El director técnico de Newell's, Héctor Bidoglio, aseguró que, aunque esperaba lograr mejores resultados en los últimos partidos que el equipo del parque disputó por la Superliga, tiene una gran confianza en el equipo, porque lo ve comprometido con mejorar su juego y, además, porque todavía no alcanzo su máximo potencial.

"Newell's siempre está obligado de local, siempre hemos tenido la intención de buscar los partidos", señaló Bidoglio con respecto al choque del próximo lunes con San Martín de San Juan, y agregó: "A mí me queda la sensación de que podríamos haber obtenido más puntos de los que logramos hasta el momento, pese a que siempre intentamos ser protagonistas".

"Nos está costando mantener la regularidad, sobre todo en la tenencia del balón, en ataque, estamos siendo un poco apurados, son cosas que estamos viendo", afirmó el DT del equipo del parque Independencia, y destacó: "Al plantel lo sigo viendo muy comprometido y estoy seguro de que el equipo está lejos de su techo y tenemos que seguir trabajando".

"Siempre dijimos que vamos a tener en cuenta a los chicos de las inferiores para los reemplazos y eso es lo que estamos haciendo"

Si bien no confirmó el equipo que saldrá a la cancha en el Coloso el lunes, Bidoglio descartó a Stefano Callegari, quie se quedará afuera por lesión, y puso en dudas la participación de Fabricio Fontanini, quien tiene una molestia que lo incomoda. La idea que es lo reemplace le juvenil Juan Freites, quien ya entró en el segundo tiempo ante San Lorenzo.

"Callegari tuvo una leve distensión en el recto y no va a llegar al partido, no es nada grave, pero justo le pasó ayer y estamos muy cerca del partido", contó el entrenador del plantel rojinegro, y añadió: "La semana que viene a lo mejor lo podemos sumar a los entrenamientos pero el partido del lunes no llega".

"A Fontanini lo estamos esperando, es duda, viene con un problema que trae desde la pretemporada, se le carga el isquio, médicamente no le salio nada, pero la molestia la sigue teniendo", comentó el entrenador leproso, y señaló: "A Fonta lo vamos a esperar, faltan dos días todavía, así que vamos a ver como evoluciona".

"Si no llega a llegar Fontanini el reemplazante sería Juan Freites, siempre dijimos que nuestros reemplazantes iban a ser los chicos y el otro día le tocó entrar en el entretiempo, ahora le puede tocar entrar como titular y estamos seguros de que está preparado", señalo el DT en relación a quiénes podrían entrar en lugar de los lesionados.

Bidoglio despejó las dudas sobre el delantero portugués Luis Leal. "Es un jugador que yo lo tengo en cuenta, está dentro del plantel, es un jugador más dentro de todos los centrodelanteros que hemos tenido, les damos la posibilidad a todos, después si llega una oferta que el club considere que conviene lo hablarán conmigo", comentó.

"Hoy por hoy nadie se acercó a decirme que hay una oferta por Luis, yo escucho los rumores pero no debe haber nada formal, así que yo lo sigo teniendo en cuenta y en consideración", comentó Bidoglio, aunque deslizó que puede ser el próximo encuentro el momento para que Alexis Rodríguez pueda entrar como titular. "En la semana lo he visto muy bien", enfatizó.