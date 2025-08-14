Carlos Quintana: "Miramos de reojo a Newell's, pero estamos enfocados en Riestra"

El defensor dejó muy claro que el plantel de Central está pensando en el partido del sábado, pero también en el clásico.

Carlos Quintana es uno de los referentes de este plantel de Central que conduce Ariel Holan. Sus 37 años y su recorrido en el fútbol lo hacen una voz autorizada, por lo cual fue el elegido para hablar del presente canalla.

El inicio de la conferencia se demoró más de una hora porque se atrasó el entrenamiento de Central, pero el Pelado Quintana en los 11 minutos que duró el ida y vuelta con los periodistas dejó conceptos muy claros.

Cuando le preguntaron si el equipo ya tiene la cabeza en el clásico, dijo: “No. Nosotros pensamos en el partido ante Riestra. La idea es volver al triunfo y sabemos que va a ser un partido duro. Tenemos que encontrar un poco más de claridad y estamos trabajando. Es un partido fundamental para seguir arriba. Luego pensaremos en Newell’s”.

Respecto al funcionamiento comentó: “En líneas generales el torneo está parejo. No son muchos los equipos que ganaron más que nosotros. Estamos a dos puntos del puntero. Es un semestre donde se juegan copas y descenso y nadie regala nada. Seguimos punteros en la general, clasificando a las copas y vemos las cosas buenas. Sabemos que la gente es exigente y queremos ganar de local”, añadió.

"Estamos acostumbrados a que se hable del clásico"

En cuanto a si es difícil mantener la concentración con el cotejo de Newell’s a la vuelta de la esquina manifestó: “Estamos acostumbrados a que se hable antes del clásico. Lo miramos de reojo al clásico, pero tenemos un partido clave con Riestra que necesitamos esos puntos y merecen nuestro respeto”.

Central está sólido en defensa, pero le cuesta convertir: “Está en evidencia que nos falta hacer goles. Estamos trabajando en darle más chances a los delanteros y generarle los espacios. El único secreto es trabajar. Tenemos muy buenos jugadores en todas las líneas. Los delanteros y los volantes hacen un claro esfuerzo para que no nos lleguen. Hay dos jugadores por puesto, la competencia es sana y todos nos sacrificamos”.

Qué dijo sobre Deportivo Riestra

El defensor canalla habló específicamente del próximo rival: “Contra Riestra hay que tener paciencia y trabajar el partido. Ojalá lo podamos abrir rápido ya que de ser así vamos a poder manejarnos distintos. Le hicieron pocos goles y no va a ser fácil. La mayoría de los equipos que enfrentamos, salvo Lanús, nos jugaron con línea de 5 y nos costó romper esos esquemas. Estamos trabajando para superar eso y no caer en la desesperación y perder calidad. Hay que ser inteligente y encontrar esos momentos. Nosotros nos tenemos que adaptar para poder romper los esquemas rivales. Es natural que los equipos que vienen a Rosario tomen sus recaudos porque tenemos jugadores desequilibrantes. Estamos tranquilos y seguro que vamos a poder superar”.

También habló del futuro de Facundo Mallo quien recibió en las ultimas horas una oferta: “Todavía tenemos mucho para compartir con Facundo. Estamos peleando las copas, el campeonato y muy entusiasmado para seguir tratando de conseguir cosas. Facundo por la calidad de jugador tarde o temprano se va a ir, pero hoy está muy enfocado en Central.

Finalmente le dejó un mensaje a la hinchada: “Al hincha hay poco para decirle porque es muy fiel. Nos acompaña tanto de local como visitante. Nos está costando de local, pero estamos muy bien, somos muy competitivos y esperemos que siga confiando en este equipo. Vamos a tratar de conseguir el sábado el triunfo que todos queremos”.

