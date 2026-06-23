La Capital | Ovación | básquet

Básquet: la Mini de la Rosarina jugó a lo grande y obtuvo el título

La U11 logró un nuevo galardón en el interasociaciones en Cañada de Gómez. Además, salieron campeonas en el 3x3

23 de junio 2026 · 20:03hs
Google Seguir a La Capital en Google
Las chicas de la Asociación Rosarina de Básquet tuvieron una destacada actuación y el regreso a Rosario fue con el trofeo bajo el brazo. Un fin de semana de ensueño en Adeo de Cañada de Gómez.

Las chicas de la Asociación Rosarina de Básquet tuvieron una destacada actuación y el regreso a Rosario fue con el trofeo bajo el brazo. Un fin de semana de ensueño en Adeo de Cañada de Gómez.
Las representantes rosarinas lucen orgullosas el trofeo obtenido en el 3x3.

Las representantes rosarinas lucen orgullosas el trofeo obtenido en el 3x3.

El seleccionado femenino U11 de la Asociación Rosarina de Básquet se quedó con el primer torneo interasociaciones de la categoría que se jugó el fin de semana pasado en las instalaciones de Adeo de Cañada de Gómez.

El cuerpo técnico estuvo encabezado por Daiana Filippi, acompañada por Matías Giménez y el profesor Sebastián Bourlot. Andrea Armand fue la delegada a cargo.

El equipo lo integraron Malena Chaile (Sportiva Roldán), Nina Bonanno y Ana Luchessi (Náutico), Paloma Quintana y Victoria Ramos Migueles (Paganini Alumni), Sofía Mazzolini y Alegra Figliani (Regatas de San Nicolás), Emilia Ramacciotti e Isabella Ramacciotti (Central), Mora Carasa (Ciclón), Inés Soria (Independiente de Ricardone), Emilia Obregón (Tiro Suizo), Catalina Annoni (Estudiantil), Lucía Hernández (Provincial), Gabriella Carrasco (Talleres), Ana Núñez Camilatti (Temperley).

>>Leer más: Liga Federal de Básquet: muy buenas victorias de Central y Temperley en el arranque de los cuartos

La campaña

El primer cotejo de la U11 fue en la fase de grupos el sábado a la mañana ante la Asociación Rafaelina y las chicas se impusieron por 88 a 57. La goleadora fue Paloma Quintana con 24. La siguieron Lucía Hernándes 18, Nina Bonanno 16, Gabriella Carrasco 15, Sofía Mazzolini 7, Catalina Annoni 5 y Emilia Ramacciotti 4.

El cierre de la zona fue el sábado por la tarde ante la Cañadense y las rosarinas lograron un triunfo muy abultado, ya que se impusieron 107 a 0. Anotaron: Nina Bonanno 23, Inés Soria 14, Lucía Hernándes 13, Malena Chaile 12, Mora Carasa 11, Alegra Figliani 8, Ana Nuñez Camilatti 8, Isabella Ramacciotti 6, Ana Luchessi 4 Victoria Ramos Migueles 4 y Emilia Ramacciotti 4.

Ya en la jornada del domingo, por la mañana, en el cotejo de semifinales, Rosario doblegó por 138 a 22 a la Santafesina. Convirtieron: Lucía Hernándes 23, Sofía Mazzolini 22, Gabriella Carrasco 18, Catalina Annoni 17, Mora Carasa 13, Nina Bonnano 10, Paloma Quintana 9, Emilia Ramacciotti 6, Malena Chaile 4, Alegra Figliani 4, Inés Soria 4, Victoria Ramos Migueles 2, Isabella Ramacciotti 2, Emilia Obregón 2 y Ana Núñez Camilatti 2.

>>Leer más: La selección argentina de basquet de atletas con síndrome de down salió camponea en el Mundial de Hugría

El título fue ante Rafaela

En la final, luego de un comienzo parejo, Rosario mostró sus credenciales y le volvió a ganar la Rafaelina. Esta vez fue por 90 a 61 con este goleo: Nina Bonanno 19, Catalina Annoni 14, Lucía Hernándes 12, Gabriella Carrasco 9, Paloma Quintana 8, Sofía Mazzolini 8, Mora Carasa 6, Malena Chaile 4, Isabella Ramacciotti 4, Victoria Ramos Migueles 3, Alegra Figliani 2 y Emilia Ramacciotti 1.

Las representantes rosarinas lucen orgullosas el trofeo obtenido en el 3x3.

Las representantes rosarinas lucen orgullosas el trofeo obtenido en el 3x3.

Paralelamente, se desarrolló el torneo 3x3 de la categoría y la Rosarina también se quedó con el premio máximo luego de vencer 13 a 2 en la final a la Venadense. En la fase de grupos doblegaron a Rafaela y a la Cañadense. El cuarteto estuvo compuesto por Paloma Quintana, Gabriella Carrasco, Catalina Annoni y Sofía Mazzolini.

Noticias relacionadas
El equipo rosarino U13 se consagró campeón en su categoría.

Básquet: el U13 de la Asociación Rosarina arrasó en el interasociaciones

Avance de Central, en el partido de la clasificación ante Argentino de Marcos Juárez. Ahora recibirá a Sionista de Paraná, por los interzonales de la Liga Federal de Básquet.

Liga Federal de Básquet: Central, Gimnasia y Temperley se preparan

Guillermo May reclamó un dinero y la Fifa le dio la razón. Newells debe pagar 450 mil dólares.

Por qué Newell's puede sumar caras nuevas a pesar de la inhibición de Fifa

Cristiano Ronaldo se transformó en el primero en marcar goles en seis Mundiales diferentes.

Cristiano Ronaldo, otra de las superestrellas que aparecieron con goles

Ver comentarios

Las más leídas

Jorge Messi recibió el alta y evoluciona favorablemente tras un delicado cuadro de salud

Jorge Messi recibió el alta y evoluciona favorablemente tras un delicado cuadro de salud

Argentina clasificó primera del grupo y podrá guardar en el próximo partido ante Jordania

Argentina clasificó primera del grupo y podrá guardar en el próximo partido ante Jordania

Graves daños tras un derrumbe en una panadería de zona sur: necesitan ayuda

Graves daños tras un derrumbe en una panadería de zona sur: necesitan ayuda

Robo a la hora del partido: la ataron y le pegaron en su casa de Fisherton

Robo a la hora del partido: la ataron y le pegaron en su casa de Fisherton

Lo último

Básquet: la Mini de la Rosarina jugó a lo grande y obtuvo el título

Básquet: la Mini de la Rosarina jugó a lo grande y obtuvo el título

Un médico y un enfermero de Wheelwright vendían morfina y fentanilo de manera ilegal

Un médico y un enfermero de Wheelwright vendían morfina y fentanilo de manera ilegal

Consumos problemáticos: capacitación sobre prevención y acompañamiento

Consumos problemáticos: capacitación sobre prevención y acompañamiento

Un médico y un enfermero de Wheelwright vendían morfina y fentanilo de manera ilegal

La Justicia Federal los imputó de suministro ilegal de estupefacientes y por el ejercicio ilegal de la medicina

Un médico y un enfermero de Wheelwright vendían morfina y fentanilo de manera ilegal
En la provincia de Buenos Aires hay cortes de GNC: qué pasa en Rosario
La Ciudad

En la provincia de Buenos Aires hay cortes de GNC: qué pasa en Rosario

Crimen del policía federal: ya son dos los hermanos imputados y un tercero continúa prófugo
Policiales

Crimen del policía federal: ya son dos los hermanos imputados y un tercero continúa prófugo

El oficialismo decidió cancelar el informe de Manuel Adorni en el Senado
Política

El oficialismo decidió cancelar el informe de Manuel Adorni en el Senado

La avanzada sobre Adorni volvió a exponer diferencias en Provincias Unidas
Politica

La avanzada sobre Adorni volvió a exponer diferencias en Provincias Unidas

Una ciudad de Santa Fe tuvo la tasa de desempleo más alta del país: llegó al 10,4 %
La Región

Una ciudad de Santa Fe tuvo la tasa de desempleo más alta del país: llegó al 10,4 %

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Jorge Messi recibió el alta y evoluciona favorablemente tras un delicado cuadro de salud

Jorge Messi recibió el alta y evoluciona favorablemente tras un delicado cuadro de salud

Argentina clasificó primera del grupo y podrá guardar en el próximo partido ante Jordania

Argentina clasificó primera del grupo y podrá guardar en el próximo partido ante Jordania

Graves daños tras un derrumbe en una panadería de zona sur: necesitan ayuda

Graves daños tras un derrumbe en una panadería de zona sur: necesitan ayuda

Robo a la hora del partido: la ataron y le pegaron en su casa de Fisherton

Robo a la hora del partido: la ataron y le pegaron en su casa de Fisherton

Una ciudad de Santa Fe tuvo la tasa de desempleo más alta del país: llegó al 10,4 %

Una ciudad de Santa Fe tuvo la tasa de desempleo más alta del país: llegó al 10,4 %

Ovación
Por qué Newells puede sumar caras nuevas a pesar de la inhibición de Fifa

Por Rodolfo Parody
Ovación

Por qué Newell's puede sumar caras nuevas a pesar de la inhibición de Fifa

Por qué Newells puede sumar caras nuevas a pesar de la inhibición de Fifa

Por qué Newell's puede sumar caras nuevas a pesar de la inhibición de Fifa

Cristiano Ronaldo, otra de las superestrellas que aparecieron con goles

Cristiano Ronaldo, otra de las superestrellas que aparecieron con goles

Copa Santa Fe: Central Córdoba y Leones FC salen a disputar las revanchas

Copa Santa Fe: Central Córdoba y Leones FC salen a disputar las revanchas

Policiales
Un médico y un enfermero de Wheelwright vendían morfina y fentanilo de manera ilegal
Policiales

Un médico y un enfermero de Wheelwright vendían morfina y fentanilo de manera ilegal

Rescatan material histórico del general San Martín que ofrecían por 100 mil dólares

Rescatan material histórico del general San Martín que ofrecían por 100 mil dólares

Crimen del policía federal: ya son dos los hermanos imputados y un tercero continúa prófugo

Crimen del policía federal: ya son dos los hermanos imputados y un tercero continúa prófugo

Lo imputaron por balear a un hombre que tomaba mates con su beba en brazos

Lo imputaron por balear a un hombre que tomaba mates con su beba en brazos

La Ciudad
Consumos problemáticos: capacitación sobre prevención y acompañamiento
La Ciudad

Consumos problemáticos: capacitación sobre prevención y acompañamiento

En la provincia de Buenos Aires hay cortes de GNC: qué pasa en Rosario

En la provincia de Buenos Aires hay cortes de GNC: qué pasa en Rosario

El cementerio El Salvador abrirá sus puertas para una visita dedicada a vitralistas

El cementerio El Salvador abrirá sus puertas para una visita dedicada a vitralistas

Elecciones en la UTN: impugnaron una lista libertaria por falsificar la firma de una estudiante

Elecciones en la UTN: impugnaron una lista libertaria por falsificar la firma de una estudiante

Ofrecen una recompensa de $16 millones para esclarecer el femicidio de Ailén Oggero
Policiales

Ofrecen una recompensa de $16 millones para esclarecer el femicidio de Ailén Oggero

Denuncian fraude millonario tras la muerte del presidente de una mutual de Nelson
La Región

Denuncian fraude millonario tras la muerte del presidente de una mutual de Nelson

Herpes Zóster: el panorama en Rosario y por qué los adultos deben estar atentos

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Herpes Zóster: el panorama en Rosario y por qué los adultos deben estar atentos

Un avión caza F-16 sobrevoló el cielo rosarino en la tarde de este lunes
La Ciudad

Un avión caza F-16 sobrevoló el cielo rosarino en la tarde de este lunes

Robo a la hora del partido: la ataron y le pegaron en su casa de Fisherton
Policiales

Robo a la hora del partido: la ataron y le pegaron en su casa de Fisherton

Hoy es la Noche de San Juan: cómo son los rituales para atraer nuevos comienzos
Información General

Hoy es la Noche de San Juan: cómo son los rituales para atraer nuevos comienzos

Proponen pagar el estacionamiento medido escaneando un código QR
La Ciudad

Proponen pagar el estacionamiento medido escaneando un código QR

Transporte: en casi tres meses se duplicaron los viajes en el Enlace Uriburu
La Ciudad

Transporte: en casi tres meses se duplicaron los viajes en el Enlace Uriburu

Albarellos: perdió el control de su auto y terminó en un zanjón
La región

Albarellos: perdió el control de su auto y terminó en un zanjón

El tiempo en Rosario: un martes con menos nubes pero más frío
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes con menos nubes pero más frío

Juzgan a gatillero de banda narco por asaltos frustrados a conductores de autos
Policiales

Juzgan a gatillero de banda narco por asaltos frustrados a conductores de autos

Leda dejó entreabierta la puerta a la política: La última palabra la tiene Dios
Política

Leda dejó entreabierta la puerta a la política: "La última palabra la tiene Dios"

Cartelera económica: la cadena de la soja se reúne en Rosario
Economía

Cartelera económica: la cadena de la soja se reúne en Rosario

Un colectivo se subió a la vereda en Mar del Plata: un muerto y seis heridos graves
Información General

Un colectivo se subió a la vereda en Mar del Plata: un muerto y seis heridos graves

Escándalo en un hotel frente a la Terminal: tenía pedido de captura un involucrado
Policiales

Escándalo en un hotel frente a la Terminal: tenía pedido de captura un involucrado

Rosario en modo selección: las calles quedaron vacías durante el partido con Austria
La Ciudad

Rosario en modo selección: las calles quedaron vacías durante el partido con Austria

Creció el desempleo en el Gran Rosario: trepó al 8,2 por ciento

Por Alvaro Torriglia
Economía

Creció el desempleo en el Gran Rosario: trepó al 8,2 por ciento

Diputados puso fecha para interpelar a Adorni: ¿qué santafesinos estarán?

Por Facundo Borrego
Política

Diputados puso fecha para interpelar a Adorni: ¿qué santafesinos estarán?

Jesica Cirio debe entregar su teléfono celular a la Justicia para su peritaje
Política

Jesica Cirio debe entregar su teléfono celular a la Justicia para su peritaje

Más detenidos vinculados a la banda narco sospechosa del crimen del policía
Policiales

Más detenidos vinculados a la banda narco sospechosa del crimen del policía