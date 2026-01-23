La Brujita Verón consiguió un "indulto provisorio" tras el pasillo de espaldas a Central campeón

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) resolvió aplicar una medida cautelar y habilitó a Verón a retomar de manera plena como presidente de Estudiantes

El presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, fue sancionado por la AFA por ordenarle a sus jugadores darle la espada a los futbolistas de Central.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) había suspendido por seis meses al presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón , luego de que los jugadores del Pincha le dieran la espalda en el pasillo a los futbolistas de Rosario Central , antes del partido correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura, a fines de 2025, en el Gigante de Arroyito.

Central había sido proclamado campeón de la Liga Profesional 2025 por haber sido el mejor equipo del año en la tabla acumulada. Pero Estudiantes, enemistado desde hace tiempo con la AFA, no aceptó hacerle el pasillo a los campeones y los jugadores le dieron la espalda a los colegas canallas, encabezados por Ángel Di María. De allí la sanción a la Brujita Verón.

Pero el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) resolvió hacer lugar a la medida cautelar solicitada por Estudiantes de La Plata y habilitó a Juan Sebastián Verón a retomar de manera plena sus funciones como presidente del club, mientras se aguarda la resolución de fondo del caso.

El fallo que habilita a Verón

La decisión fue informada a través de un comunicado oficial difundido por la institución platense, en el que se indicó que el TAS "aceptó la cautelar presentada" y "autorizó a Verón a ejercer nuevamente la presidencia sin restricciones", hasta que "se expida sobre la apelación" que aún se encuentra en trámite.

“Hemos sido notificados de la resolución del TAS, que hace lugar a la medida cautelar solicitada y habilita a nuestro presidente, Juan Sebastián Verón, a retomar sus funciones de forma plena, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo”, expresó el club en el documento dirigido a socios y a la comunidad en general.

Desde Estudiantes señalaron además que la resolución definitiva todavía está pendiente y manifestaron expectativas favorables respecto al desenlace del proceso.

“Compartimos la noticia y aguardamos con optimismo la resolución definitiva del caso”, concluyó el comunicado oficial.