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Ariel Holan: "Hicimos 66 puntos con Central y en este campeonato nadie lo igualó"

El exentrenador Canalla volvió a destacar la campaña que realizó el equipo en 2025. También confesó que sueña con dirigir a River

12 de noviembre 2026 · 14:16hs
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Hay una desvalorización del trabajo del equipo en cuanto a esa circunstancia

LA CAPITAL/Celina Mutti Lovera

"Hay una desvalorización del trabajo del equipo en cuanto a esa circunstancia", expresó Ariel Holan.

Ariel Holan volvió a abordar uno de los temas que quedó en el mundo del fútbol por la decisión de la AFA de reconocer a Central -de gran campaña en ese momento- como campeón de Liga por haber terminado primero en la tabla anual de 2025. El técnico había conducido al Canalla durante aquella campaña y defendió el rendimiento que consiguió su equipo, que finalizó con 66 puntos. "Yo vi cómo festejaron este campeonato", sostuvo.

Al comparar ese registro con el de la temporada actual, lanzó una frase que no pasó inadvertida. "Yo vi cómo festejaron este campeonato. Nosotros hicimos 66 puntos y, en este campeonato, nadie lo igualó (Boca cosechó 63). Yo me quedo con eso. No si me la dieron, si se la dieron a Central o cómo se la dieron. Hay una desvalorización del trabajo del equipo en cuanto a esa circunstancia, más allá de las formas de lo que terminó pasando. Ahora, están todos contentos", manifestó en diálogo con TyC Sports.

Holan, además, reveló que se enteró de la decisión de reconocer a Central como campeón el día anterior a la reunión de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). El entrenador también explicó por qué el club no podía rechazar la distinción una vez que la resolución había sido oficializada por la AFA.

>>Leer más: Playoffs del Clausura: Central y Newell's ya conocen el día y horario de los octavos de final

"Hay reglas", sostuvo Holan

"Hay reglas. Las respetás o sos un outsider. Si no respetás las reglas, no podés estar dentro del sistema en el que tenés un rol. En este caso, el mío es de entrenador. O respetás o no respetás. Si vos hacés lo que querés, dedícate a otra cosa o sé el presidente de la Fifa y hacé lo que quieras, y tampoco así hacés lo que querés", concluyó.

Por otro lado, el DT volvió a referirse a una posibilidad que todavía mantiene entre sus objetivos profesionales: ser el entrenador de River (fue ayudante de Matías Almeyda). "Como Central, son instituciones que tienen rasgos distintivos muy profundos, que es imposible que vos no te sientas parte", señaló.

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