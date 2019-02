El entrenador de Newell's, Héctor Bidoglio no dio pistas de quién será el reemplazante obligado de Maxi Rodríguez en el partido del sábado a la noche en el Monumental ante River y dijo que con la ausencia de La Fiera "el equipo pierde mucho".

"Sin Maxi perdemos mucho porque más allá de su calidad como jugador contagia mucho en el vestuario, a los más chicos. Representa mucho. No lo podría comparar con la ausencia de Quintero en River porque no sé cuánto potencia él a su equipo", dijo el DT cuando se le pidió una comparación entre ambas ausencias durante la rueda de prensa de hoy al mediodía en Bella Vista.

Sobre el equipo que presentará el sábado a las 21.10 en el Monumental dijo que lo definirá mañana y que para el reemplazante de Maxi cuenta con dos o tres variantes que definirá en las próximas horas, aunque entre Figueroa y Joaquín Torres podría estar la solución.

"Estoy tranquilo porque generamos situaciones, y de mano a mano, lo que da tranquilidad".

Sobre la defensa dijo que "Callegari está muy sobre la hora con el tema rehabilitación así que lo vamos a cuidar y Fontanini se recuperó bastante bien así que es muy probable que lo tengamos. Si no, está la opción de Freytes, que el otro día jugó muy bien".

Cuando le preguntaron si el sector defensivo era la zona donde debía prestar más atención dijo: "Sí, es un punto a mejorar el defensivo, pero lo bueno y que me deja tranquilo es la cantidad de situaciones que generamos. Cuando uno busca y arriesga pasan esas cosas. Por eso me alegra el nivel que está teniendo de Alan (Aguerre) porque nos da mucha confianza".

Sobre cómo imaginaba el partido en el Monumental expresó: "La idea es tener el mayor tiempo posible la pelota y en campo rival. Pero sabemos que el rival juega también y tiene sus virtudes, aunque trabajamos y sabemos que si logramos la pelota River se va a sentir incómodo. Este tipo de partidos son clave para potenciar lo que tenemos".



Al señalarle que ante los sanjuaninos los goles fueron de penal y no de jugada, Bidoglio expresó: "Estoy tranquilo porque generamos situaciones, y de mano a mano, lo que da tranquilidad. En cualquier momento el gol va a llegar, no quiero que los jugadores se pasen de revoluciones porque eso les puede jugar de contra. El hecho de que los goles hayan sido de penal quiere decir que estamos en una posición correcta como para poner definir. Lo que me preocupa más es que sepamos marcar cuando tenemos la pelota, que no nos sorprendan en contraataque".