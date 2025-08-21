Fatura Broun y Cocoliso González vaticinaron un clásico que se definirá "por detalles"

El arquero de Central y el delantero de Newell's brindaron una conferencia conjunta este jueves por la tarde, en la previa al partido del sábado en el Gigante

Jorge Broun y Carlos González se unieron en un abrazo. Un gesto fraternal con el que culminó el encuentro del arquero de Central y el delantero de Newell's con la prensa este jueves por la tarde, en la conferencia previa al clásico , que se desarrolló en un hotel céntrico de la ciudad.

La armonía con la que se desarrolló la charla sirve también de mensaje para lo que será el clásico del sábado, un partido que se definirá "por detalles" , tal cual manifestaron ambos.

"Ya desde un tiempo a esta parte lo disfruto a este tipo de partidos. En general, disfruto de jugar en el equipo del que uno es hincha", declaró Broun

"Lo esperamos bastante tranquilos. Sabemos lo que significa y lo que está en juego. Es un partido que lo veníamos visualizando. Todos los compañeros están muy entusiasmados. Llegamos de la mejor manera posible", manifestó González.

Cuando se le consultó a Broun si es de imaginarse el partido en la previa, el arquero respondió: "Me ha pasado en la primera etapa. En la cabeza juega el partido muchas veces. A medida que ganás experiencia, y sobre todo en este partido, trato de dejar eso de lado. Entendés que no está bueno jugarlo antes porque te mata la ansiedad".

"Tenemos una idea de como puede llegar a ser el partido. Pero son duelos distintos, diferentes de los habituales en el torneo, por lo que significa jugar un clásico en esta ciudad, por la pasión. Últimamente, los partidos salen muy trabados, más allá de las diferencias que pudimos lograr recientemente. Son muy duros y este no va a ser la excepción, Hay que hacer el mejor partido posible para conseguir los tres puntos", añadió.

El segundo clásico de Cocoliso González

González remarcó la diferencia que tendrá el clásico del sábado con respecto al que primero que jugó. "Desde mi llegada, te van inculcando lo que significa este duelo, te das cuenta en la calle. Lo vas sitiendo. El primer clásico que me tocó jugar prácticamente recién llegado. Me faltaron un montón de cosas No fue una versión buena mía. Ahora uno está mucho mejor, llegamos más fuertes, más completos. La tranquilidad que me deja es que uno tiene la experiencia de manejar este tipo de partidos. Tenemos todo para encararlo de esa forma, encontrándonos con un estadio repleto", precisó

Broun descartó que haya uno de los dos equipos que se encuentra frente a la obligación de ganar. "Es indistinto. Para los dos es igual, por lo que significa este partido para la ciudad. Cuando arranca el torneo mirás cuando es la fecha del clásico y sabés que este partido lo tenés que ganar, porque te lo exige la gente y la institución. Un buen resultado hace que sea todo más llevadero postpartido. No hay favoritos. Va a ser muy disputado y se va a definir por detalles, como fueron los últimos, o por un error. Son muy cerrados", dijo.

González opinó igual que su colega. "Coincido con Broun. Va a ser muy trabado, friccionado. Son partidos que se definen por detalles. Sería un error de cualquiera de los dos pensar que lo va a ganar desde el primer minuto. Estudiaremos un poco más a Central, porque no nos podemos permitir ninguna sorpresa. Sabemos que una fortaleza de ellos es el juego aéreo y vamos a estar atentos a eso. No es algo que nos podemos permitir. Venimos de algunos partidos que demostramos esas falencias y acá no tenemos margen de error", manifestó.

Un mano a mano entre el uno y el nueve

Ante la pregunta de cómo respondería cada uno en el mano a mano frente al otro, ambos al principio sonrieron y luego dieron sus opiniones.

"Si hay un mano a mano, ojalá que lo gane", dijo con una sonrisa el arquero canalla. Y agregó: "Venimos mejorando, encontrando el equipo. En los entrenamientos nos vi muy bien, con ambición y ganas. Ojalá lo podamos demostrar en el césped. Tenemos jugadores de jerarquía y no solo el juego aéreo sino de buen pie. Tenemos muchas variantes, así que ojalá nos pueda salir".

El paraguayo, en tanto, imaginó en esa situación celebrando un gol. "Las posibilidades estarán y el que esté más concentrado, más atento, demostrará su virtud. "En mi caso, somos delanteros que vivimos de una posibilidad de gol y hay que aprovecharla. Espero estar a la altura de esa situación. Me veo con ese escenario repleto, viéndome celebrar ese bendito gol", dijo.

El delantero de Newell's se refirió a dos de los referentes del plantel y a la incidencia que tienen en estos momentos de tanta tensión. "Fabbiani y Banega son personas con mucha trayectoria. Nos inculcaron que estemos tranquilos, felices y con la responsabilidad de tratar de ganar. Ya que además nos va a posicionar mucho mejor en todo aspecto, desde lo anímico para lo que viene", declaró.

El deseo de cada uno