Un hombre detenido tras atacar a su hija y apuñar a su yerno en Villa Gobernador Gálvez El hecho sucedió este jueves por la mañana en Pueyrredón al 100 tras una discusión entre padre e hija 29 de enero 2026 · 15:26hs

Archivo La policía detuvo a un hombre por intento de homicidio.

Un hombre de 39 años fue detenido este jueves por la mañana en Villa Gobernador Gálvez tras atacar a su hija y apuñalar a su yerno. El joven herido fue trasladado al hospital Anselmo Gamen y se encuentra fuera de peligro.

El hecho ocurrió en un domicilio de Pueyrredón al 100, cuando Darío Daniel V. de 39 años mantuvo una discusión con su hija de 19 años. La víctima relató que, en ese contexto, su padre la amenazó con prenderla fuego y, acto seguido, intentó asfixiarla tomándola del cuello con fuerza. Al intervenir, el novio de la joven. de 23 años, recibió una herida de arma blanca en la espalda.

Tras el ataque, el hombre escapó. Con la descripción de la vestimenta del atacante y sus características, la policía lo detuvo en un domicilio de Pueyrredón y Chubut. Además, secuestraron el cuchillo con el que atacó a su yerno.

Darío Daniel V. fue trasladado a la comisaría 26º donde quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación. Por su parte, el joven que recibió el puntazo fue trasladado al hospital Anselmo Gamen y se encuentra fuera de peligro.