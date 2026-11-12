La Capital | Información General | Ansés

Ansés otorga hasta $390 mil a un grupo de beneficiarios: quiénes pueden acceder

Esta ayuda económica está destinada a un grupo particular. Los montos del bono en noviembre varían entre $195.600 y $391.200.

12 de noviembre 2026 · 14:26hs
Google Seguir a La Capital en Google
En noviembre

En noviembre, un grupo de beneficiarios puede cobrar una ayuda económica por parte de Anses

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) cuenta con distintos programas de beneficios pensados para distintos grupos. Entre ellos, existe uno que intenta brindar apoyo a quienes se encuentran en situación de desempleo a través de la Prestación por Desempleo, un beneficio económico que en noviembre puede llegar hasta $391.200.

Esta prestación consiste en una ayuda económica que brinda Ansés a aquellos trabajadores en relación de dependencia que fueron despedidos sin justa causa, por finalización de contrato o por causas externas. El objetivo es apoyar a los trabajadores mientras consiguen un nuevo trabajo.

La Prestación por Desempleo de Ansés es un beneficio esencial que se ajusta al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y se calcula en función del salario que se recibía antes de perder el empleo, con un monto que puede variar según los ingresos previos y el tiempo trabajador.

>> Leer más: Cómo inscribirse al Programa Progresar Trabajo de Anses antes de que cierre la convocatoria

Quiénes pueden cobrar la Prestación por Desempleo

En principio, esta ayuda económica está pensada para cualquier trabajador que haya perdido su empleo en función de un despido sin justa causa, finalización de su contrato de trabajo y otros motivos ajenos a su voluntad.

Específicamente, está dirigida a tres grupos de trabajadores. A saber:

  • Empleados en relación de dependencia alcanzados por la Ley de Contrato de Trabajo N.º 20.744 y sus modificaciones.
  • Trabajadores incluidos en el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, regulado por la Ley N.º 26.844.
  • Trabajadores de la construcción comprendidos en el Régimen Nacional de la Construcción.

Cuánto se cobra de Prestación por Desempleo

Mientras que por un lado la Prestación por desempleo contempla los ingresos previos del solicitante y los meses trabajados con aportes, por el otro, Ansés confirmó que el cálculo toma como referencia el 75% del mejor salario neto mensual percibido durante los últimos seis meses de trabajo.

Asimismo, la prestación está sujeta a ciertos límites. En ese sentido, el monto mínimo en noviembre no puede ser inferior a $195.600 ni superar los $391.200.

>> Leer más: Anses: qué es la Puam y cuánto se cobra en noviembre

Cómo tramitar la Prestación por Desempleo

La solicitud para la Prestación por Desempleo se puede hacer de forma presencial o virtual:

Online

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  • Ir al apartado “Atención Virtual”.
  • Seleccionar “Prestación por Desempleo”.
  • Elegir el tipo de relación laboral y seguir los pasos del sistema.
  • Cargar DNI, documentación requerida y completar una declaración jurada.

Presencial

  • Sacar turno en anses.gob.ar o en una oficina cercana.
  • Presentarse con DNI y los documentos respaldatorios.

Noticias relacionadas
Ansés actualizó los topes exigidos para acceder al SUAF

Anses actualizó los topes para acceder al SUAF: cómo quedaron en noviembre

La Tarjeta Alimentar de Anses se entrega mensualmente a familias que cumplan con ciertos requisitos

Tarjeta Alimentar de Anses: cuánto se cobra en noviembre

Ya se conoce el calendario de pagos de las pensiones de Anses

Anses: qué es la Puam y cuánto se cobra en noviembre

Anses confirmó el aumento de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para noviembre

Pagos de Ansés en noviembre: de cuánto será el aumento de AUH

Las más leídas

Quini 6 vacante: Siempre Sale tuvo a dos santafesinos entre los ganadores

Quini 6 vacante: Siempre Sale tuvo a dos santafesinos entre los ganadores

La carrera de Franco Colapinto en la Fórmula 1 podría tener un sorprendente e inesperado giro

La carrera de Franco Colapinto en la Fórmula 1 podría tener un sorprendente e inesperado giro

Playoffs del Clausura: Central y Newells ya conocen el día y horario de los octavos de final

Playoffs del Clausura: Central y Newell's ya conocen el día y horario de los octavos de final

La selección argentina enfrenta a Uruguay: hora, canal y posibles formaciones del amistoso

La selección argentina enfrenta a Uruguay: hora, canal y posibles formaciones del amistoso

Lo último

Pullaro eligió el Senado para ingresar la reforma del Código Procesal Civil y Comercial

Pullaro eligió el Senado para ingresar la reforma del Código Procesal Civil y Comercial

Lionel Scaloni seguirá al frente de la selección hasta el Mundial de 2030

Lionel Scaloni seguirá al frente de la selección hasta el Mundial de 2030

Paro docente en la UNR: no habrá clases durante toda la próxima semana en reclamo de mejoras salariales

Paro docente en la UNR: no habrá clases durante toda la próxima semana en reclamo de mejoras salariales

La caída de Santino Alvarado, entre la herencia del padre y los vínculos con el nuevo mapa criminal

El hijo del jefe narco Esteban Alvarado fue aprehendido en el marco de una investigación federal por narcotráfico y lavado de activos

La caída de Santino Alvarado, entre la herencia del padre y los vínculos con el nuevo mapa criminal

Por Martín Stoianovich
Lionel Scaloni seguirá al frente de la selección hasta el Mundial de 2030
Ovación

Lionel Scaloni seguirá al frente de la selección hasta el Mundial de 2030

La inflación se aceleró fuerte en octubre y volvió a superar el 2%
Economía

La inflación se aceleró fuerte en octubre y volvió a superar el 2%

Paro docente en la UNR: no habrá clases durante toda la próxima semana en reclamo de mejoras salariales
La Ciudad

Paro docente en la UNR: no habrá clases durante toda la próxima semana en reclamo de mejoras salariales

Volvió a la UNR después de más de medio siglo y se recibió de ingeniero a los 79 años
La Ciudad

Volvió a la UNR después de más de medio siglo y se recibió de ingeniero a los 79 años

Tras la visita del Papa, la Iglesia reclamó mayor atención a los sectores vulnerables
Política

Tras la visita del Papa, la Iglesia reclamó mayor atención a los sectores vulnerables

Las más leídas
Quini 6 vacante: Siempre Sale tuvo a dos santafesinos entre los ganadores

Quini 6 vacante: Siempre Sale tuvo a dos santafesinos entre los ganadores

La carrera de Franco Colapinto en la Fórmula 1 podría tener un sorprendente e inesperado giro

La carrera de Franco Colapinto en la Fórmula 1 podría tener un sorprendente e inesperado giro

Playoffs del Clausura: Central y Newells ya conocen el día y horario de los octavos de final

Playoffs del Clausura: Central y Newell's ya conocen el día y horario de los octavos de final

La selección argentina enfrenta a Uruguay: hora, canal y posibles formaciones del amistoso

La selección argentina enfrenta a Uruguay: hora, canal y posibles formaciones del amistoso

Detuvieron al hijo del narco Esteban Alvarado en el marco de una serie de allanamientos

Detuvieron al hijo del narco Esteban Alvarado en el marco de una serie de allanamientos

Ovación
Lionel Scaloni tendría todo acordado para seguir al frente de la selección argentina
Ovación

Lionel Scaloni tendría todo acordado para seguir al frente de la selección argentina

Lionel Scaloni tendría todo acordado para seguir al frente de la selección argentina

Lionel Scaloni tendría todo acordado para seguir al frente de la selección argentina

El tenso presente de Lo Celso en Betis que sembró rumores en España

El tenso presente de Lo Celso en Betis que sembró rumores en España

Walter Mazzantti es el segundo atacante con más duelos ganados en el torneo Clausura

Walter Mazzantti es el segundo atacante con más duelos ganados en el torneo Clausura

Policiales
La caída de Santino Alvarado, entre la herencia del padre y los vínculos con el nuevo mapa criminal

Por Martín Stoianovich
Policiales

La caída de Santino Alvarado, entre la herencia del padre y los vínculos con el nuevo mapa criminal

Fiesta de Colectividades: demoraron a 12 cuidacoches en operativos de control

Fiesta de Colectividades: demoraron a 12 cuidacoches en operativos de control

San Lorenzo: imputaron a un hombre por balacera que causó un muerto y dos heridos

San Lorenzo: imputaron a un hombre por balacera que causó un muerto y dos heridos

Detuvieron al hijo del narco Esteban Alvarado en el marco de una serie de allanamientos

Detuvieron al hijo del narco Esteban Alvarado en el marco de una serie de allanamientos

La Ciudad
Paro docente en la UNR: no habrá clases durante toda la próxima semana en reclamo de mejoras salariales
La Ciudad

Paro docente en la UNR: no habrá clases durante toda la próxima semana en reclamo de mejoras salariales

La vecinal del barrio de Lionel Messi invita a una charla de salud mental y prevención del suicidio

La vecinal del barrio de Lionel Messi invita a una charla de salud mental y prevención del suicidio

Invasión de camalotes en Rosario: el río Paraná sigue creciendo y se acerca al nivel de alerta

Invasión de camalotes en Rosario: el río Paraná sigue creciendo y se acerca al nivel de alerta

Escribanos brindarán asesoramiento gratuito en cuatro puntos de Rosario: dónde y cuándo consultar

Escribanos brindarán asesoramiento gratuito en cuatro puntos de Rosario: dónde y cuándo consultar

El tiempo en Rosario: jueves con los registros en alza y una máxima de 31º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves con los registros en alza y una máxima de 31º

Piden prisión para un hombre que mantuvo cautiva a su pareja en Maciel
Policiales

Piden prisión para un hombre que mantuvo cautiva a su pareja en Maciel

Quini 6 vacante: Siempre Sale tuvo a dos santafesinos entre los ganadores
Información general

Quini 6 vacante: Siempre Sale tuvo a dos santafesinos entre los ganadores

Detuvieron en Aeroparque a la pareja de Lázaro Báez por presunto narcotráfico
Policiales

Detuvieron en Aeroparque a la pareja de Lázaro Báez por presunto narcotráfico

Preventiva para un cuidacoches por golpear a un automovilista en Pellegrini
Policilales

Preventiva para un cuidacoches por golpear a un automovilista en Pellegrini

Condenaron a un violinista de Santa Fe que atropelló y mató a un motociclista
La Región

Condenaron a un violinista de Santa Fe que atropelló y mató a un motociclista

Tragedia en el Jockey Club: los padres de Facundo piden sanciones a los fiscales
La Ciudad

Tragedia en el Jockey Club: los padres de Facundo piden sanciones a los fiscales

La carrera de Franco Colapinto en la Fórmula 1 podría tener un sorprendente e inesperado giro
Ovación

La carrera de Franco Colapinto en la Fórmula 1 podría tener un sorprendente e inesperado giro

La F1 confirmó las últimas dos carreras del año a pesar del conflicto en Medio Oriente
Ovación

La F1 confirmó las últimas dos carreras del año a pesar del conflicto en Medio Oriente

Joaquín Blanco: Rosario está entre los perdedores del modelo de Milei
Economía

Joaquín Blanco: "Rosario está entre los perdedores del modelo de Milei"

Agravaron penas contra los dueños de los perros que mataron a un niño en Recreo
Policiales

Agravaron penas contra los dueños de los perros que mataron a un niño en Recreo

Bonfatti rechazó un acuerdo de Unidos con Milei: Somos la antípoda
Política

Bonfatti rechazó un acuerdo de Unidos con Milei: "Somos la antípoda"

Lo apuñalaron en el pecho y murió cuando lo llevaban al Policlínico San Martín
Policiales

Lo apuñalaron en el pecho y murió cuando lo llevaban al Policlínico San Martín

Yanina Latorre y la carpa VIP: No es a mí a quien le tienen que reprochar
Zoom

Yanina Latorre y la carpa VIP: "No es a mí a quien le tienen que reprochar"

Afirman que encontraron una pintura de Caravaggio perdida por más de un siglo
Información General

Afirman que encontraron una pintura de Caravaggio perdida por más de un siglo

Actualizaron los precios del DNI y el pasaporte: cuánto costará cada trámite
Información General

Actualizaron los precios del DNI y el pasaporte: cuánto costará cada trámite

El Concejo abre la puerta del aumento de tarifa de taxis luego de la desregulación
La Ciudad

El Concejo abre la puerta del aumento de tarifa de taxis luego de la desregulación

Mató a su hermano y escapó: tras seis meses prófugo fue condenado a ocho años
Policiales

Mató a su hermano y escapó: tras seis meses prófugo fue condenado a ocho años

Buscan a un joven de 26 años que desapareció en Puerto General San Martín
Policiales

Buscan a un joven de 26 años que desapareció en Puerto General San Martín

San Lorenzo: tres detenidos por una causa de estafa a empresas santiagueñas
Policiales

San Lorenzo: tres detenidos por una causa de estafa a empresas santiagueñas