Gaspar Duarte: la autocrítica que hizo el delantero de Central y el balance del primer semestre de 2025

_Al equipo lo vi muy bien. Más que nada porque nos respetaron todos, algo que nos ganamos dentro de la cancha. Además, aprendimos a ganar de visitante, algo que nos costó muchísimo el año pasado. Pero, por sobre todas las cosas construimos hasta el partido con Huracán una racha de ocho triunfos seguidos en el Gigante que representó un plus para nosotros, ya que esa fortaleza de local demostraba mucho nuestro significado como equipo. Armamos un buen grupo donde se mezclaron los chicos jóvenes con los de experiencia. Yo que recién arranco me encontré con gente grande que son un ejemplo y siempre le dan para adelante. Esto fue fundamental para hacer un buen torneo. Creo que no merecimos perder el último partido y merecíamos un poco más, ya que somos un grupo muy unido y tuvimos un gran carácter para sacar partidos a flote, más que nada fuera del Gigante.

_¿Y en lo personal?

_La verdad es que me sentí muy cómodo y me adapté muy rápido a lo que me pedía Ariel Holan. A veces era titular y otras comencé desde el banco, pero siempre respetando las decisiones del entrenador y apoyando al equipo. Ya que si el técnico veía que otro estaba mejor, lo ponía. Fui creciendo, alternando buenas y malas, pero siempre dejando la vida en cada entrenamiento y en cada partido. Si me tengo que quedar con algún partido, además del clásico, fue el de Godoy Cruz cuando ganamos 3 a 0 como visitante, ya que hicimos un buen papel. También como todo futbolista tuve partidos malos.

Leer más: Gaspar Duarte contó su debut en la primera de Central: "Fue una locura hermosa lo que viví"

La hermosa sensación de Gaspar Duarte

_¿Qué representó para vos aquel gol en el clásico?

_Un sueño hecho realidad y algo que no tiene explicación de lo hermoso que es. Estuve toda la semana previa dándome manija con eso y hasta incluso pensando cómo iba a festejar en caso de que haga un gol. Soy muy creyente y antes de salir para la cancha de Newell’s, me puse a orar y le pedí a Dios que me ayude y también al equipo. Que si no podía meterla que lo haga otro, pero que saquemos ese partido adelante por lo que significa para la ciudad y Dios siempre escucha mis oraciones. Fue algo que me cayó del cielo, que emocionó a mi familia, mis amigos y mi gente cercana. Haber ayudado a ganar ese partido de visitante fue algo que no tuvo precio.

_¿Cómo fueron los momentos posteriores a ese gol increíble que erraste en San Juan?

_La verdad que me sentí muy mal por varios días. Ni siquiera entré a las redes sociales para no deprimirme por los mensajes o comentarios, que con toda razón iba a haber. Pero me apoyé en mis seres queridos que me hicieron saber que esto es fútbol y son cosas que pasan. Que cualquiera lo puede errar, pero en ese momento entendí que Dios tenía reservado algo más importante para mí y fue así porque me ayudó para convertir ante Newell’s.

_¿Cómo manejás la situación cuando las cosas no salen?

_Todos pasamos por cosas buenas y malas. Cuando las cosas salen bien no hay que regalar nada. Y en los momentos malos aferrarte en todo lo que hiciste, nunca bajar los brazos y seguir entrenando para ser el mejor. Pero para vos mismo, no para demostrarle nada a nadie. Soy muy competidor conmigo mismo y muy exigente. En los últimos partidos no me sentí cómodo y sé que no pude ayudar al equipo como me hubiese gustado, pero siempre traté de aportar lo mío.

Leer más: Gaspar Duarte se sacó la mufa del gol y rompió el clásico en el Coloso

El respeto hacia Ariel Holan

_¿Qué significa Ariel Holan en tu vida?

_La persona que me enseñó a crecer como jugador. Lo aprecio mucho porque me da mucha confianza y tranquilidad. Me marca siempre que tengo que jugar simple. Que tengo que agarrar la pelota, tocar y buscar el espacio. Que no es necesario encarar siempre y tratar de pasar a toda la defensa. Lo estoy intentando y aprendiendo día a día. Ojalá que en la segunda parte del año podamos corregir algunos detalles, no relajarnos y llegar más lejos.

_¿Qué le dirías al hincha de Central?

_Solo palabras de agradecimiento porque siempre están. Los recibimientos son una locura. Los veía por televisión cuando estaba en Clorinda, pero ahora que lo estoy viviendo como jugador lo disfruto mucho ya que es algo increíble y un sueño cumplido.