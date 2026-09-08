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Holan habló del título de Central y admitió la polémica: "Generó algo que incomodó"

El exentrenador canalla recordó la consagración de 2025 por liderar la tabla anual, reconoció que “las formas” provocaron debate y reivindicó la campaña de 66 puntos que hizo el equipo.

8 de septiembre 2026 · 15:38hs
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Ariel Holan fue el entrenador que llevó a Central a lo más alto de la tabla anual en 2025.

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Ariel Holan fue el entrenador que llevó a Central a lo más alto de la tabla anual en 2025.

Ariel Holan habló sobre el título que ganó con Rosario Central en 2025 y se refirió a la polémica que lo rodeó tras la decisión de la AFA de reconocerlo como campeón de la Liga por ser el líder de la tabla anual. El exentrenador canalla realizó una reflexión sobre el contexto y el trabajo que encabezó en Arroyito.

Durante una entrevista con ESPN, el DT fue consultado sobre si se sintió campeón al recibir la copa, a lo que respondió: “Sentí que era un reconocimiento a todo ese trabajo. Después son decisiones que corren por otros caminos. Este año también será reconocido el equipo que más puntos haga”.

El reconocimiento con aquel título provocó revuelo y debate a través de los medios y las redes sociales, aunque Central lo celebró unos días después en el Gigante de Arroyito. “En ese momento generó mucha polémica por las formas”, afirmó Holan.

Generó algo que incomodó. La verdad es que el enfoque era sobre todo eso que se venía disfrutando y lo que había sido. Era muy fuerte que vuelva Di María y para mí haber tenido la posibilidad de dirigir a un futbolista de esa trayectoria”, expresó el entrenador, que se quedó sin trabajo tras su salida de Cerro Porteño.

Broun, Holan, Di María, Cristinziano y Belloso tras recibir el trofeo de la Liga 2025.

Broun, Holan, Di María, Cristinziano y Belloso tras recibir el trofeo de la Liga 2025.

A su vez, Holan remarcó que “había tantas cosas que eran tan fuertes y todo era muy movilizante”, por lo que fue un momento complejo desde adentro. “Por ahí no tomaban en ese momento la real dimensión y las consecuencias”, agregó.

Su experiencia en Central

“Central es una cosa que hay que vivirla para poderla contar”, aseveró Holan sobre su experiencia en Arroyito, que se extendió por poco más de un año, en el que coincidió con un ídolo argentino. “Di María fue un aprendizaje enorme, un ser humano excepcional y un futbolista de otro nivel”, destacó sobre Fideo.

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El DT consideró que habían hecho “una muy buena campaña” y resaltó que “no fue fácil hacer 66 puntos, pero el equipo iba y mejoraba”. Al respecto, continuó: “En el segundo semestre vinieron Fideo y Alejo -Veliz-. Le encontré una posición a Nacho Malcorra. Le pregunté si se animaba a jugar más atrás. Veía que los equipos se nos replegaban”.

“Me pongo contento cuando a Central le va bien por la gente”, reveló Holan, quien confesó tener mucho cariño por la institución de Arroyito más allá de reconocer su fanatismo por Independiente, el club de sus amores.

La salida de Holan de Central

Por otro lado, Holan reveló detalles de su salida de Central, la cual sorprendió a muchos tras haberse anunciado apenas unas semanas después de ser reconocido como campeón de la Liga 2025 por ser el puntero de la tabla anual.

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“Cuando llegamos al balance final se me terminaba el contrato. Yo con Gonzalo -Belloso- y Carolina -Cristinziano- tengo mucha confianza, ellos me dieron sus puntos de vista y decidimos que lo mejor era terminar ahí para dejar la puerta abierta a un futuro no inmediato. Esa fue la idea y yo la acepté”, concluyó Holan sobre su paso por el Canalla.

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