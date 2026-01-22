La Capital | Ovación | Tribunal de disciplina

El Tribunal de Disciplina de la AFA indultó a los jugadores de Estudiantes sancionados por el "espaldazo" a Central

Se resolvió este jueves a través de un boletín oficial. Ayer el presidente de Atlético Tucumán había elevado la moción.

22 de enero 2026 · 17:33hs
Central celebraba el título de la tabla anual y Estudiantes le dio vuelta la cara.

Leonardo Vincenti / La Capital

Central celebraba el título de la tabla anual y Estudiantes le dio vuelta la cara.

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino resolvió este jueves al mediodía dictar la amnistía para los jugadores que arrastraban sanciones menores a cuatro fechas de la temporada pasada en todas las categorías del fútbol argentino. Esto ocurre después del pedido de "indulto" elevado por el presidente de Atlético Tucumán, Mario Leíto, en la reunión del miércoles del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional y la posterior aprobación del organismo que preside el escribano Fernando Mitjans una vez que se hizo efectivo el pedido formal.

De este modo, hay indulto para los nueve jugadores de Estudiantes que participaron del "espaldazo" en el pasillo para el campeón Rosario Central. Son Fernando Muslera, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pirez, Edwuin Cetré, Ezequiel Piovi, Cristian Medina y Mikel Amondarain. Por ese accionar también habían sido castigados Román Gómez y Santiago Arzamendia, pero el primero fue transferido y el segundo se recupera de una grave lesión.

A ellos había que sumarles a otros ocho futbolistas por diferentes sanciones, solo teniendo en cuenta a los clubes de Primera División. Son Ignacio Galván (Atlético Tucumán), Iván Guaraz (Barracas Central), Alexis Soto (Rosario Central) César Ibáñez (Huracán), Ramón Arias (Tigre), Jhohan Romaña (San Lorenzo) e Ignacio Malcorra y Rodrigo Fernández Cedrés (ambos de Independiente). Todos estarán habilitados para jugar. También alcanza a Nery Domínguez, que arrastraba una sanción de su paso por San Lorenzo y que acaba de fichar con Central Córdoba de Rosario. Y a los entrenadores Ricardo Zielinski (Belgrano) y Guillermo Barros Schelotto (Vélez)

El caso más extremo, más allá de la dificultad que esta incertidumbre le imprimía a los entrenadores, era el de Ibáñez. Es que el marcador lateral izquierdo del Globo tenía que jugar este jueves a las 20 contra Banfield en el Florencio Sola. Igualmente, había sido concentrado por Diego Martínez y, como consecuencia del perdón generalizado, podrá ser de la partida.

¿Por qué se demoró tanto la resolución del Tribunal de Disciplina de la AFA? El Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol aprobó este miércoles al mediodía la solicitud de la amnistía para los jugadores con suspensiones leves. Pero el pedido formal tardó en llegar al Tribunal de Disciplina de la AFA, el organismo que debía tratarlo y aceptarlo o no.

Burocráticamente, el pedido debía salir por correo electrónico desde la casilla de la LPF a la gerencia correspondiente, la de Órganos Jurisdiccionales que tiene a Javier Vijande Penas al frente. Una vez recibido, el Tribunal -actualmente de turno y funcionando con dos miembros, el presidente Mitjans y el vice Sergio Fernández- podía actuar en consecuencia.

El pedido formal no llegó a destino hasta este mediodía. Apenas sucedió, el Tribunal le dio curso a la amnistía solicitada como las últimas temporadas. Y determinó: “implementar la amnistía general relativa a todas las sanciones pendientes de cumplimiento de jugadores, jugadoras y miembros de cuerpos técnicos, correspondientes a los certámenes de la temporada 2025". La decisión rige para “todas las competiciones y disciplinas organizadas por AFA, incluyendo Copa Argentina y demás certámenes bajo su órbita”.

