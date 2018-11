Desde que Central venció a Temperley hace diez días atrás ya se palpita la final de la Copa Argentina. Ahora con el rival definido, no hay otro tema para hablar en el universo canalla que cuenta los días para el partido definitorio ante Gimnasia de La Plata que se jugará dentro de una semana.

El Patón Bauza sabe que es así y en gran parte de la conferencia de prensa de este mediodía se refirió casi con exclusividad a ese partido aún cuando antes habrá que jugar contra Vélez el próximo lunes por la Superliga.

"Yo no podría trabajar en un equipo si no pienso que voy a salir campeón, me tendría que dedicar a otra cosa. Después pueden pasar otras cosas, pero mi pensamiento es ese y más con Central. Vamos a jugar la final que no es un tema menor", expresó Bauza ante consulta periodística en Arroyo Seco.

"Es una final, hay poco que analizar, vamos a enfrentar a un equipo que eliminó a Boca y a River, va a ser una final difícil y dura como todas", analizó.

Si bien recordó que "primero está el partido con Vélez" enseguida retomó la idea de cómo se prepara para la definición de Copa Argentina. "Tenemos tiempo para tratar de recuperar a todos los jugadores que vienen con algunos inconvenientes y vamos a tratar de armar el mejor equipo que podamos para ese partido", agregó.





"Entre mañana y pasado vamos a decidir quiénes juegan con Vélez, no descarto que jueguen algunos titulares, vamos a ver, depende de cómo se sientan", dijo para remarcar que "no hay que olvidarse que la gente le hace sentir a los jugadores lo que es la final, obviamente la cabeza está puesta en esa definición".

Otra vez con el foco en Gelp, indicó: "Llegamos bien, creo que los dos equipos llegamos bien. Por algo a este torneo lo empezaron más de 100 equipos y llegan sólo dos a la final. LTenemos tiempo para recuperar a jugadores que venían con problemas, creo que no vamos a tener inconvenientes", manifestó.

Sobre el rival insistió en destacar que es aguerrido. "Preferimos entrenar acá y viajar un día antes del partido a Mendoza. No creo que Gimnasia esté un escalón abajo de River, por algo dejó a Boca y a River en el camino. Es un rival difícil y va a ser un partido muy duro".

Respecto a la situación de Leonardo Gil, expresó: "El Colo se está recuperando con los kinesiólogos, creo que tiene para un par de días más, pero no creo que tenga problemas de llegar a la final. Herrera hoy trabajó sin problemas".





"Trataremos de poder ganar este partido para que el hincha se sienta bien y esté contento. Me siento bien y muy tranquilo por sobre todas las cosas, esa tranquilidad me la dan los jugadores y quiero trasmitirles esa tranquilidad para hacer un partido normal", agregó-

"Si hacemos un buen partido tenemos posibilidades de ganar. El equipo mejoró mucho, pudimos sobrellevar dos partidos muy duros y eso me da tranquilidad. Pensando a futuro tenemos que mejorar muchas cosas", precisó.

Por último se refirió al árbitro. "Es un tema a tener en cuenta, tiene que ser un árbitro de primera línea. No se a quién pondrán pero calculo que será uno de primera línea y ojalá tenga un partido sin equivocaciones".