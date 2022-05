Asamblea de Rosario Central: los socios rechazaron de plano el presupuesto

El arco opositor auriazul mostró su disconformidad y por amplia mayoría la asamblea no aprobó el presupuesto 2022/2023 presentado por el oficialismo.

La comisión directiva de Central sufrió en la noche de este lunes un fuerte llamado de atención. El arco opositor mostró su disconformidad en la Asamblea General Ordinaria. El grueso de la masa societaria copó en la tardecita la subsede del Cruce Alberdi y rechazó de plano los montos exhibidos para afrontar el futuro inmediato, además de exigirle al oficialismo que reajuste los números de manera inmediata. La resultante señala que por amplia mayoría los asociados no aprobaron el Presupuesto Económico y Financiero de Recursos y Gastos y Estado Patrimonial Proyectado para el período que abarca del 1/07/2022 al 30/06/2023.

Vecchio rompió el silencio: "Me fui de Central para no extender una guerra"

>> Leer más: Se puso caliente la asamblea de Central en el Cruce Alberdi: "Que se vayan todos"

De izquierda a derecha se sentaron mirando de reojo el recinto el secretario de finanzas, Fabio García; el protesorero, Esteban Ferreyra; el presidente, Rodolfo Di Pollina; el secretario general, Guillermo Hanono, y el vicepresidente segundo, Marcelo Facciano. Con respecto al vicepresidente primero, Ricardo Carloni, cabe destacar que el empresario pegó el faltazo porque estaba viajando rumbo a Inglaterra para formar parte de la comitiva argentina de cara a la final que se jugará este miércoles en Wembley entre los campeones de América y de Europa.

Con respecto a los referentes de las agrupaciones que marcaron la cancha en medio de un clima espeso para las actuales autoridades centralistas estuvieron los integrantes de Origen Canalla, cuyo referente es el empresario Diego Lavezzi, por el lado de Raza Canalla estuvo al frente el doctor Ramiro Colabianchi y por Canalla Unidos lo hizo el empresario Mario Moretti. Por Espacio Canaya lo hizo Juan Cruz Rodríguez como cabeza de grupo.

A la hora de exponer ante el oficialismo, quien primero tomó la palabra fue la socia Patricia Novaira. El dato extra de su discurso fue cuando solicitó un aplauso para el Patón Bauza. Espontáneamente todo el estadio tronó en honor del Patón. Es más, en ese instante surgió la reprobación hacia el presidente Di Pollina, a quien lo culparon de haber echado al técnico que sacó campeón al club tras casi 23 años sin vueltas olímpicas.

2022-05-30 asamblea central by_LVincenti 78422674.jpg Foto: Leonardo Vincenti

Luego se posicionó frente al micrófono el candidato a presidente por el movimiento Espacio Canaya. “Humildad y escuchar al socio. Este presupuesto que se presentó no cumple con las mínimas normas. No está completo, no tiene informe económico y financiero, ni siquiera dan los números que se hacen con un Excel, da 191 millones de pesos en negativo. Desde Espacio Canaya proponemos el rechazo del presupuesto”, expresó un firme Juan Cruz Rodríguez. Por la misma agrupación luego habló Javier Armentano, quien cuando citó a Carloni enardeció a todos los presentes.

Eduardo Macías (Raza Canalla), Raúl Ostoich (Canallas Unidos), Edgardo Díaz (1889) y María Hilda Carletti (Canalla Unidad) también dijeron lo suyo entre los oradores más emblemáticos. Aunque la contadora fue la primera en solicitar pasar a cuarto intermedio: “Necesitamos saber cuál es la información real, la verdadera deuda. Hay problemas para pagar los sueldos. Necesitamos ir a un cuarto intermedio, que los opositores nos organicemos y saber la realidad del club”, sostuvo.

“La comisión a veces te abre las puertas y a veces te usa. El tesorero (Raguza) ni contesta los mensajes (está radicado en el exterior), hace tres años que no viene al club. Lo más difícil de lo que se viene es saber qué club nos van a dejar. Es inaprobable el presupuesto. Tenemos que plantarnos para saber qué club nos van a dejar”, declaró a su turno Lavezzi, de Origen Canalla.

Trascartón, quien tomó la palabra fue el presidente Di Pollina. “Entiendo la bronca por el presente futbolístico, valoro la participación, para nosotros es muy doloroso”, dijo en medio de un coro de silbidos. Minutos después llegó la sentencia: la resultante marcó que por amplia mayoría los asociados no aprobaron el Presupuesto Económico y Financiero de Recursos y Gastos y Estado Patrimonial Proyectado para el período que abarca del 1/07/2022 al 30/06/2023.