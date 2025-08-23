Newell's tuvo muy pocas ambiciones, recibió un justo castigo y sufrió la derrota que más le duele

Newell's se dedicó casi con exclusividad durante el desarrollo el cotejo a defender, resignando toda pretensión ofensiva. Y lo terminó pagando

Newell's se metió muy atrás en el complemento y lo terminó pagando muy caro.

Otro clásico perdido por Newell's . Una derrota justificada. Hizo muy poco por evitarla . Redujo sus pretensiones a que no lo vulneren, a resguardar el arco de Juan Espínola. De ambiciones mínimas, apenas remató en una ocasión. Y recibió un castigo justo, más allá de que Central recién consiguió el desequilibro por la pegada sensacional de Ángel Di María en un tiro libre.

Una nueva frustración embarga a la Lepra contra el rival de toda la vida, sin que el Ogro Fabbiani pudiese sacar adelante un enfrentamiento que tanto esperaba. No le dio resultado ni el planteo, ni le alcanzó con el espíritu de lucha que siempre intenta transmitirles a sus futbolistas.

Newell’s se propuso entorpecer la elaboración del local, con jugadores más dotados para la creación. Concentrado, el equipo de Fabbiani presionó recién en mitad de cancha, atorando al que tenía. Buscó cerrar espacios y dominar su área por arriba, con las torres Lollo, Noguera y Cuesta.

Newell's no sufría al comienzo

Ante las enormes dificultades del Canalla para tener profundidad por abajo, repitiéndose en centros a media altura, el conjunto rojinegro logró su cometido. No sufría. Apenas Juan Espínola se exigió, sin riesgos, en un tiro libre de Malcorra. No más que eso en la primera etapa.

La prioridad fue tener superioridad numérica en el fondo, sin soltar a los laterales-volante. Así fue que Ángelo Martino se preocupó exclusivamente por no despegarse de Di María. Y Montero, de la marca de Campaz. Por delante de la línea de cinco, Martín Fernández estaba atento para respaldar a los de atrás.

Parado así, siguiendo esta estrategia, respondió a una parte de la tarea. Le faltó la otra. En ofensiva. Adelante, produjo muy poco. Cocoliso González le ganaba con frecuencia de arriba el duelo a Komar. Pero no aparecía el juego colectivo. No existían las asociaciones. Maroni encaraba y la perdía. Herrera se movía de la derecha hacia el medio, sin que culmine en nada beneficioso. Banega no metía el toque punzante en zona de peligro.

Newell's se corrió atrás

Con un mejor manejo del equipo de Holan en la segunda etapa, Newell’s corrió de atrás. Careció de recuperación en la zona media. Debió dedicarse aún más a protegerse. Es que para colmo, ante cada avance tenue, la perdía fácil.

Recién en la mitad del segundo tiempo se acercó al gol. El uruguayo Fernández la tiró larga, Quintana no consiguió cerrar el ángulo de disparo y Cocoliso González remató alto. Fue la única de todo el clásico.

A Newell’s lo favoreció que Central, una y otra vez, se repitiera en los lanzamientos por arriba al área rojinegra. Pese a que no siempre les resultó sencillo, la mayoría de las veces los zagueros absorbieron a Véliz.

Newell's corrió riesgos y lo pagó caro

Metía, luchaba y forcejeaba. Newell’s, que ya tenía en cancha a Soleto por Maroni, estaba dedicado a defender. Con el riesgo que eso implicaba. No contaba con Di María. Angelito lo tumbó con un tiro libre fantástico, cuando la Lepra se encariñaba con el empate.

La tarjeta roja a Luciano Lollo, instantes después del gol canalla, hizo todo más cuesta arriba para la visita. Fabbiani mandó a la cancha a Darío Benedetto, que debutó así en la Lepra. Un clara muestra de intento desesperado por revertir algo que sonaba a imposible. Y lo fue.

Los últimos intentos fueron forzados, por obligación. Le costó tanto cómo afrontar el clásico. Y lo pagó, con la derrota que más le duele.