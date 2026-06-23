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Ofrecen una recompensa de 16 millones de pesos para esclarecer el femicidio de Ailén Oggero

La enfermera del hospital Centenario fue asesinada el 18 de febrero de 2025. Hasta el momento, no hay avances ni detenidos

23 de junio 2026 · 08:35hs
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Ofrecimiento de recompensa. Ailén Oggero fue acribillada en la puerta de su casa hace más de un año

Foto: La Capital / Archivo

Ofrecimiento de recompensa. Ailén Oggero fue acribillada en la puerta de su casa hace más de un año

El gobierno de Santa Fe ofrece una recompensa de 16 millones de pesos para las personas que aporten datos útiles para identificar al o los autores del femicidio de Ailén Ayelén Oggero, hecho ocurrido el 18 de febrero de 2025 en pasaje Prusia 6772 de Rosario.

El asesinato de Oggero, una enfermera que trabajaba en el Hospital Centenario, fue el caso por el que fue suspendida la fiscal María Verónica Ballari debido a que no profundizó la investigación en torno a la expareja de la víctima a pesar de las denuncias que había presentado la mujer por violencia de género.

La investigación penal nunca llegó a buen puerto y la muerte de Oggero está impune por ahora. El ofrecimiento de recompensa para dar con el o los responsables del crimen se publicó en estos días en el Boletín Oficial de la provincia con el número 1879/2026.

Qué dice el ofrecimiento de recompensa

Entre los primeros artículos de la resolución, el gobierno indicó que “la identidad de quienes brinden información y de quienes sean adjudicatarios de la recompensa será mantenida en secreto antes, durante y después de finalizada la investigación y/o proceso judicial”.

>> Leer más: Una fiscal en la mira por demoras en una causa de violencia de género que terminó en femicidio

Además, “la información y los datos relativos a la causa podrán ser aportados al correo electrónico institucional [email protected] o en cualquiera de las sedes de las Fiscalías Regionales del Ministerio Público de la Acusación en la provincia”. En Rosario, se debe acudir a Sarmiento 2850.

Cómo fue el femicidio de Ailén Oggero

Ailén Oggero tenía 32 años cuando fue asesinada a balazos el 18 de febrero de 2025 en la puerta de su casa por personas todavía no identificadas por la Justicia. Hasta entonces era hostigada por su expareja Jonathan O, sobre quien pesaba una medida de restricción de acercamiento por denuncias que había hecho ella.

Fue recién luego del femicidio, que el hombre quedó demorado y días después fue imputado por violencia de género por la fiscal Ballari.

Las denuncias de Ailén contra su expareja daban cuenta de hostigamientos habituales desde que ella había decidido terminar la relación. En distintas presentaciones judiciales la mujer lo denunció por seguirla, ingresar a su casa por la fuerza, robarle su auto y golpearla en varias ocasiones.

>> Leer más: La mujer asesinada en barrio Belgrano había denunciado a una expareja por violencia de género

La única medida tomada con Ailén en vida fue la restricción de acercamiento, por lo que el hombre fue detenido una vez concretado el asesinato. Sin embargo, hasta el momento no quedó ligado al crimen.

Si bien no se conocieron avances respecto de la investigación que aborda el crimen, desde un primer momento los familiares de Ailén ubicaron al hombre como principal sospechoso. El hombre, por su parte, argumentó que cuando ocurrió el asesinato él se encontraba trabajando en la planta de Vicentin en San Lorenzo, donde finalmente fue detenido el día siguiente al crimen.

Femicidio impune

Sin embargo, la investigación de la fiscal Ballari no pudo conectarlo con el crimen y el hombre quedó en libertad. Fuentes de la investigación advirtieron en su momento que el hecho de que la expareja de la víctima estuviera trabajando al momento del asesinato no lo despegaba de su posible participación.

>> Leer más: Crimen de Ailén Oggero: los vínculos de su expareja con miembros de una banda narco

En ese marco, trascendieron los vínculos del hombre con personas vinculadas a la narcocriminalidad, lo que rodeó el femicidio con otras sospechas. Los cuestionamientos que surgieron sobre la fiscal giraron en torno a que no profundizó esas líneas de investigativas. Los planteos llegaron a la Legislatura provincial, donde a principios de junio se resolvió suspenderla en sus funciones por 90 días sin goce de sueldo.

A más de un año del asesinato de Ailén Oggero, los avances son nulos y no hay personas detenidas.

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