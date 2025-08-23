La Capital | Ovación | Central

Arriba, Fideo: los jugadores de Central hicieron estallar el Gigante con su festejo

Ángel Di María tuvo una tarde soñada y sus compañeros lo levantaron dentro de la cancha después del clásico rosarino

23 de agosto 2025 · 20:33hs
Los futbolistas de Central celebraron a pleno en el estadio.

Foto: La Capital / Virginia Benedetto.

Los futbolistas de Central celebraron a pleno en el estadio.

Al igual que en las cuatro ediciones anteriores, Central se impuso en el clásico rosarino, pero no fue una victoria más. Los jugadores le dieron rienda suelta a un festejo histórico este sábado en el Gigante de Arroyito, ya que Ángel Di María volvió a enfrentar a Newell's y decretó la victoria.

Fideo fue el líder de una celebración soñada por él y por todos los demás hinchas canallas. Apenas terminó el partido, los futbolistas lo rodearon para empezar a cantar con el mismo entusiasmo del público en cada rincón de las tribunas.

El ídolo no sólo marcó el ritmo del grupo en la ronda. También lo llevaron en andas para rendirle un homenaje merecido por el tiro libre que derivó en el único gol de la tarde frente al río Paraná.

Central fue una fiesta en el clásico rosarino

Después del pitazo final del árbitro Darío Herrera, titulares y suplentes se fundieron en una infinidad de abrazos y empezaron a saltar en el campo de juego. El cuerpo técnico también se sumó al festejo y el entrenador Ariel Holan dijo presente con una amplia sonrisa por su segundo triunfo consecutivo en el clásico rosarino.

Jorge Broun

Di María y el resto de los futbolistas se acercaron a la popular y siguieron cantando sin descanso a la par del público. Aunque ya tiene 37 años, Fideo estaba tan emocionado como Gaspar Duarte y Agustín Módica, algunos de los miembros más jóvenes del plantel auriazul.

>> Leer más: Ángel Di María metió la sutileza que rompió el clásico: la gran figura del triunfazo de Central

Casi como si fuera una nueva versión de la final del Mundial 2022, Fideo vio el final del partido en el banco de suplentes y estuvo atento a todo lo que ocurría. Lejos de relajarse, intentó aportar desde otro lugar y fue a pedirle explicaciones al cuarto árbitro Sebastián Zunino cuando advirtió que ya había pasado el tiempo agregado por Herrera.

Ángel Di María

El gran festejo canalla

La tarde se apagó y la noche comenzó en modo festejo para todos los hinchas de Central. El héroe que todos esperaban cumplió con su misión y recibió un reconocimiento pleno, desde la ovación del público hasta el homenaje de sus compañeros, que lo levantaron apenas empezaron a festejar.

Carlos Quintana

En medio del festejo dentro del campo de juego, también se destacó la imagen de Ivana Garcilazo, la simpatizante asesinada hace casi dos años cuando volvía de un clásico. Mientras tanto, Carlos Quintana y los demás futbolistas cantaban cargados de alegría por el 1 a 0 a favor frente a la Lepra.

Festejo Central

El resultado encendió a los jugadores canallas al máximo. Hasta el capitán Jorge Broun se fundió en un abrazo conmovedor con Emanuel Coronel como un gesto que daba cuenta de la importancia del triunfo y el envión anímico que representa para tratar de dar la pelea por el título en el Torneo Clausura 2025.

Ángel Di María en el festejo final de Central.

Di María: "Esto lo soñé toda la vida, no sé que más pedir, me queda ser campeón con Central"

Newells se metió muy atrás en el complemento y lo terminó pagando muy caro.

Newell's tuvo muy pocas ambiciones, recibió un justo castigo y sufrió la derrota que más le duele

Pegada de crack. Di María resolvió el clásico con un golazo.

Ángel Di María metió la sutileza que rompió el clásico: la gran figura del triunfazo de Central

Cristian Fabbiani hizo el típico gesto del futbolero que reconoce haber visto un auténtico golazo. Fue cuando Ángel Di María la clavó en el ángulo. 

Qué hizo Fabbiani cuando Di María clavó la pelota en el ángulo para ganar el clásico

