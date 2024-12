Básquet: qué dijo el presidente de la Asociación Rosarina, sobre los dirigentes, árbitros y jugadores

Marcelo Turcato, presidente de la Asociación Rosarina de Básquet, hizo un balance del año, habló de todo y no le escapó a ningún tema.

Así, Turcato se metió en todos los temas , sin escaparle a ninguno. Indica pautas de crecimiento y caminos a seguir para seguir progresando. No cree que todo deba depender del aporte estatal, apunta que cierta dirigencia debe mirar más allá de su propio entorno y cree que es posible que la Rosarina crezca más, en un contexto siempre complicado.

Básquet: la selección Sub 17 de la Rosarina brilló en casa y logró el título provincial

Leer más: Básquet: la selección Sub 17 de la Rosarina brilló en casa y logró el título provincial

Los “nacionales” y la NBA

“Esto tiene mucho que ver también con la presencia de Provincial y Náutico en los torneos nacionales, ya que competir contra equipos importantes que saben jugar siempre te dejan una enseñanza”.

“En general toda la actividad creció en Rosario. De hecho, hay grandes emprendimientos privados que tienen que ver con las licencias de la NBA, que han elegido nuestra ciudad para desarrollarlos”.

El nivel arbitral

“Los árbitros también han hecho un gran trabajo. Siempre se los cuestiona, pero cuando uno recorre el país se da cuenta que están entre los mejores. Hicimos un trabajo lento, pero sin pausa en la capacitación”.

“Tenemos ocho jueces cursando o que han cursado a nivel nacional, tres inspectores que se están capacitando para ello, más uno que ya tenemos. El hecho que haya cooperativas de trabajo arbitrales y que haya una competencia entre ellos, los ha hecho mejorar”.

La dirigencia joven

“Respecto a los dirigentes, que son los que realmente mueven la maquinaria de este deporte en Rosario, se puede decir que hay mucha gente joven. Aunque todavía hay gente que le cuesta entender lo que significa ser dirigente de básquet, ya que tenemos la obligación de difundir la actividad y hay que ver más allá del propio club o del propio hijo”.

“Esto es cuestión de tiempos. Cuando participo como presidente de la Rosarina en reuniones a nivel nacional veo que en Rosario tenemos una visión genérica de todo. El dirigente rosarino es de lo mejor del país, ya que pertenecemos a una ciudad cosmopolita y metropolitana, que nos permite pensar de otra forma”.

El sector privado

“Hasta nos permite pensar desde el sector privado cuando en gran parte del país están dependiendo de los aportes de los gobiernos de turno. El razonamiento de los dirigentes de esta Asociación Rosarina es que el Estado no tiene la obligación de asistirnos. De hecho, no lo hace en la parte económica, aunque sí con logística. Como dirigente debemos generar recursos económicos, espacios y políticas deportivas que nos permitan crecer por nosotros mismos y no estar golpeando todo el tiempo las puertas de los gobernantes”.

La Federación Santafesina

“Creo que fue año altamente positivo. Participamos intensamente en la reconstrucción de la Federación de Santa Fe que lamentablemente quedó destruida, arrasada, expulsada de la Confederación Argentina y fuera de las reglamentaciones que establece el gobierno provincial para recibir los aportes que la sostenían. Colaboramos en esto y aportamos una cifra económica importante para solucionar la crisis que dejaron los dirigentes anteriores”.

Las inscripciones en la Asociación Rosarina

“Sostenemos y apoyamos a los clubes. Como un hecho inédito e histórico hay que decir que en Rosario los clubes de básquet no pagan ni inscripción ni afiliación. Tenemos un sistema novedoso que muchos admiran, pero nadie copia porque el interés recaudatorio existe en todas las instituciones”.

“Acá en Rosario no cobramos, pero sí registramos a los jugadores y con ese fichaje se sostiene a los clubes. Tenemos el apoyo de todas las instituciones y no tenemos ni conflictos externos ni internos, ni con la Confederación Argentina. Participamos intensamente en la redacción del estatuto de la Federación de Santa Fe y cambiamos el estatuto de la Asociación Rosarina y ahora estamos a la espera que lo aprueben para poder aplicarlo, ya que era un estatuto de 1926”.

Las conclusiones

“Fue un buen año, intenso, que coronamos con un torneo provincial sub-17 en la ciudad de Rosario que nuestros chicos se pudieron consagrar campeones. Ese fue el cierre con la tranquilidad del deber cumplido y la satisfacción de decir que el año que viene quizás sea mejor que este. Hay que seguir creciendo, desarrollándose, formando dirigentes jóvenes para que la Asociación Rosarina que tiene 98 años pueda seguir en el tiempo con toda la importancia que tiene”.