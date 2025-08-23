Angel Di María: "Esto lo soñé toda la vida, no sé que más pedir, solo me queda ser campeón con Central" Di María contó las sensaciones de su clásico soñado en la victoria 1 a 0 ante Newell's con un gol notable desde su zurda. 23 de agosto 2025 · 20:12hs

Virginia Benedetto / La Capital Ángel Di María en el festejo final de Central.

Ángel Di María escribió otra página gloriosa de su carrera. El campeón del mundo definió el clásico rosarino con un golazo memorable para el 1 a 0 ante Newell's. Y entre lágrimas y profunda emoción en uno de los días más importantes de su vida deportiva dijo: "Esto lo soñé toda la vida, poder volver y cumplir este sueño es increíble. No sé que más pedir, me gustaría ser campeón Central".

Entró a la cancha con sus hijas, Mía y Pía, rogando a Dios que le regale la jugada del final. Y lo logró. Por eso la foto tras el 1 a 0 emocionado con todos sus compañeros en el festejo final. "La verdad que sufrí mucho, hace un tiempo que quería cumplir este sueño de estar en el Gigante cada fin de semana", aseguró.

"No tengo palabras de agradecimiento. Esta victoria es para la gente y toda mi familia, mi mujer, mis hijas, que sufrieron conmigo. Es algo muy lindo y poder darles esta alegría es único", abundó Fideo.

Di María: "El destino es así" "Hice el gol y se dio el destino es así, la vida me llevó por muchos lados y termino volviendo al lugar donde soy feliz de verdad". enfatizó todavía con lágrimas en los ojos. Por último indicó: "No tengo palabras, jamás pensé que iba a poder hacerlo al gol de tiro libre, el encargado es Nacho Malcorra, pero quedó para mi zurda y convertimos el gol que es lo importante para ganar".