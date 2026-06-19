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La selección argentina de basquet de atletas con síndrome de down salió camponea en el Mundial de Hugría

El conjunto albiceleste ganó este viernes la final ante Turquía. Bautista Hernández, oriundo de Cañada de Gómez, es el único santafesino del equipo

19 de junio 2026 · 18:23hs
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Los 12 jugadores de la Federación Argentina de Deportes para Atletas con síndrome de Down

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El único representante de la provincia de santa fe es Bautista Hernández

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Otra coronación de gloria. La selección argentina de básquet para atletas con síndrome de down ganó el Mundial que se celebró en Hungría. Tras mantenerse invicto durante toda la cita mundialista, este viernes el conjunto albiceleste se alzó victorioso en la final ante Turquía.

Bautista Hernández, de Cañada de Gómez, es el único santafesino del equipo y viajó a Körmend, al oeste de Hungría, junto a toda su familia: mamá, papá, tíos y abuelo.

El chico de 18 años juega desde los 3 en Sport Club de Cañada de Gómez. "Estamos muy contentos", relató Graciana, madre del joven atleta, desde el viejo continente.

Primer trofeo

Es la primera vez que l a selección argentina de básquet para atletas con síndrome down sale campeona en una cita mundial, contó la mamá de Bautista. En 2025 habían logrado el segundo puesto en una competencia en Italia.

Ahora no solo salieron campeones, sino que se mantuvieron invictos durante todo el Mundial. En el debut, vencieron a Hungría por 36-8. Luego, superaron a Turquía por 29-14 y en su tercera presentación le ganaron a Finlandia 34-14.

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En la gran final, la selección argentina le volvió a ganar a Turquía por 23 a 18 y se alzó con el gran premio.

Los 12 jugadores del conjunto albiceleste pertenecen a la Federación Argentina de Deportes para Atletas con síndrome de Down (Fadasd). Las edades de los atletas son variadas y van de los 18 a los 41 años. Hay deportistas de diferentes partes del país, como Córdoba, Buenos Aires, Tucumán y Capital Federal.

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