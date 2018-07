"Me vuelvo contento a Rosario", confió distendido Edgardo Bauza en los momentos finales de la estadía auriazul en Costa Rica tras haber cumplido con dos semanas de una exigente pretemporada en suelo tico. Allí su equipo logró las victorias ante Alajuelense (3-0) y Cartaginés (2-1), que le permitieron a Central ganar el triangular amistoso Copa Cementos Fortaleza. El Patón no necesita apelar a palabras rebuscadas para graficar sus pensamientos, al contrario, recurre a un lenguaje directo y frontal para decir lo que siente sobre cada uno de los temas que dominan la agenda canalla.



Habló de la prioridad de sumar como refuerzo a un "cinco de marca" y lanzó una advertencia para todos los clubes que están interesados en llevarse al delantero Fernando Zampedri: "Les dije a los dirigentes que si pagan lo que vale por ahí lo podemos dejar ir. Cuando digo pagan lo que vale, hablo de 3,5 o 4 millones de dólares y cash. No quiero que lo vendan, salvo que vengan y pongan toda la plata arriba de la mesa, ya que en ese caso tenemos que salir a buscar a otro delantero".



En tanto, ante los rumores que lo vinculaban la semana pasada como candidato a dirigir a la selección costarricense entregó una respuesta a corazón abierto para descartar de plano acceder ahora a cualquier otra posibilidad laboral que se le presente: "No sólo firmé un contrato con Central, sino que también tengo una obligación moral con el club". En una charla íntima, un Patón auténtico, opinó sin rodeos sobre elecciones que se vienen en Arroyito, aclaró que está analizando entre Ledesma y Ayala quién será el arquero titular y, además, abordó lo que pretende desde lo futbolístico del nuevo Central.



Siempre hablás de refuerzos de la mitad hacia atrás, ¿con los delanteros estás conforme?



Por ahora estamos bien arriba. Sé que había una oferta por Zampedri y les dije a los dirigentes que si pagan lo que vale por ahí lo podemos dejar ir y traemos a otro. Cuando digo pagan lo que vale hablo de 3,5 o 4 millones de dólares y cash. Entonces podemos salir a buscar otro. Si no yo no quiero que lo vendan. Salvo que vengan y pongan toda la plata arriba de la mesa, porque con ese dinero podés salir a buscar un reemplazo a préstamo o una compra. Con él, con Marco Ruben y Germán Herrera nos arreglamos muy bien.



Zampedri te dejó muy conforme en la pretemporada. ¿Qué fue lo que más te gusto de este delantero?



Es un jugador que se potencia dentro del área. Es un delantero que si sale del área parece intrascendente, pero adentro del área se potencia. Entonces son jugadores que valen mucho. Yo hablé con Mauro Cetto (mánager) y con Zampedri. Si no hay una oferta muy importante no quiero que lo transfieran. Tampoco voy a impedir que lo vendan, pero siempre y cuando paguen lo que vale.



Les costó mucho a los técnicos que te antecedieron hacer rendir juntos a Ruben y Zampedri.

¿Es un desafío que tenés?



Sí. Ante Cartaginés jugaron juntos y no los vi con problemas. Quizás no tengan una buena comunicación entre los dos adentro de la cancha. Pero eso no me preocupa, porque con horas de entrenamiento no vamos a tener problemas. Y si tenemos por afuera gente rápida que pueda desbordar y asistirlos no creo que aparezcan inconvenientes. Yo quiero que juegue uno de punta y otro un poco más atrás cuando tiene la pelota el rival. Cuando tenemos la pelota nosotros que vayan los dos al área.



Estás analizando a los arqueros. Atajó un partido Ledesma y otro Ayala. ¿Estás viendo quién puede ser el titular para arrancar?



Sí. Más que nada los puse un partido a cada uno. Los dos se movieron muy bien. Ayala es un arquero de experiencia y transmite seguridad. Pero Ledesma ha sido muy bueno también. Vamos a ver quién va a empezar. No tengo todavía el nombre definido. Los dos trabajan muy bien con el Rifle Castellano.



¿Estás satisfecho desde lo futbolístico en esta etapa de la pretemporada? ¿Haber ganado los dos

amistosos fue importante?

Ganar siempre importa (risas). Los amistosos nos sirvieron para ver cómo estábamos parados y ahí pudimos plasmar lo que entrenamos, ya que nunca nos desordenamos ni nos agarraron con superioridad numérica. Esto para mí era fundamental en esta etapa. Otro tema a potenciar es la pelota parada. Vamos a practicar mucho porque potencialmente Central tiene muy buenos pateadores y si bien no tenemos mucha altura sí hay varios futbolistas que son muy agresivos a la hora de buscar la pelota en el área de enfrente. Por eso acá hicimos tres goles de pelota parada. También hay que ensayar la marca de la pelota quieta en defensa.



Justamente tenés a Gil como uno de los ejecutantes del balón detenido. A la hora de armar el equipo, ¿el Colo tiene un plus para que lo tengas en cuenta por esta situación?



Sí. El Colo tiene una pegada realmente muy buena, que es muy fuerte y muy precisa. Que son las dos condiciones que debe tener un pateador. Igualmente hay otros jugadores en el plantel que le pegan bien. Pero creo que Gil, hoy por hoy, es el mejor en este aspecto. Y en el juego en sí también es muy importante porque tiene una dinámica tremenda. Además, Ortigoza lo ordena bien.



¿Esto quiere decir que no vas a necesitar a un cinco de marca como refuerzo?

Estamos buscando un cinco con estas características. No lo descarto que pueda llegar. Sí en el plantel hay un par de opciones que vamos a ver. Mauricio Martínez, si bien es un poco lento, tiene buena presencia en la mitad de la cancha.

Alguna vez dijiste que el volante central que buscás tiene que tener características similares

a las del Pichi Mercier.



¿También tiene que tener jerarquía y roce internacional?



A ver, si le agregamos esas características por allí va a salir muy caro (risas). Y no sé si se podrá conseguir. Pero lo que yo busco es un cinco que se pare delante de la línea de cuatro, que tenga recuperación, buen juego. Pero, más que nada, que se pueda plantar en esa posición. Ortigoza se va a soltar más con un volante de esas características al lado.



En estos días fue ofrecido el uruguayo Alvaro González (33 años y está en Nacional de Montevideo), que jugó en la selección de su país, en Europa y Boca. ¿Te gusta un futbolista así?



Obvio que sí, es un jugador con trayectoria y jerarquía. Cuando lleguemos a Rosario vamos a ver, pero no quiero dar nombres porque por ahí cae un paracaidista de otro lado y sorprende. Lo importante es la característica que buscamos.



¿El tema del presupuesto del club condiciona esta búsqueda?



Obvio, eso es fundamental. Por eso les pedí a los dirigentes ir achicando un poco el plantel. Por ejemplo, ahora se va a préstamo Pablo Becker (Antofagasta).

Cuando te interesa un jugador, ¿sos de los técnicos que lo llama por teléfono para ver si tiene ganas de venir?

Al jugador no. Alguna vez lo hice, pero por lo general no. Comunicarnos con el representante para ver si hay chances de que venga puede ser. Pero todavía no tenemos un nombre apuntado como para hacer eso. De todos modos, Central siempre fue un club que a los jugadores les gustó venir. Saben de la exigencia que hay acá y del apoyo de la gente. Pero es muy difícil jugar acá. No podés traer a cualquiera porque el hincha de Central sabe de fútbol. Por eso no quiero dar nombres antes de encontrar uno que se pueda acomodar bien a lo que pretendo.



Volviendo a Mauricio Martínez, ¿puede rendir más de zaguero o volante?



Para mí es más volante que zaguero. Pero lo vamos a ir viendo porque jugó muchos encuentros atrás.



Si a Martínez lo consideras más como volante, ¿estas acotado con las variantes que tenés en la zaga?

Y, estamos justos con los zagueros. No nos sobra nada. Matías Caruzzo se suma en Rosario. Estamos viendo qué hacemos con los refuerzos. La prioridad puede ser un mediocampista que sea un cinco de recuperación y estable. Y después ver cómo estamos con los marcadores centrales.



Viene ocurriendo en los últimos días que, por tu trayectoria como entrenador, cada vez que una selección o equipo se queda sin técnico suena tu nombre como posible reemplazo. ¿El hincha de Central se tiene que quedar tranquilo con el tema de tu continuidad en el club?



Sí (risas). Varios periodistas me preguntaron por la posibilidad de dirigir la selección de Costa Rica porque hace tres días que suena mi nombre. Y les respondí que les agradecía, pero que no había chance. A ver, no sólo firmé un contrato con Central, sino que también tengo una obligación moral con el club. Cuando los dirigentes fueron a Quito a buscarme estuvimos tres días charlando y generamos este compromiso del que hablo. Ahora vamos a empezar a trabajar para que la gente se pueda identificar con este equipo y que a la vez el equipo entusiasme al hincha. La idea es esa.

>>> Los amistosos que se vienen:

"Lo que está definido es el partido con San Lorenzo. Después estamos buscando armar amistosos para los próximos fines de semana en Arroyo Seco. Pero la idea es hacerlos ante equipos más débiles. La intención con esos partidos será la de organizar dos contra cada rival para que podamos mover a todos los jugadores. Y con San Lorenzo es el domingo 29 de este mes, en Buenos Aires. Ahí haríamos una prueba con el equipo titular de cara al partido de Copa Argentina (ante Juventud Antoniana de Salta), que se juega unos días después, el jueves 2 de agosto".





>>> Los objetivos trazados:



"Creo que tenemos un potencial que me da tranquilidad para poder trabajar con expectativas para lo que viene. Después, no sé hasta dónde vamos a llegar. Creo que en el fútbol argentino hay cuatro o cinco equipos que por plantel están más arriba que Central. Pero en un torneo puede pasar cualquier cosa. Queremos hacer una buena campaña y ver si podemos clasificar a una copa internacional. Iremos viendo. Pero la adaptación del trabajo que planteamos en esta pretemporada me está dejando muy conforme".

"Este es un equipo joven. Si bien hay cuatro o cinco referentes creo que la llegada a este plantel de Ortigoza (hace seis meses) y Caruzzo es muy importante. Son jugadores fundamentales. Los conozco y sé que la presencia de ellos y las charlas que van a imponer dentro del grupo serán positivas, tanto como las de Ruben y los demás. Pero después tenés un montón de jugadores jóvenes. Entonces, hay que tener mucho cuidado. La gente grande va a ser importante porque no es fácil jugar en Central".