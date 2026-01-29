Santa Fe tuvo en enero la cifra más baja de homicidios desde que se tienen registros de la criminalidad

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, dijo que en Rosario se está consolidando "un ciclo de disminución de la violencia"

El ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, junto a funcionarios de esa área, dio a conocer este jueves los indicadores en materia de circulación de violencia en la provincia durante el mes de enero . Con once homicidios en lo que va del año, es el enero con menos casos desde que se tienen registros de la criminalidad.

“ Estamos cerrando un enero que mantuvo indicadores a la baja en materia de circulación de violencia ”, afirmó Cococcioni, al tiempo que remarcó que conocer las estadísticas "permite redoblar esfuerzos, mantener los niveles de policiamiento y de investigación criminal, para consolidar un ciclo de disminución de la violencia en toda la provincia y particularmente en Rosario".

A la hora de hablar de cifras, el ministro señaló: " Hoy tenemos un piso de 11 homicidios dolosos en toda la provincia en lo que va de enero ", que comparado con el mismo mes del año 2025 (hubo 38 homicidios), “ es la cifra más baja desde que se tienen los registros de la criminalidad ”, y sumó que esto significa “casi la mitad del segundo año más bajo que había sido 2019”.

>> Leer más: Homicidios en Rosario: 2025 cerró con más crímenes que 2024, pero lejos de la década más violenta

Rosario, con números en descenso

Respecto de los números en el departamento Rosario, el secretario de Análisis y Gestión de la Información del ministerio de Justicia y Seguridad, Esteban Santantino, destacó que son 7 los homicidios dolosos registrados en lo que va de enero de 2026 –habían sido 21 en enero 2025– y subrayó que “si comparamos este enero con los mismos meses de los dos años más violentos que tuvo el departamento -2022 y 2023– a esta altura contábamos con 24 y 25 homicidios, respectivamente”.

Ante esto señaló que “es un cuarto de la circulación de violencia que habíamos tenido en el departamento y puntualmente en la ciudad de Rosario”. En el departamento La Capital en enero se registraron 2 homicidios, mientras que en 2025 habían sido 5 hechos.

En el resto de la provincia se registraron dos homicidios: un femicidio en la ciudad de Reconquista (departamento General Obligado) que tuvo lugar el 12 de enero pasado; y el homicidio de Carlos Darío Cejas, cometido el viernes 16 de este mes en Tostado (departamento 9 de Julio). Desde el ministerio destacaron que hasta el momento no se registraron homicidios en 15 de los 19 departamentos de la provincia.