Alarmante sucesión de robos en un club de barrio Triángulo: tres asaltos en 72 horas

El club de fútbol infantil Valencia, ubicado en Solís y Seguí, fue saqueado el sábado a la madrugada y dos veces este lunes

El club de fútbol infantil Valencia, ubicado en Solís y bulevar Seguí, en el corazón de barrio Triángulo sufrió entre sábado y lunes tres robos . Los delincuentes aprovecharon en esta última oportunidad el partido de la selección argentina, cuando las calles del barrio se despoblaron para dar el último golpe.

Los delincuentes se llevaron garrafas, camisetas, pelotas y hasta los alimentos y bebidas con que contaba el bufet del club de barrio. La secuencia de robo es tan alarmante como insólita: el primer hecho fue el sábado a la madrugada, el segundo el lunes cuando Argentina jugaba con Austria y el tercer caso fue esa misma jornada por la noche.

Los hechos, además del perjuicio que significa para los chicos perder los elementos que usan para practicar deportes, tuvieron el condimento extra de los destrozos causados por doquier.

Andrés, papá de uno de los chicos que practican fútbol en el lugar, hizo un racconto de lo ocurrido. “El sábado estábamos en una actividad en zona sur, y llegó el presidente del club para decirnos que habían entrado al club durante la madrugada. No sabemos si lo hicieron por atrás o por el frente. Reventaron las puertas y se llevaron mercadería, las pelotas, todos los artículos que usan los chicos” , sostuvo Andrés.

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El muchacho contó a Telefé Rosario que en Valencia, un club que lleva varios años en barrio Triángulo, “no se cobra cuota social, es una institución sin fines de lucro, todo se hace a pulmón con rifas, colaboraciones, y de pronto perdimos todos. Ayer, cuando se jugaba el partido de la selección y no había nadie en las calles, volvieron a entrar y sacaron más cosas”.

Dos robos en un mismo día

Andrés agregó que ayer a la tardecita, cuando los ladrones ya habían hecho lo suyo mientras la selección argentina jugaba en el Mundial, un grupo de padres y el presidente del club trabajaron duro para amurar las puertas y ventanas, pero todo ese esfuerzo fue en vano.

“Anoche volvieron a entrar y se llevaron lo poco que quedaba. No sabemos qué hacer porque prácticamente no nos dejaron nada”, subrayó Andrés con una mezcla de amargura y bronca. Además de la indumentaria y los artículos para practicar fútbol, los ladrones saquearon el bufet.

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“Se llevaron snacks, gaseosas, pelotas, camisetas y herramientas. La vez anterior, se robaron una escalera que valía un millón de pesos y que se usaba para arreglar los cables de las luces. También sustrajeron los materiales que usaban para techar la parte de atrás, donde hacemos las polladas para recolectar fondos para el club. No nos dejaron nada y no encontramos una solución”.

“Fueron los delincuentes de la zona. Advirtieron que era muy fácil ingresar y nos robaron tres veces. La sensación que tengo es que no van a parar hasta que no nos dejen nada. De hecho, ya no nos queda casi nada. Se llevaron las pelotas, los chalecos, los conitos, la red, todas cosas con las que practican los chicos”, agregó.