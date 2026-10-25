Gonzalo Belloso rompió el silencio sobre su posible candidatura a intendente de Rosario: qué dijo

El presidente de Central respondió a las declaraciones del intendente de Funes, Roly Santacroce, quien lo postuló para disputar la Municipalidad en 2027 por el peronismo.

El presidente de Central, Gonzalo Belloso , se pronunció este domingo por primera vez sobre la posibilidad de convertirse en candidato a intendente de Rosario en las elecciones de 2027 por el peronismo , después de que el intendente de Funes, Roly Santacroce, asegurara públicamente que el dirigente canalla competirá por la Municipalidad. A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Belloso agradeció el reconocimiento, pero dejó en claro que por ahora no quiere participar de conversaciones políticas y que mantiene toda su atención puesta en el futuro de Central.

"Ante las declaraciones del amigo Roly Santacroce, intendente de Funes, para que presente mi candidatura a intendente de Rosario: agradezco y me siento halagado por una persona de tanto reconocimiento", comenzó diciendo Belloso en una publicación que realizó en su cuenta oficial de X.

"En este momento estoy concentrado en el día a día y la toma de decisiones que tienen que ver con el presente y el futuro de Rosario Central, institución a la que saben que le dedico todo mi tiempo y esfuerzo con mi equipo de trabajo", sostuvo el dirigente.

" No quiero entrar en ninguna conversación sobre otra cosa que no sea Rosario Central , todo lo que hay en juego y la propuesta que definamos para los próximos años. Le debo ese respeto a la institución y les pido a todos que me permitan honrarlo", concluyó.

Ante las declaraciones del amigo Roly Santacroce, intendente de Funes, para que presente mi candidatura a intendente de Rosario:



Agradezco y me siento halagado por una persona de tanto reconocimiento.



En este momento estoy concentrado en el día a día y la toma de decisiones que… — Gonzalo Belloso (@GonzaloBelloso7) October 25, 2026

Los dichos de Santacroce sobre la candidatura de Belloso

Este fin de semana, Santacroce sostuvo en una entrevista radial que Belloso sería candidato a intendente en Rosario. El mandatario de Funes definió al presidente de Rosario Central como una alternativa con experiencia para gobernar la ciudad.

"Tengo una relación con Belloso y va a ser candidato a intendente de Rosario. No sabemos si va a ser en interna o no", sostuvo. "Estoy convencido de que es la persona justa que se necesita en Rosario con la experiencia que se necesita en estos tiempos", afirmó el intendente funense.

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"Basta de improvisación en la Argentina. Tiene que ser una persona que sepa sentarse en el sillón y empezar a gestionar y gobernar", dijo Santacroce.

Lo cierto es que las declaraciones de Santacroce se dieron pocos días después de que Belloso participara de la Asamblea General Ordinaria de Rosario Central, donde el presidente realizó un balance de sus casi casi cuatro años de gestión al tiempo que evitó confirmar si buscará renovar su mandato en las elecciones del club, previstas para el 20 de diciembre de 2026. “