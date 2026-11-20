El testeo lo hace la Conmebol antes de las finales internacionales. El Xeneize enfrentará este sábado a Mineiro por la final de la Copa Sudamericana

La delegación de Boca tuvo que atravesar un control antidopaje por parte de la Conmebol luego de pasar su primera noche en el hotel Estelar Alto Prado de Barranquilla, en Colombia, donde se hospeda a la espera de la gran final de la Copa Sudamericana que disputará este sábado ante Atlético Mineiro y con televisación de ESPN y DSports.

Los representantes de la entidad organizadora del fútbol sudamericano se presentaron en la concentración, sin previo aviso, y tomaron muestras de 23 de los 33 convocados.

El plantel del Xeneize llegó a suelo colombiano antenoche, con una amplia delegación en la que el entrenador Rodolfo “Vasco” Arruabarrena optó por incluir en el viaje a jugadores lesionados y relegados de su consideración, para sostener los lazos del grupo.

La llegada del plantel de Boca a Barranquilla, con el calor de la gente que se acercó a la puerta del hotel para recibir al micro , generó que sus jugadores no pudieron descansar de la forma habitualmente recomendada, con responsabilidad de la Conmebol.

>>Leer más: Estuvo en Newell's y vio jugar a Lionel Messi y Billy Rodas, pero pegó el salto a primera en Tigre

A primera hora del jueves, un grupo de representantes de la confederación empezó a golpear las puertas de cada habitación, interrumpiendo el sueño de los jugadores con el objetivo de tomar muestras de orina, para realizar un control antidoping.

>>Leer más: El exarquero de Central que da clases, ataja en torneos de penales y se luce en la Copa Potrero

Testeos habituales de la Conmebol

Aunque esta práctica es habitual en los días previos a las finales internacionales, el plantel Xeneize fue tomado por sorpresa y forzado a un cambio de planes: los jugadores tenían la mañana libre para descansar, con un entrenamiento pactado por la tarde en el estadio municipal Romelio Martínez. El mismo procedimiento le correspondió también a Mineiro,

Boca jugará su primera final internacional en tres años este sábado, a las 19.30, cuando se mida con Atlético Mineiro de Brasil en búsqueda de su primer título internacional desde 2008 y su primera Copa Sudamericana en 21 años.