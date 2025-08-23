Ángel Di María, el héroe del clásico: golazo para que explote el Gigante en la victoria ante Newell's Ángel Di María clavó un gol impresionante de tiro libre a los 36 minutos del complemento. Notable tanto para definir el clásico y darle el triunfo Central. 23 de agosto 2025 · 19:21hs

Di María celebra el golazo en el clásico rosarino.

El complemento estaba trabado y apareció el campeón del mundo. Ángel Di María se animó a darle con rosca un tiro libre desde 25 metros y clavó la pelota en el ángulo derecho del arco rojinegro. Golazo impresionante. Como tantos de los que hizo Fideo para llenar de gloria a la selección.

Di María estaba jugando un clásico discreto. Pero aprovechó una pelota quieta. Y desde muy lejos clavó el tiro en el ángulo del arquero Juan Espínola. Inatajable.

Un gol de ensueño de Angelito para hacer delirar al Gigante y meterse de lleno en el corazón del hincha canalla.

¡¡GOLAZO DE TIRO LIBRE DE ANGELITO DI MARÍA PARA EL 1-0 CANALLA EN EL CLÁSICO DE ROSARIO!!



— SportsCenter (@SC_ESPN) August 23, 2025 Ángel Di María, el primer campeón del mundo vigente con la selección argentina de la historia en jugar un clásico con la camiseta de Central, se metió de lleno en el corazón de los hinchas auriazules.

Fideo, autor de goles trascendentales en la historia de la selección, esta vez anotó el golazo que soñaba con la camiseta de Central, el club que ama y al que volvió para darle el broche de oro a su carrera.