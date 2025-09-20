Los jugadores de un equipo comprometido con el descenso rechazaron un estímulo económico para salvarse

El club les ofreció una recompensa por mantener la categoría. Los futbolistas creen que deben conseguir el objetivo en la cancha

Hace cuatro años fue campeón y obtuvo así el primer título de su historia. Hace dos, sufrió un tremendo porrazo: descendió a la Primera Nacional. Este año lo de Colón de Santa Fe es peor: está entre los últimos y sus jugadores y cuerpo técnico todavía no aseguraron la continuidad en la segunda división del fútbol argentino.

Entre todos los factores que pusieron al club de la capital santafesina en la actual situación se incluye a la pésima gestión de los directivos. Probablemente, la campaña futbolística no es más que una consecuencia de eso, aunque nunca se sabrá con certeza quién es más responsable.

Por lo pronto, esta semana hubo un episodio que vuelve a poner a Colón en el ojo de la tormenta. Ocurrió luego de que una denominada mesa de diálogo entre la comisión directiva y la oposición les ofreció a los jugadores pagarles una cifra extra en el caso de que se salvaran del descenso. Y la noticia fue la reacción de los futbolistas: lo rechazaron de plano.

Colón jugó 31partidos: ganó 8, empató 4 y perdió 19. Hizo 21 y le convirtieron 38, lo que da una diferencia de -17

Aunque no lo dijeron públicamente, los jugadores evaluaron que el ofrecimiento económico podía hacer suponer a los hinchas sabaleros que están disconformes con lo que ganan. Para ellos, el verdadero desafío que enfrenta Colón es futbolístico.

A los jugadores no les cayó bien

El plantel colonista entendió la propuesta como una especie de falta de respeto y dejó en claro que su compromiso está centrado en conseguir los resultados en la cancha.

La decisión parece ser una evidencia de que, pese a los conflictos institucionales y la mala campaña, los jugadores priorizan el aspecto deportivo por sobre los incentivos económicos.

Colón enfrentará este domingo en su estadio a Deportivo Morón. Incluso en caso de perder, el equipo puede garantizar mañana mismo su continuidad en la categoría si Defensores Unidos y Talleres de Remedios de Escalada no logran victorias en sus compromisos. Es que estos dos equipos están mucho más comprometidos que Colón y eso es lo que trae algo de alivio a los sabaleros. El partido con Morón comenzará a las 17.