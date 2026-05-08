Central-Independiente: el presidente del Rojo dijo que están "atentos al arbitraje"

Néstor Grindetti habló del encuentro del domingo por los octavos de final. "Que ninguna cuestión que vaya más allá de lo técnico determine el resultado del partido", pidió

Néstor Grindetti (en la foto con Tapia), presidente de Independiente, hizo algunas sugerentes declaraciones en la previa del partido.

Independiente llegará al Gigante de Arroyito para definir, a las 15, ante Central uno de las llaves más atrapantes de los octavos de final del torneo Apertura, pero la previa no ingresó en el terreno de la simple espera. El presidente del club de Avellaneda, Néstor Grindetti, decidió mover el avispero con el fin de despertar la atención, sobre todo en los que tendrán a cargo el control: el árbitro Yael Falcón Pérez y el encargado del VAR Lucas Novelli.

Desde el año pasado, el Canalla es mirado de reojo con todo lo relacionado al tema arbitrajes ya que se lo acusa de recibir favores por la cercanía pública de sus dirigentes con la AFA. En ese sentido, Néstor Grindetti, presidente del cuadro de Avellaneda, hizo algunas sugerentes declaraciones en la previa del partido.

"El equipo está motivado, el cuerpo técnico muy confiado. Estamos tranquilos, nos vemos bien, hay buen ambiente. En Independiente está todo dado para ir por el título", aseguró en diálogo con Radio La Red. Aunque advirtió: "Estamos atentos y con la esperanza de que ninguna cuestión que vaya más allá de lo técnico determine el resultado del partido".

"No me gusta ser prejuicioso"

"Somos respetuosos de las decisiones de la AFA, no me gusta ser prejuicioso", apuntó luego como para que sus dichos no queden marcados como una crítica directa al ente madre del fútbol argentino. "Pero estamos atentos a que ninguna cuestión con el arbitraje o que sea ajena a lo futbolístico nos impidan ganar este campeonato", insistió de todos modos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Nestorgrindetti/status/2052399869629788282&partner=&hide_thread=false El cuerpo técnico y el plantel vienen trabajando muy bien y estamos ilusionados con pelear este campeonato hasta el final. Sabemos que vamos a enfrentar a un rival muy duro, en una cancha complicada. Ojalá el domingo podamos hablar de fútbol y no de decisiones polémicas. — Néstor Grindetti (@Nestorgrindetti) May 7, 2026

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"Tenemos todo para ganar, si juegan mejor que nosotros, perfecto", sentenció finalmente Grindetti respecto del cruce contra Rosario Central. Y palpitó un potencial clásico de Avellaneda en cuartos de final, el cual se jugaría en cancha del Rojo si ambos elencos ganan sus respectivos duelos de octavos. "Siempre me gusta jugar contra Racing", concluyó.