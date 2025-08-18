La racha negativa por la que atraviesa Ariel Holan en Central, justo en la previa del clásico

La campaña de Ariel Holan como entrenador de Central en 2025 tiene muchas más luces que sombras. Junto con River, es el equipo que más puntos obtuvo en la tabla acumulada: al cabo de 21 partidos, ambos equipos juntaron 42 porotos, con 11 triunfos, 9 empates y una sola derrota.

Los canallas hicieron del Gigante de Arroyito una fortaleza en los últimos años. Pero en la actualidad, justo antes del clásico con Newell’s, llevan cuatro partidos sin sumar de a tres. Es el peor registro del actual entrenador auriazul.

El Profesor, entre el último partido del año pasado en el Gigante ante Belgrano 2-1, y los primeros ocho de este año (frente a Lanús 2-1, Atlético Tucumán 3-1, Sarmiento de Junín 1-0, Gimnasia 2-1, Vélez 2-1, Instituto 3-0, Independiente 1-0 y Estudiantes 2-0 en los octavos de final del torneo pasado), sumó 9 victorias al hilo como local.

Pero ahora está atravesando una racha, la peor del DT en el club, de cuatro cotejos sin victorias en casa, ya que en los cuartos de final del Apertura perdió 1 a 0 con Huracán y en el actual torneo empató frente a Godoy Cruz 1-1, San Marín de San Juan 0-0 y Deportivo Riestra 1-1.

La última vez que los canallas sumaron cuatro encuentros sin triunfos en casa fue entre octubre y noviembre del año pasado. En ese entonces, el equipo conducido por Matías Lequi, tras ganarle 3 a 0 a Vélez, luego enfrentó a Banfield 1-1, Barracas Central 0-1 y San Lorenzo 0-1. Y Holan, en su estreno en el Gigante, cayó 2 a 0 frente a Racing.