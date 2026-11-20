El certamen regional de rally más importante de la especialidad se disputará del 27 al 29 de noviembre en Pérez y Soldini

Una imagen de la última prueba del Rally Santafesino, que tendrá una definición de alto vuelo muy cerca de Rosario.

Pérez y Soldini ponen el rally , Rosario la presentación. El Gran Premio Coronación 2026 de la especialidad tuvo su lanzamiento oficial en Royal Enfield, en Eva Perón 5858, donde se dieron a conocer las características de la octava y última fecha del campeonato provincial. La competencia será de graduación 2, por lo que otorgará mayor puntaje a los pilotos.

Pérez y Soldini vuelven a compartir la organización de la fecha decisiva, como ya pasó en la temporada 2025. En aquella oportunidad hubo 96 protagonistas y la Clase N2 fue la más numerosa, con 14 binomios en acción. Hubo nueve participantes locales y un recorrido total de 131,52 kilómetros de carrera.

El acelerador lo pusieron en marcha las autoridades municipales y de la categoría. Quien tomó primero el micrófono fue Cristian Gambini, coordinador del Rally Santafesino, para hacer la presentación del evento y darle pie a los funcionarios.

“Soldini viene de cumplir 135 años y lo festejaremos este sábado 21, pero ya la próxima semana nos abocaremos de lleno al rally. Quiero destacar que se pueden hacer cosas en conjunto entre las comunidades, que haya un diálogo permanente y un apoyo mutuo”, abrió el presidente comunal de Soldini, Leonardo Marconcini.

Autoridades municipales y del Rally Santafesino presentaron el Gran Premio Coronación Pérez-Soldini 2026.

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“Es el quinto año que compartimos el Rally con la comunidad de Soldini. Siempre nos pusimos de acuerdo. Nos necesitamos mutuamente, nos suplimos y nos acompañamos también. Tratamos de sorprender siempre al público con la largada, que es algo hermoso y muy convocante”, sumó la concejala y exdirectora de Deportes de Pérez, Jorgelina “Coqui” Vega.

Conferencia de prensa

Participaron también de la conferencia Matías Chantiri, director de Desarrollo Deportivo de Pérez; Juan Ignacio Carati, excorredor y presidente del Rally Santafesino; y Leo Vera, director deportivo de la competición. Además tomó la palabra el piloto perecino Mauricio Lusardi, de la Clase N7.

La ciudad de Pérez recibirá el Parque de Largada y la tradicional rampa el viernes 27 por la tarde (desde las 18.30), en el Anfiteatro Municipal, sobre la ruta nacional 33. El sábado 28 por la mañana comenzará la competencia cronometrada. En Soldini se alojará el Parque de Asistencia (donde trabajan los mecánicos durante el fin de semana) en el camping comunal y finalizará el rally, con la coronación y la entrega de premios, el domingo 29.

En Casilda quedó todo al rojo vivo

El 13 de marzo se abrió la temporada 2026 del Rally Santafesino con la primera fecha en Cañada de Gómez. Desde entonces, el certamen recorrió Pujato (fecha 2), Villa Mugueta (fecha 3), Chabás (fecha 4), Arequito (fecha 5), Hughes (fecha 6) y Casilda (fecha 7). La gran coronación será en Pérez-Soldini.

Lo más cercano en el tiempo fue lo acontecido en suelo casildense. Entre los autos, la Clase A se la llevaron Emanuel García y Julián Simeone (VW Gol Trend) por solo 2,2 segundos sobre Galvano/Tonelli. En Clase N7, Alejandro Gamberoni y Emilia Faelis (VW Gol Trend) se quedaron con una exigente victoria. En Clase NZ

Estanislao Iman y Walter Benedetti (VW Gol Power) fueron más consistentes que sus rivales y festejaron. En Clase N3, Luciano Balestrini y Cristian Fautrero (VW Gol Power) aseguraron su primera victoria en la categoría. Mientras que Abel Ianni y Rosana Aguilar (Ford Fiesta) triunfaron en la Clase RC5 pero Charles/Guastavino se quedaron con el bicampeonato. Y en Clase N2 lideró la dupla bonaerense de Sergio Martínez y Nazareno Rubio (VW Gol Power).

En UTV 1, Ricardo Silicani y Esteban Piñón (Can-Am Maverick) fueron contundentes todo el fin de semana, similiar a lo hecho por Mauricio Ranni y Carlos Herrera (Yamaha YXZ 1000) en UTV 2.

En cuanto a las motos, el de Villa Cañás Andrés Batistelli (Honda CRF 450) ganó con contundencia en Casilda, sumó el sexto triunfo de la temporada y se consagró campeón anticipado en Moto 1. Sí hay que decir que Moto 2 tuvo un final electrizante, con Marcos Varas (Honda Tornado) prevaleciendo por tan solo 2 décimas sobre el campeón defensor Aldo Dalzotto (Honda Tornado). Y en Moto 3, el pujatense Lucas Masera (Honda XR 150) sumó su segunda victoria en 2026.