La Capital | Ovación | Verón

La Brujita Verón consiguió un "indulto provisorio" tras el pasillo de espaldas a Central campeón

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) resolvió aplicar una medida cautelar y habilitó a Verón a retomar de manera plena como presidente de Estudiantes

23 de enero 2026 · 17:03hs
El presidente de Estudiantes

El presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, fue sancionado por la AFA por ordenarle a sus jugadores darle la espada a los futbolistas de Central.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) había suspendido por seis meses al presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, luego de que los jugadores del Pincha le dieran la espalda en el pasillo a los futbolistas de Rosario Central, antes del partido correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura, a fines de 2025, en el Gigante de Arroyito.

Central había sido proclamado campeón de la Liga Profesional 2025 por haber sido el mejor equipo del año en la tabla acumulada. Pero Estudiantes, enemistado desde hace tiempo con la AFA, no aceptó hacerle el pasillo a los campeones y los jugadores le dieron la espalda a los colegas canallas, encabezados por Ángel Di María. De allí la sanción a la Brujita Verón.

Pero el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) resolvió hacer lugar a la medida cautelar solicitada por Estudiantes de La Plata y habilitó a Juan Sebastián Verón a retomar de manera plena sus funciones como presidente del club, mientras se aguarda la resolución de fondo del caso.

Leer más: Enzo Giménez: "Estoy feliz de que Central haya invertido en mi, tengo que estar a la altura"

El fallo que habilita a Verón

La decisión fue informada a través de un comunicado oficial difundido por la institución platense, en el que se indicó que el TAS "aceptó la cautelar presentada" y "autorizó a Verón a ejercer nuevamente la presidencia sin restricciones", hasta que "se expida sobre la apelación" que aún se encuentra en trámite.

“Hemos sido notificados de la resolución del TAS, que hace lugar a la medida cautelar solicitada y habilita a nuestro presidente, Juan Sebastián Verón, a retomar sus funciones de forma plena, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo”, expresó el club en el documento dirigido a socios y a la comunidad en general.

Desde Estudiantes señalaron además que la resolución definitiva todavía está pendiente y manifestaron expectativas favorables respecto al desenlace del proceso.

“Compartimos la noticia y aguardamos con optimismo la resolución definitiva del caso”, concluyó el comunicado oficial.

Noticias relacionadas
Santiago Segovia se saca la camiseta para festejar su único gol en primera, ahora se pondrá la 10 de Central

Se confirmó quién se queda con la 10 de Malcorra en Central

Al igual que en la Liga Profesional 2023, Yael Falcón Pérez será el juez de Central en la primera fecha.

Cómo le fue a Central cuando le tocó jugar con Yael Falcón Pérez como árbitro

El Colo Ramírez está en Córdoba pero no fue incluido en la lista de concentrados de Newells para el partido con Talleres.

La razón por la que el Colo Ramírez no está en la lista de concentrados de Newell's para jugar con Talleres

Gabriel Arias ya habla como capitán de Newells. 

Arias se mete en el corazón de los hinchas de Newell's y será el capitán del equipo

Ver comentarios

Las más leídas

Cierra otra metalúrgica en Rosario y ofrece pagar menos de la mitad de las indemnizaciones

Cierra otra metalúrgica en Rosario y ofrece pagar menos de la mitad de las indemnizaciones

Newells lo buscó, no pudo incorporarlo y ahora el mediocampista jugará en otro equipo

Newell's lo buscó, no pudo incorporarlo y ahora el mediocampista jugará en otro equipo

Mapa de outlets en Rosario: una guía para comprar productos de marca a menor precio

Mapa de outlets en Rosario: una guía para comprar productos de marca a menor precio

Un apostador ganó dos veces el Quini 6: de dónde es y cuántos millones se llevó

Un apostador ganó dos veces el Quini 6: de dónde es y cuántos millones se llevó

Lo último

Gritó goles en Newells, salió campeón del mundo y ahora trabajará en River

Gritó goles en Newell's, salió campeón del mundo y ahora trabajará en River

Liga Argentina de Básquet: Provincial cayó ajustadamente en Gualeguaychú

Liga Argentina de Básquet: Provincial cayó ajustadamente en Gualeguaychú

Se confirmó quién se queda con la 10 de Malcorra en Central

Se confirmó quién se queda con la 10 de Malcorra en Central

Rosario enfrentará días agobiantes: qué es el agotamiento por calor y cómo prevenirlo

Se espera que el termómetro alcance altísimas temperaturas en los jornadas venideras. Recomendaciones para evitar problemas de salud graves

Rosario enfrentará días agobiantes: qué es el agotamiento por calor y cómo prevenirlo
Santa Fe y Rosario refuerzan controles en Circunvalación tras la caída del puente peatonal
La Ciudad

Santa Fe y Rosario refuerzan controles en Circunvalación tras la caída del puente peatonal

Autos eléctricos: advierten que es necesario mantener y ampliar la red de suministro
La Ciudad

Autos eléctricos: advierten que es necesario mantener y ampliar la red de suministro

Mapa de outlets en Rosario: una guía para comprar productos de marca a menor precio
La Ciudad

Mapa de outlets en Rosario: una guía para comprar productos de marca a menor precio

Emergencia en discapacidad: ultimátum judicial para que Nación cumpla con la ley
LA CIUDAD

Emergencia en discapacidad: ultimátum judicial para que Nación cumpla con la ley

Un adolescente de 17 años está muy grave tras ser baleado en zona sudoeste
POLICIALES

Un adolescente de 17 años está muy grave tras ser baleado en zona sudoeste

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cierra otra metalúrgica en Rosario y ofrece pagar menos de la mitad de las indemnizaciones

Cierra otra metalúrgica en Rosario y ofrece pagar menos de la mitad de las indemnizaciones

Newells lo buscó, no pudo incorporarlo y ahora el mediocampista jugará en otro equipo

Newell's lo buscó, no pudo incorporarlo y ahora el mediocampista jugará en otro equipo

Mapa de outlets en Rosario: una guía para comprar productos de marca a menor precio

Mapa de outlets en Rosario: una guía para comprar productos de marca a menor precio

Un apostador ganó dos veces el Quini 6: de dónde es y cuántos millones se llevó

Un apostador ganó dos veces el Quini 6: de dónde es y cuántos millones se llevó

Córdoba e Italia: ¿qué propuesta va al tradicional local donde estuvo el bar Pan y Manteca?

Córdoba e Italia: ¿qué propuesta va al tradicional local donde estuvo el bar Pan y Manteca?

Ovación
Liga Argentina de Básquet: Provincial cayó ajustadamente en Gualeguaychú
Ovación

Liga Argentina de Básquet: Provincial cayó ajustadamente en Gualeguaychú

Liga Argentina de Básquet: Provincial cayó ajustadamente en Gualeguaychú

Liga Argentina de Básquet: Provincial cayó ajustadamente en Gualeguaychú

Se confirmó quién se queda con la 10 de Malcorra en Central

Se confirmó quién se queda con la 10 de Malcorra en Central

Cómo le fue a Central cuando le tocó jugar con Yael Falcón Pérez como árbitro

Cómo le fue a Central cuando le tocó jugar con Yael Falcón Pérez como árbitro

Policiales
Un adolescente de 17 años está muy grave tras ser baleado en zona sudoeste
POLICIALES

Un adolescente de 17 años está muy grave tras ser baleado en zona sudoeste

Muerte dudosa: lo hallaron en su casa, tirado en el piso y con un golpe en la cara

Muerte dudosa: lo hallaron en su casa, tirado en el piso y con un golpe en la cara

Hirió a su pareja con un machete y en el forcejeo su pequeño hijo sufrió golpes

Hirió a su pareja con un machete y en el forcejeo su pequeño hijo sufrió golpes

Barrio 7 de Septiembre: seguirán presos la mujer y sus dos hijos acusados por el crimen de Licha Gómez

Barrio 7 de Septiembre: seguirán presos la mujer y sus dos hijos acusados por el crimen de "Licha" Gómez

La Ciudad
Rosario enfrentará días agobiantes: qué es el agotamiento por calor y cómo prevenirlo
Salud

Rosario enfrentará días agobiantes: qué es el agotamiento por calor y cómo prevenirlo

Santa Fe y Rosario refuerzan controles en Circunvalación tras la caída del puente peatonal

Santa Fe y Rosario refuerzan controles en Circunvalación tras la caída del puente peatonal

Autos eléctricos: advierten que es necesario mantener y ampliar la red de suministro

Autos eléctricos: advierten que es necesario mantener y ampliar la red de suministro

Emergencia en discapacidad: ultimátum judicial para que Nación cumpla con la ley

Emergencia en discapacidad: ultimátum judicial para que Nación cumpla con la ley

Terminal de ómnibus: crece la polémica por el futuro de los maleteros

Por Matías Petisce
La Ciudad

Terminal de ómnibus: crece la polémica por el futuro de los maleteros

El crimen de Jeremías Monzón: Bullrich pidió bajar la edad de imputabilidad
Política

El crimen de Jeremías Monzón: Bullrich pidió bajar la edad de imputabilidad

Vuelve la camiseta 10 a Newells: el peso de un número con mucha historia en el Parque

Por Hernán Cabrera
Ovación

Vuelve la camiseta 10 a Newell's: el peso de un número con mucha historia en el Parque

La curiosa e impensada estadística que tiene Newells con el árbitro ante Talleres

Por Carlos Durhand
Ovación

La curiosa e impensada estadística que tiene Newell's con el árbitro ante Talleres

El tiempo en Rosario: viernes ideal para visitar amigos con pileta
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes ideal para visitar amigos con pileta

Barrio 7 de Septiembre: seguirán presos la mujer y sus dos hijos acusados por el crimen de Licha Gómez
Policiales

Barrio 7 de Septiembre: seguirán presos la mujer y sus dos hijos acusados por el crimen de "Licha" Gómez

Violencia de género en Rosario: otro joven preso por golpear y amenazar a su pareja
Policiales

Violencia de género en Rosario: otro joven preso por golpear y amenazar a su pareja

Lesa humanidad: Casación rechazó el pedido de libertad del represor Amelong
Política

Lesa humanidad: Casación rechazó el pedido de libertad del represor Amelong

Video: así dejaban dos balas y una nota con amenazas en el sindicato de los portuarios
POLICIALES

Video: así dejaban dos balas y una nota con amenazas en el sindicato de los portuarios

Licencias de conducir digitales en Santa Fe: cómo obtenerlas y dónde son válidas
Información General

Licencias de conducir digitales en Santa Fe: cómo obtenerlas y dónde son válidas

Una joven argentina denunció por abuso sexual a tres futbolistas de Alianza Lima y el club los separó del plantel
Información General

Una joven argentina denunció por abuso sexual a tres futbolistas de Alianza Lima y el club los separó del plantel

Interna gremial: hallaron un sobre amenazante en el sindicato de portuarios
POLICIALES

Interna gremial: hallaron un sobre amenazante en el sindicato de portuarios

Reforma laboral: UOM y Aceiteros ajustan la mira y disparan a los gobernadores
Política

Reforma laboral: UOM y Aceiteros ajustan la mira y disparan a los gobernadores

Choque de camiones en Puerto San Martín: rescataron a un chofer
LA REGION

Choque de camiones en Puerto San Martín: rescataron a un chofer

Pullaro: Hay que bajar la edad de imputabilidad, quien comete delitos sabe lo que hace
La Ciudad

Pullaro: "Hay que bajar la edad de imputabilidad, quien comete delitos sabe lo que hace"

Emergencia agropecuaria: la comisión nacional avaló la prórroga para el norte de Santa Fe
Economía

Emergencia agropecuaria: la comisión nacional avaló la prórroga para el norte de Santa Fe

Derribaron en la zona oeste un búnker de venta de drogas vinculado a un homicidio
Policiales

Derribaron en la zona oeste un búnker de venta de drogas vinculado a un homicidio

La Tierra tendrá una segunda luna: de qué se trata el fenómeno
Información General

La Tierra tendrá una "segunda luna": de qué se trata el fenómeno

Ricardo Fort se adelantó al streaming: el video inédito de su canal digital en 2011
Zoom

Ricardo Fort se adelantó al streaming: el video inédito de su canal digital en 2011

Qué son las Admin Nights: la tendencia que transforma los trámites en un plan con amigos
Zoom

Qué son las "Admin Nights": la tendencia que transforma los trámites en un plan con amigos