Básquet: la Mini de la Rosarina jugó a lo grande y obtuvo el título

La U11 logró un nuevo galardón en el interasociaciones en Cañada de Gómez. Además, salieron campeonas en el 3x3

Las chicas de la Asociación Rosarina de Básquet tuvieron una destacada actuación y el regreso a Rosario fue con el trofeo bajo el brazo. Un fin de semana de ensueño en Adeo de Cañada de Gómez.

El seleccionado femenino U11 de la Asociación Rosarina de Básquet se quedó con el primer torneo interasociaciones de la categoría que se jugó el fin de semana pasado en las instalaciones de Adeo de Cañada de Gómez .

El cuerpo técnico estuvo encabezado por Daiana Filippi, acompañada por Matías Giménez y el profesor Sebastián Bourlot. Andrea Armand fue la delegada a cargo.

El equipo lo integraron Malena Chaile (Sportiva Roldán), Nina Bonanno y Ana Luchessi (Náutico), Paloma Quintana y Victoria Ramos Migueles (Paganini Alumni), Sofía Mazzolini y Alegra Figliani (Regatas de San Nicolás), Emilia Ramacciotti e Isabella Ramacciotti (Central), Mora Carasa (Ciclón), Inés Soria (Independiente de Ricardone), Emilia Obregón (Tiro Suizo), Catalina Annoni (Estudiantil), Lucía Hernández (Provincial), Gabriella Carrasco (Talleres), Ana Núñez Camilatti (Temperley).

La campaña

El primer cotejo de la U11 fue en la fase de grupos el sábado a la mañana ante la Asociación Rafaelina y las chicas se impusieron por 88 a 57. La goleadora fue Paloma Quintana con 24. La siguieron Lucía Hernándes 18, Nina Bonanno 16, Gabriella Carrasco 15, Sofía Mazzolini 7, Catalina Annoni 5 y Emilia Ramacciotti 4.

El cierre de la zona fue el sábado por la tarde ante la Cañadense y las rosarinas lograron un triunfo muy abultado, ya que se impusieron 107 a 0. Anotaron: Nina Bonanno 23, Inés Soria 14, Lucía Hernándes 13, Malena Chaile 12, Mora Carasa 11, Alegra Figliani 8, Ana Nuñez Camilatti 8, Isabella Ramacciotti 6, Ana Luchessi 4 Victoria Ramos Migueles 4 y Emilia Ramacciotti 4.

Ya en la jornada del domingo, por la mañana, en el cotejo de semifinales, Rosario doblegó por 138 a 22 a la Santafesina. Convirtieron: Lucía Hernándes 23, Sofía Mazzolini 22, Gabriella Carrasco 18, Catalina Annoni 17, Mora Carasa 13, Nina Bonnano 10, Paloma Quintana 9, Emilia Ramacciotti 6, Malena Chaile 4, Alegra Figliani 4, Inés Soria 4, Victoria Ramos Migueles 2, Isabella Ramacciotti 2, Emilia Obregón 2 y Ana Núñez Camilatti 2.

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El título fue ante Rafaela

En la final, luego de un comienzo parejo, Rosario mostró sus credenciales y le volvió a ganar la Rafaelina. Esta vez fue por 90 a 61 con este goleo: Nina Bonanno 19, Catalina Annoni 14, Lucía Hernándes 12, Gabriella Carrasco 9, Paloma Quintana 8, Sofía Mazzolini 8, Mora Carasa 6, Malena Chaile 4, Isabella Ramacciotti 4, Victoria Ramos Migueles 3, Alegra Figliani 2 y Emilia Ramacciotti 1.

Las representantes rosarinas lucen orgullosas el trofeo obtenido en el 3x3.

Paralelamente, se desarrolló el torneo 3x3 de la categoría y la Rosarina también se quedó con el premio máximo luego de vencer 13 a 2 en la final a la Venadense. En la fase de grupos doblegaron a Rafaela y a la Cañadense. El cuarteto estuvo compuesto por Paloma Quintana, Gabriella Carrasco, Catalina Annoni y Sofía Mazzolini.