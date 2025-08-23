La Capital | Ovación | Di María

Ángel Di María, el héroe del clásico: golazo para que explote el Gigante en la victoria ante Newell's

Ángel Di María clavó un gol impresionante de tiro libre a los 36 minutos del complemento. Notable tanto para definir el clásico y darle el triunfo Central.

23 de agosto 2025 · 19:21hs
Di María celebra el golazo en el clásico rosarino.

Di María celebra el golazo en el clásico rosarino.

El complemento estaba trabado y apareció el campeón del mundo. Ángel Di María se animó a darle con rosca un tiro libre desde 25 metros y clavó la pelota en el ángulo derecho del arco rojinegro. Golazo impresionante. Como tantos de los que hizo Fideo para llenar de gloria a la selección.

Di María estaba jugando un clásico discreto. Pero aprovechó una pelota quieta. Y desde muy lejos clavó el tiro en el ángulo del arquero Juan Espínola. Inatajable.

Un gol de ensueño de Angelito para hacer delirar al Gigante y meterse de lleno en el corazón del hincha canalla.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1959378637053989285&partner=&hide_thread=false

Ángel Di María, el primer campeón del mundo vigente con la selección argentina de la historia en jugar un clásico con la camiseta de Central, se metió de lleno en el corazón de los hinchas auriazules.

Fideo, autor de goles trascendentales en la historia de la selección, esta vez anotó el golazo que soñaba con la camiseta de Central, el club que ama y al que volvió para darle el broche de oro a su carrera.

Noticias relacionadas
Di María firmó la camiseta de Central que le regaló a Santi Maratea.

Ángel Di María recibió a Santiago Maratea y le regaló su camiseta de Central

Ángel Di María, máxima figura de Central, y Cristian Fabbiani, técnico de Newells, protagonistas del clásico rosarino. 

Clásico rosarino: Di María va por la épica en Central y Fabbiani por la idolatría en Newell's

Ramiro Picotto, aportó su calidad a la hora de usar el pie. Gimnasia ganó en el parque Independencia un partido durísmo y da pelea para entrar a las semifinales del TRL.

En el Torneo Regional del Litoral no se dan tregua y el torneo se puso al rojo vivo

Los Pumas lograron superar el último escollo. La bolilla que le faltaba era ganarle a los All Blacks de local y este sábado lo consiguieron en una colmada cancha de Vélez.

Histórico: Los Pumas fueron leones y por primera vez superaron a los All Blacks en Argentina

Ver comentarios

Las más leídas

Un clásico en Rosario: otro triunfo de Central ante Newells, con un golazo de ensueño de Di María

Un clásico en Rosario: otro triunfo de Central ante Newell's, con un golazo de ensueño de Di María

Ideales para maratonear: las 5 series que la están rompiendo en Netflix

Ideales para maratonear: las 5 series que la están rompiendo en Netflix

Tras la separación de Los Palmeras, la nieta de Marcos Camino tomó partido: Soy team Cacho

Tras la separación de Los Palmeras, la nieta de Marcos Camino tomó partido: "Soy team Cacho"

Qué hizo Fabbiani cuando Di María clavó la pelota en el ángulo para ganar el clásico

Qué hizo Fabbiani cuando Di María clavó la pelota en el ángulo para ganar el clásico

Lo último

El tiempo en Rosario: un domingo fresco, pero con condiciones climáticas excelentes

El tiempo en Rosario: un domingo fresco, pero con condiciones climáticas excelentes

En el Torneo Regional del Litoral no se dan tregua y el torneo se puso al rojo vivo

En el Torneo Regional del Litoral no se dan tregua y el torneo se puso al rojo vivo

Una mirada del clásico de Newells: la pelota parada fue otra vez su gran karma

Una mirada del clásico de Newell's: la pelota parada fue otra vez su gran karma

Cuatro condenados por vender drogas en la cárcel de Piñero y cobrar por transferencias

La expareja de uno de ellos recibió más de mil transferencias de personas vinculadas a internos. También les imputaron extorsiones y ataques a viviendas

Cuatro condenados por vender drogas en la cárcel de Piñero y cobrar por transferencias

Por Claudio Berón

El podio de Newells: Martín Fernández y su entrega, casi lo único para rescatar en el clásico

Por Rodolfo Parody
Ovación

El podio de Newell's: Martín Fernández y su entrega, casi lo único para rescatar en el clásico

Ángel Di María metió la sutileza que rompió el clásico: la gran figura del triunfazo de Central

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Ángel Di María metió la sutileza que rompió el clásico: la gran figura del triunfazo de Central

Alerta en el Conicet Rosario: Estamos en la puerta de una nueva tanda de despidos

Por Matías Petisce
La Ciudad

Alerta en el Conicet Rosario: "Estamos en la puerta de una nueva tanda de despidos"

El tiempo en Rosario: un domingo fresco, pero con condiciones climáticas excelentes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un domingo fresco, pero con condiciones climáticas excelentes

Esto tiene que ver con el período preelectoral, dijo Francos sobre la denuncia de presuntas coimas
Política

"Esto tiene que ver con el período preelectoral", dijo Francos sobre la denuncia de presuntas coimas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un clásico en Rosario: otro triunfo de Central ante Newells, con un golazo de ensueño de Di María

Un clásico en Rosario: otro triunfo de Central ante Newell's, con un golazo de ensueño de Di María

Ideales para maratonear: las 5 series que la están rompiendo en Netflix

Ideales para maratonear: las 5 series que la están rompiendo en Netflix

Tras la separación de Los Palmeras, la nieta de Marcos Camino tomó partido: Soy team Cacho

Tras la separación de Los Palmeras, la nieta de Marcos Camino tomó partido: "Soy team Cacho"

Qué hizo Fabbiani cuando Di María clavó la pelota en el ángulo para ganar el clásico

Qué hizo Fabbiani cuando Di María clavó la pelota en el ángulo para ganar el clásico

San Lorenzo: una mujer fue absuelta por matar a un perro que atentó contra su familia

San Lorenzo: una mujer fue absuelta por matar a un perro que atentó contra su familia

Ovación
Histórico: Los Pumas fueron leones y por primera vez superaron a los All Blacks en Argentina

Por Pablo Mihal
Ovación

Histórico: Los Pumas fueron leones y por primera vez superaron a los All Blacks en Argentina

Histórico: Los Pumas fueron leones y por primera vez superaron a los All Blacks en Argentina

Histórico: Los Pumas fueron leones y por primera vez superaron a los All Blacks en Argentina

El podio de Newells: Martín Fernández y su entrega, casi lo único para rescatar en el clásico

El podio de Newell's: Martín Fernández y su entrega, casi lo único para rescatar en el clásico

Arriba, Fideo: los jugadores de Central hicieron estallar el Gigante con su festejo

Arriba, Fideo: los jugadores de Central hicieron estallar el Gigante con su festejo

Policiales
Cuatro condenados por vender drogas en la cárcel de Piñero y cobrar por transferencias

Por Claudio Berón

Policiales

Cuatro condenados por vender drogas en la cárcel de Piñero y cobrar por transferencias

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

La Ciudad
El tiempo en Rosario: un domingo fresco, pero con condiciones climáticas excelentes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un domingo fresco, pero con condiciones climáticas excelentes

Alerta en el Conicet Rosario: Estamos en la puerta de una nueva tanda de despidos

Alerta en el Conicet Rosario: "Estamos en la puerta de una nueva tanda de despidos"

Zona noroeste: un incendio destruyó parte de una vivienda precaria

Zona noroeste: un incendio destruyó parte de una vivienda precaria

Defensa del Consumidor: los servicios financieros, a la cabeza de las denuncias

Defensa del Consumidor: los servicios financieros, a la cabeza de las denuncias

Javier Milei aseguró que la inflación será sólo una pesadilla a mitad de 2026
política

Javier Milei aseguró que la inflación será "sólo una pesadilla" a mitad de 2026

Javkin aseguró que Argentina necesita dejar atrás la porteñocracia
politica

Javkin aseguró que Argentina "necesita dejar atrás la porteñocracia"

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Por Martín Stoianovich

Policiales

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Reforma constitucional: puntos clave sobre cambios en el Poder Judicial

Por Facundo Borrego
Política

Reforma constitucional: puntos clave sobre cambios en el Poder Judicial

Entrenamiento gratuito en Rosario sobre Inteligencia Artificial: cómo participar
Economía

Entrenamiento gratuito en Rosario sobre Inteligencia Artificial: cómo participar

Cierra temporalmente La Isla de los Inventos: por qué y hasta cuándo
La Ciudad

Cierra temporalmente La Isla de los Inventos: por qué y hasta cuándo

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

Por Martín Stoianovich

Policiales

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

Derriban una casa donde funcionó una vecinal y terminó siendo foco de delitos
POLICIALES

Derriban una casa donde funcionó una vecinal y terminó siendo "foco de delitos"

Cayó Monta, vinculado a la barra de Newells, por una balacera contra una casa
Policiales

Cayó "Monta", vinculado a la barra de Newell's, por una balacera contra una casa

Encontraron al exdirector de Discapacidad nacional y le secuestraron el celular
Política

Encontraron al exdirector de Discapacidad nacional y le secuestraron el celular

Cristina apuntó contra Javier Milei por el escándalo en la Agencia de Discapacidad
Política

Cristina apuntó contra Javier Milei por el escándalo en la Agencia de Discapacidad

Allanaron la Agencia Nacional de Discapacidad tras la difusión de los audios
Política

Allanaron la Agencia Nacional de Discapacidad tras la difusión de los audios

Usurpación: se metieron a una casa porque el dueño había muerto pero apareció y estaba vivo
Policiales

Usurpación: se metieron a una casa porque "el dueño había muerto" pero apareció y estaba vivo

Santa Fe se acerca a una nueva Constitución sin religión oficial: Nos pone en igualdad
Política

Santa Fe se acerca a una nueva Constitución sin religión oficial: "Nos pone en igualdad"

La ley de financiamiento universitario soluciona problemas estructurales
POLITICA

"La ley de financiamiento universitario soluciona problemas estructurales"

Circunvalación: alerta por el robo de cereal a los camiones que van al puerto
La Ciudad

Circunvalación: alerta por el robo de cereal a los camiones que van al puerto

Cerraron unas 1.500 pymes en Santa Fe desde que Milei asumió la presidencia
economia

Cerraron unas 1.500 pymes en Santa Fe desde que Milei asumió la presidencia

En Brasil ahora hay muchísimo interés por el desarrollo de la hidrovía

Por Alvaro Torriglia
Economía

"En Brasil ahora hay muchísimo interés por el desarrollo de la hidrovía"

Elevan a juicio a una pareja que asesinó a un anciano en Pérez para robarle dinero y un televisor
Policiales

Elevan a juicio a una pareja que asesinó a un anciano en Pérez para robarle dinero y un televisor

Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena