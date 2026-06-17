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Básquet: el U13 de la Asociación Rosarina arrasó en el interasociaciones

Agregó un nuevo título a sus vitrinas tras el importante campeonato de básquet desarrollado en Tostado el fin de semana pasado

17 de junio 2026 · 06:10hs
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El equipo rosarino U13 se consagró campeón en su categoría.

El equipo rosarino U13 se consagró campeón en su categoría.
Marcelo Turcato elogió el torneo.

Marcelo Turcato elogió el torneo.

La Asociación Rosarina de Básquet sumó una nueva conquista ya que la U13 se consagró campeona en el interasociaciones, que se llevó a cabo en Tostado el fin de semana pasado. Los chicos ganaron en forma contundente los cinco partidos que jugaron.

Vale destacar que Rosario sigue siendo un gran protagonista de estos torneos en la provincia de Santa Fe ya que fue campeón en U17 y perdió la final en U11.

En el primer cotejo que se jugó el viernes, en el estadio Fortín de la Garra de San Lorenzo de Tostado, la U13 de Rosario tuvo un comienzo arrollador al ganarle a Noroeste por 153 a 28. Los anotadores del equipo de Pablo Diez fueron Valentino Butti (22 puntos), Ezequiel Ramírez (21), Noah Meucci (17), Tomás Luna (17), Camilo García (16), Benjamín Carrozzo (15), Felipe Arribas (14), Gino Tessandori (12), Lucas Tessandori (7), Dante Bellía (6), Vico Bonacorso (5) y Thiago Reina (3).

Leer más: Liga Federal de Básquet: Central y Gimnasia ganaron para llegar a los interzonales

Sellaron la clasificación

En la jornada del sábado, la U13 de Rosario consiguió el boleto a semifinales. Por la mañana venció 88 a 55 a Cañada de Gómez, mientras que por la tarde hizo lo propio frente a Venado Tuerto por 95 a 37.

Ante la Cañadense anotaron: Noah Meucci y Ezequiel Ramírez (17), Valentino Butti (14), Gino Tessandori (12), Tomás Luna (8), Facundo Garnero (7), Benjamín Carrozzo (7), Lucas Tessandori (3) y Camilo García (3).

Mientras que con la venadense convirtieron Valentino Butti (14), Noah Meucci (12), Ezequiel Ramírez (11), Gino Tessandori (10), Tomás Luna (10), Lucas Tessandori (9), Dante Bellía (8), Santino Lohaiza (8), Vico Boncacorso (8) y Bautista Havrán (5).

Domingo de consagración

En el último día de competencia, Rosario no dejó dudas al doblegar por 121 a 37 a Oeste Santafesino en las semifinales y a la Cañadense por 88 a 63.

Contra Oeste Santafesino encestaron Camilo García (21), Valentino Butti (18), Benjamín Carrozzo (15), Ezequiel Ramírez (12), Gino Tessandori (9), Bautista Havrán (8), Lucas Tessandori (8), Tomás Luna (8), Vico Bonacorso (8), Santino Lohaiza (6), Felipe Arribas (4) y Noah Meucci (4).

Finalmente, en el cotejo consagratorio frente a Cañada de Gómez, inscribieron sus nombres en la planilla de goleadores: Valentino Butti (19), Benjamín Carrozzo (17), Noah Meucci (11), Vico Bocacorso (10), Bautista Havrán (7), Lucas Tessandori (7), Gino Tessandori (5), Tomás Luna (5), Camilo García (4), Ezequiel Ramírez (2) y Santino Lohaiza (1).

El elenco que conduce Pablo Diez tiene como asistentes a Franco Merlo y Tomás Chaparro, mientras que Rodrigo García es el preparador físico y el jefe de equipo es Marcelo Quinteros.

El equipo campeón contó con Facundo Garnero (Atalaya), Bautista Havrán (El Tala), Dante Bellía (Gimnasia), Valentino Butti (Libertad), Benjamín Carrozzo (Náutico), Felipe Arribas (Náutico), Lucas Tessandori (Temperley), Santino Lohaiza (Caova), Ezequiel Ramírez (Caova), Thiago Reina (Parquefield), Gino Tessandori (San Telmo), Noah Meucci (San Telmo), Tomás Luna (Sportivo América), Juan Tenaglia (Unión de Arroyo Seco), Vico Bonacorso (Regatas Rosario) y Camilo García (Regatas de San Nicolás).

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Marcelo Turcato elogió el torneo.

Marcelo Turcato elogió el torneo.

La palabra de Turcato

El presidente de la Federación de Básquetbol de la Provincia de Santa Fe Marcelo Turcato estuvo presente en Tostado y dijo lo siguiente: “Quiero agradecer a todos los que hicieron posible la realización de este torneo. Desde los dirigentes, hasta los entrenadores, los jugadores y los padres que viajaron. Es muy difícil hacer este tipo de competiciones en una provincia tan extensa como lo de Santa Fe, por eso agradezco el sacrificio de todos”.

Turcato añadió: “Nos recibieron muy bien y da gusto ver el entusiasmo y las ganas que le pone la gente de Tostado y es para destacar. Hay muchas cosas por mejorar. La Federación va a presentar ante las autoridades políticas programas para ciertas zonas de la provincia que no tienen todas las condiciones dadas para desarrollarse para que todos tengamos las mismas oportunidades. Santa Fe hoy es la tercera provincia con más jugadores y más clubes de Argentina. Y creemos que hay que desarrollar el deporte más allá de los clubes porque hay muchas entidades intermedias que pueden practicar el básquet y así seguir creciendo”.

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