Newell's tuvo muy pocas ambiciones, recibió un justo castigo y sufrió la derrota que más le duele

Newell's se dedicó casi con exclusividad durante el desarrollo el cotejo a defender, resignando toda pretensión ofensiva. Y lo terminó pagando

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

23 de agosto 2025 · 20:04hs
Newells se metió muy atrás en el complemento y lo terminó pagando muy caro.

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Newell's se metió muy atrás en el complemento y lo terminó pagando muy caro.

Otro clásico perdido por Newell's. Una derrota justificada. Hizo muy poco por evitarla. Redujo sus pretensiones a que no lo vulneren, a resguardar el arco de Juan Espínola. De ambiciones mínimas, apenas remató en una ocasión. Y recibió un castigo justo, más allá de que Central recién consiguió el desequilibro por la pegada sensacional de Ángel Di María en un tiro libre.

Una nueva frustración embarga a la Lepra contra el rival de toda la vida, sin que el Ogro Fabbiani pudiese sacar adelante un enfrentamiento que tanto esperaba. No le dio resultado ni el planteo, ni le alcanzó con el espíritu de lucha que siempre intenta transmitirles a sus futbolistas.

Newell’s se propuso entorpecer la elaboración del local, con jugadores más dotados para la creación. Concentrado, el equipo de Fabbiani presionó recién en mitad de cancha, atorando al que tenía. Buscó cerrar espacios y dominar su área por arriba, con las torres Lollo, Noguera y Cuesta.

Newell's no sufría al comienzo

Ante las enormes dificultades del Canalla para tener profundidad por abajo, repitiéndose en centros a media altura, el conjunto rojinegro logró su cometido. No sufría. Apenas Juan Espínola se exigió, sin riesgos, en un tiro libre de Malcorra. No más que eso en la primera etapa.

La prioridad fue tener superioridad numérica en el fondo, sin soltar a los laterales-volante. Así fue que Ángelo Martino se preocupó exclusivamente por no despegarse de Di María. Y Montero, de la marca de Campaz. Por delante de la línea de cinco, Martín Fernández estaba atento para respaldar a los de atrás.

Parado así, siguiendo esta estrategia, respondió a una parte de la tarea. Le faltó la otra. En ofensiva. Adelante, produjo muy poco. Cocoliso González le ganaba con frecuencia de arriba el duelo a Komar. Pero no aparecía el juego colectivo. No existían las asociaciones. Maroni encaraba y la perdía. Herrera se movía de la derecha hacia el medio, sin que culmine en nada beneficioso. Banega no metía el toque punzante en zona de peligro.

Newell's se corrió atrás

Con un mejor manejo del equipo de Holan en la segunda etapa, Newell’s corrió de atrás. Careció de recuperación en la zona media. Debió dedicarse aún más a protegerse. Es que para colmo, ante cada avance tenue, la perdía fácil.

Recién en la mitad del segundo tiempo se acercó al gol. El uruguayo Fernández la tiró larga, Quintana no consiguió cerrar el ángulo de disparo y Cocoliso González remató alto. Fue la única de todo el clásico.

A Newell’s lo favoreció que Central, una y otra vez, se repitiera en los lanzamientos por arriba al área rojinegra. Pese a que no siempre les resultó sencillo, la mayoría de las veces los zagueros absorbieron a Véliz.

Newell's corrió riesgos y lo pagó caro

Metía, luchaba y forcejeaba. Newell’s, que ya tenía en cancha a Soleto por Maroni, estaba dedicado a defender. Con el riesgo que eso implicaba. No contaba con Di María. Angelito lo tumbó con un tiro libre fantástico, cuando la Lepra se encariñaba con el empate.

La tarjeta roja a Luciano Lollo, instantes después del gol canalla, hizo todo más cuesta arriba para la visita. Fabbiani mandó a la cancha a Darío Benedetto, que debutó así en la Lepra. Un clara muestra de intento desesperado por revertir algo que sonaba a imposible. Y lo fue.

Los últimos intentos fueron forzados, por obligación. Le costó tanto cómo afrontar el clásico. Y lo pagó, con la derrota que más le duele.

Ángel Di María encabeza un festejo histórico para Central. Hizo el gol del nuevo triunfo sobre Newells en el clásico.

Central otra vez se hizo gigante en el clásico de la mano del más gigante de todos: Ángel Di María

Ángel Di María en el festejo final de Central.

Di María: "Esto lo soñé toda la vida, no sé que más pedir, me queda ser campeón con Central"

El festejo fue todo auriazul. Central volvió a ganarle a Newells el clásico.

Un triunfo histórico de Central: por primera vez, sumó cinco victorias consecutivas sobre Newell's

Central y Newell’s, Newell’s y Central, protagonistas de un partido con mucha historia. En la imagen, Coronel y Banega en el Coloso, en en primer clásico de este año. 

Números y curiosidades del clásico más antiguo del fútbol argentino

Cuatro condenados por vender drogas en la cárcel de Piñero y cobrar por transferencias

La expareja de uno de ellos recibió más de mil transferencias de personas vinculadas a internos. También les imputaron extorsiones y ataques a viviendas

Cuatro condenados por vender drogas en la cárcel de Piñero y cobrar por transferencias

Por Claudio Berón

El podio de Newells: Martín Fernández y su entrega, casi lo único para rescatar en el clásico

Por Rodolfo Parody
El podio de Newell's: Martín Fernández y su entrega, casi lo único para rescatar en el clásico

Ángel Di María metió la sutileza que rompió el clásico: la gran figura del triunfazo de Central

Por Elbio Evangeliste
Ángel Di María metió la sutileza que rompió el clásico: la gran figura del triunfazo de Central

Alerta en el Conicet Rosario: Estamos en la puerta de una nueva tanda de despidos

Por Matías Petisce
Alerta en el Conicet Rosario: "Estamos en la puerta de una nueva tanda de despidos"

El tiempo en Rosario: un domingo fresco, pero con condiciones climáticas excelentes
El tiempo en Rosario: un domingo fresco, pero con condiciones climáticas excelentes

Esto tiene que ver con el período preelectoral, dijo Francos sobre la denuncia de presuntas coimas
"Esto tiene que ver con el período preelectoral", dijo Francos sobre la denuncia de presuntas coimas

Histórico: Los Pumas fueron leones y por primera vez superaron a los All Blacks en Argentina

Por Pablo Mihal
Histórico: Los Pumas fueron leones y por primera vez superaron a los All Blacks en Argentina

El podio de Newells: Martín Fernández y su entrega, casi lo único para rescatar en el clásico

El podio de Newell's: Martín Fernández y su entrega, casi lo único para rescatar en el clásico

Arriba, Fideo: los jugadores de Central hicieron estallar el Gigante con su festejo

Arriba, Fideo: los jugadores de Central hicieron estallar el Gigante con su festejo

Cuatro condenados por vender drogas en la cárcel de Piñero y cobrar por transferencias

Por Claudio Berón

Cuatro condenados por vender drogas en la cárcel de Piñero y cobrar por transferencias

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

Alerta en el Conicet Rosario: Estamos en la puerta de una nueva tanda de despidos

Por Matías Petisce
Alerta en el Conicet Rosario: "Estamos en la puerta de una nueva tanda de despidos"

Zona noroeste: un incendio destruyó parte de una vivienda precaria

Zona noroeste: un incendio destruyó parte de una vivienda precaria

Defensa del Consumidor: los servicios financieros, a la cabeza de las denuncias

Defensa del Consumidor: los servicios financieros, a la cabeza de las denuncias

El viento se toma un descanso y queda un fin de semana agradable

El viento se toma un descanso y queda un fin de semana agradable

Javier Milei aseguró que la inflación será sólo una pesadilla a mitad de 2026
Javier Milei aseguró que la inflación será "sólo una pesadilla" a mitad de 2026

Javkin aseguró que Argentina necesita dejar atrás la porteñocracia
Javkin aseguró que Argentina "necesita dejar atrás la porteñocracia"

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Por Martín Stoianovich

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Reforma constitucional: puntos clave sobre cambios en el Poder Judicial

Por Facundo Borrego
Reforma constitucional: puntos clave sobre cambios en el Poder Judicial

Entrenamiento gratuito en Rosario sobre Inteligencia Artificial: cómo participar
Entrenamiento gratuito en Rosario sobre Inteligencia Artificial: cómo participar

Cierra temporalmente La Isla de los Inventos: por qué y hasta cuándo
Cierra temporalmente La Isla de los Inventos: por qué y hasta cuándo

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

Por Martín Stoianovich

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

Derriban una casa donde funcionó una vecinal y terminó siendo foco de delitos
Derriban una casa donde funcionó una vecinal y terminó siendo "foco de delitos"

Cayó Monta, vinculado a la barra de Newells, por una balacera contra una casa
Cayó "Monta", vinculado a la barra de Newell's, por una balacera contra una casa

Encontraron al exdirector de Discapacidad nacional y le secuestraron el celular
Encontraron al exdirector de Discapacidad nacional y le secuestraron el celular

Cristina apuntó contra Javier Milei por el escándalo en la Agencia de Discapacidad
Cristina apuntó contra Javier Milei por el escándalo en la Agencia de Discapacidad

Allanaron la Agencia Nacional de Discapacidad tras la difusión de los audios
Allanaron la Agencia Nacional de Discapacidad tras la difusión de los audios

Usurpación: se metieron a una casa porque el dueño había muerto pero apareció y estaba vivo
Usurpación: se metieron a una casa porque "el dueño había muerto" pero apareció y estaba vivo

Santa Fe se acerca a una nueva Constitución sin religión oficial: Nos pone en igualdad
Santa Fe se acerca a una nueva Constitución sin religión oficial: "Nos pone en igualdad"

La ley de financiamiento universitario soluciona problemas estructurales
"La ley de financiamiento universitario soluciona problemas estructurales"

Circunvalación: alerta por el robo de cereal a los camiones que van al puerto
Circunvalación: alerta por el robo de cereal a los camiones que van al puerto

Cerraron unas 1.500 pymes en Santa Fe desde que Milei asumió la presidencia
Cerraron unas 1.500 pymes en Santa Fe desde que Milei asumió la presidencia

En Brasil ahora hay muchísimo interés por el desarrollo de la hidrovía

Por Alvaro Torriglia
"En Brasil ahora hay muchísimo interés por el desarrollo de la hidrovía"

Elevan a juicio a una pareja que asesinó a un anciano en Pérez para robarle dinero y un televisor
Elevan a juicio a una pareja que asesinó a un anciano en Pérez para robarle dinero y un televisor

Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena

Por María Laura Cicerchia

Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena