Newell's visitará al peor anfitrión en el peor momento

El equipo rojinegro jugará en Córdoba frente al mismo Belgrano que lo aplastó en San Luis. El partido comenzará a las 21

Rodolfo Parody

Rodolfo Parody

22 de septiembre 2025 · 06:10hs
Banega la traslada

Virginia Benedetto / La Capital

Banega la traslada, durante el partido del miércoles ante Belgrano por Copa Argentina. Hoy se vuelven a encontrar.

A menos de cinco días de la durísima eliminación de la Copa Argentina, Newell’s se encontrará frente al mismo rival que lo vapuleó y lo dejó sin chances de clasificar a las semifinales, ahora por la Liga Profesional.

Repleto de incertidumbre y sin rumbo fijo, el conjunto de Fabbiani visitará este lunes, a las 21, a Belgrano en un estadio Gigante de Alberdi que se prepara para una fiesta, luego de lo sucedido el miércoles pasado en Villa Mercedes.

La pésima actuación de Newell’s en San Luis, antecedida por actuaciones flojas, abren un panorama sombrío para lo que resta del año.

Los cuestionamientos aparecen por todas partes y, aparte de la comisión directiva, Cristian Fabbiani quedó en la mira por no lograr un equipo mínimamente competitivo.

Newell's debe cambiar, para no sufrir

Cuánto resto le queda al entrenador para mejorar lo hecho hasta acá es un gran interrogante. Y sin tiempo de espera. Hoy mismo requiere de un cambio urgente, después de la diferencia abismal que estableció Belgrano ante la Newell’s en la Copa Argentina.

Luego restaran 7 fechas para el final de la etapa clasificatoria hacia los octavos de final. Y si la Lepra continúa con una baja colecta de puntos baja, otra vez seguirá la definición de un torneo desde afuera.

>> Leer más: Fabbiani cambia la defensa de Newell's con un raro movimiento de fichas que involucra a un marcador lateral

El partido en Córdoba puede ser una bisagra, en múltiples sentidos. Y, con una mirada optimista, el punto de partida para crecer y meterse en la disputa por el ingreso a la fase final. En los números está cerca. A tres unidades de los que por ahora consiguen las tres últimas plazas: Tigre, Estudiantes y Defensa, estos dos últimos rivales hoy en La Plata.

Belgrano necesita ganar

Pero Belgrano, que acumula cuatro partidos sin victorias en la liga, tiene el mismo puntaje del equipo rojinegro y buscará un triunfo que lo acerque a ese objetivo, fortalecido por lo sucedido recientemente en La Pedrera de Villa Mercedes, en la mejor actuación pirata del año.

image (13)
El zurdazo de Cocoliso González será la apertura de Newell's ante Belgrano. Luego, todo mal.

El zurdazo de Cocoliso González será la apertura de Newell's ante Belgrano. Luego, todo mal.

Tan compleja es la realidad como poco el margen de maniobra de Fabbiani. Tiene futbolistas de poca categoría. Otros que no rinden físicamente, consecuencia de que se encuentran en el final de sus carreras. Se complica aún más por los propios desaciertos del entrenador, en la elección de los futbolistas, de la táctica, la estategia y hasta los cambios.

Dos candidatos a salir

Fabbiani considera meter mano en la formación para el partido en Córdoba. Para no volver a sufrir a horrores contra Belgrano. Por lo que trascendió, dejará afuera a Alejo Tabares y Gonzalo Maroni. El pésimo partido de ambos en San Luis los marginó.

>> Leer más: Newell's se perderá a una de sus joyas juveniles durante cuatro fechas del torneo Clausura

Y pueden existir mayores variantes. Entre estos retoques, Jherson Mosquera será titular, en el lateral derecho, por lo que Alejo Montero se desplazará al izquierdo.

Newell’s atraviesa una etapa que parece terminal, aunque no todo está perdido. Visitará al peor anfitrión en un momento pésimo, pero la fe es lo último que se pierde.

Las formaciones:

Belgrano: Thiago Cardozo; Gabriel Compagnucci, Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado y Adrián Sporle; Santiago Longo y Francisco González Metilli; Lucas Zelarrayán; Nicolás Fernández y Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.

Newell's: Juan Espínola; Jherson Mosquera, Luciano Lollo, Víctor Cuesta y Alejo Montero; Franco Orozo o Facundo Guch, Luca Regiardo, Ever Banega y Josué Colman; Carlos González y Darío Benedetto. DT: Cristian Fabbiani.

Hora y TV: 21, TNT Sports

Estadio: Gigante de Alberdi

Arbitro: Edgardo Zamora

El Ogro Fabbiani le entrega la pelota a Alejo Montero. El DT de Newells vive los partidos con intensidad.

Fabbiani cambia la defensa de Newell's con un raro movimiento de fichas

Martino está preocupado. Él respira Newells, pero no jugará políticamente, sostuvo el periodista Hugo Balassone.

Hugo Balassone: "Newell's tiene poco peso en la AFA y Belloso sería candidato a suceder a Tapia"

El lamento del jugador de Huracán ante el colega de Racing. En el Ducó hubo un guiño a Newells, que ahora deberá aprovechar.

El resultado en el Ducó que le hizo un guiño a Newell's en el Clausura

Valentino Acuña, de Newells, fue convocado para jugar el Mundial de su categoría.

Newell's se perderá a una de sus joyas juveniles durante cuatro fechas del torneo Clausura

