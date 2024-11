Asociación Rosarina de Fútbol: tres árbitros firmaron contratos con AFA

Ezequiel Vega, 12 años en esta actividad

En tanto, Ezequiel Vega, de 32 años, contó: “Comencé en esta actividad cuando tenía 20 años mediante mi mejor amigo, Ezequiel Kely Martínez, quien después falleció en un accidente de tránsito en 2016. Él fue quien siempre creyó en mi y me decía que esta oportunidad se iba a presentar y fue así. Después sufrí otro duro golpe, fue cuando falleció mi mamá, pensé en dejar la profesión pero algo me decía que tenía que seguir haciéndolo. Y hoy a mis 32 años me llegó esta oportunidad. Además de ser árbitro, soy periodista y perito clasificador de granos y cereales”.