debatir la baja de imputabilidad

El tiempo en Rosario: un jueves con pocas nubes y mucho calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves con pocas nubes y mucho calor

Reforma laboral: gremios nacionales marchan a Córdoba y Rosario
Economía

Reforma laboral: gremios nacionales marchan a Córdoba y Rosario

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6
Información General

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Cuántos equipos de primera tienen jugadores con pasado en Central o Newells

Por Fermín Sánchez Duque
Ovación

Cuántos equipos de primera tienen jugadores con pasado en Central o Newell's

Campaña agrícola: la falta de lluvias enciende alertas en el sur santafesino

Por Patricia Martino

Economía

Campaña agrícola: la falta de lluvias enciende alertas en el sur santafesino

Un diputado santafesino le pidió a Milei que deje los shows musicales
Política

Un diputado santafesino le pidió a Milei que "deje los shows musicales"

Djokovic se consagró rey del fair play y terminó ganando por pura suerte
Ovación

Djokovic se consagró "rey del fair play" y terminó ganando por pura "suerte"

Detuvieron en San Lorenzo a un joven que es acusado de matar a su padre en las islas
Policiales

Detuvieron en San Lorenzo a un joven que es acusado de matar a su padre en las islas

Pullaro confirmó que se encamina la visita de Milei a Santa Fe: Casi que sí
Política

Pullaro confirmó que se encamina la visita de Milei a Santa Fe: "Casi que sí"

Murieron 15 personas al estrellarse un avión en Colombia
Información General

Murieron 15 personas al estrellarse un avión en Colombia

Se profundiza la crisis en Lácteos Verónica y no hay respuestas a los trabajadores
Economía

Se profundiza la crisis en Lácteos Verónica y no hay respuestas a los trabajadores

Un descubrimiento español puede cambiar la historia del cáncer de páncreas
Salud

Un descubrimiento español puede cambiar la historia del cáncer de páncreas

El FAE puso en valor la histórica pileta del Estadio Municipal
La Ciudad

El FAE puso en valor la histórica pileta del Estadio Municipal

Remiseros de Rosario ante las apps de viajes: El servicio mermó un 60 %
LA CIUDAD

Remiseros de Rosario ante las apps de viajes: "El servicio mermó un 60 %"

La familia de Jeremías Monzón se reunió con la fiscal General del MPA 
Política

La familia de Jeremías Monzón se reunió con la fiscal General del MPA 

La provincia anticipó que convocará a paritarias los primeros días de febrero
La Ciudad

La provincia anticipó que convocará a paritarias los primeros días de febrero

Aguas implementó un nuevo sistema de cal en la planta potabilizadora Rosario
La Ciudad

Aguas implementó un nuevo sistema de cal en la planta potabilizadora Rosario

Agredieron en la calle al ministro de Gobierno, Fabián Bastia: ¿cómo y quién fue?
Política

Agredieron en la calle al ministro de Gobierno, Fabián Bastia: ¿cómo y quién fue?

Pullaro insistió en la necesidad de revisar el régimen de imputabilidad
Política

Pullaro insistió en la necesidad de revisar el régimen de imputabilidad