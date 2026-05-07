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La reserva de Newell's se trajo un triunfazo de la visita a La Plata y sigue prendido arriba

Los pibes de Newell's vencieron hoy 2 a 0 a Estudiantes, con goles de Alan Mereles y Gino Podestá, en un exigente duelo en City Bell

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

7 de mayo 2026 · 20:31hs
Gino Barrio fue el lateral derecho del conjunto de Newells en La Plata.

Gino Barrio fue el lateral derecho del conjunto de Newell's en La Plata.
La reserva de Newells se trajo un triunfazo de la visita a La Plata y sigue prendido arriba

Sobre el final y a puro corazón, la reserva de Newell's consiguió en la tarde de este jueves una importante victoria ante un rival de fuste y en terreno rival. Eso eleva el valor y la condición de lo obtenido, y de esa manera los dirigidos por Lucas Bernadi siguen trepados en el tramo superior de su grupo y mantienen serias aspiraciones de poder pasar de instancia.

Por eso, el 2 a 0 sobre Estudiantes de La Plata, en el predio de City Bell, con goles en los minutos finales de Alan Mereles y Gino Podestá, le permite continuar afirmando ilusiones de mantener el protagonismo y dar lucha hasta lo más largo se pueda .

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Los goles de Newell's

En un duelo complicado, Mereles, a los 39 del segundo tiempo, capturó tras una serie de rebotes y pudo convertir el 1 a 0 para la Lepra sobre el Pincha.

Pocos minutos después, ya en tiempo adicional, Gino Podestá, quien había ingresado por Sebastián Montero, le colocó cifras definitivas a un marcador que precisaba esa verificación.

Vale recordar que el primer tiempo finalizó sin goles, y el trámite del choque siempre fue áspero, con mucha pierna fuerte y poca profundidad en los movimientos de los dos equipos.

Este triunfazo ante un rival siempre importante, sobre todo en esta categoría, sitúa las expectativas rojinegras detrás de razones que van sumando e incorporando argumentos, a medida que avanza el certamen.

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En rodeo ajeno

Este cotejo fue válido por la fecha 12º del torneo Proyección y se desarrolló en el complejo City Bell.

Con este resultado, el conjunto conducido por Bernardi quedó en la 5º posición de la zona B, con 23 puntos, producto de 7 victorias, 2 empates y 3 derrotas.

Tiene igual cantidad de unidades que el 4º en ese grupo, que es Independiente, y en este momento sería el último que clasifica a la siguiente instancia. Ahora el Rojo de Avellaneda tiene los mismos puntos que la Lepra pero cuenta con mejor diferencia de gol.

En esta división sólo 4 equipos por zona pasan a próxima fase.

>>Leer más: Colo Ramírez: "Ojalá la pretemporada me sirva para poder darle todo lo que tengo a Newell's"

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La formación de Newell's

El elenco rojinegro formó en La Plata con Francisco Sciarini; Gino Barrio, Lucas Baños (c), Néstor Boretto y Felipe Calderone; Tomás Viola, Alan Mereles, Sebastián Montero (Gino Podestá); Mateo Villaba (Gino Mutti), Joaquín Amadío (Jeremías Morales), y Thomas Ríos (Tiago Grondona).

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